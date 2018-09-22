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Стадион: Ду Бонфим
0:1
Первый тайм: 40'
0:1
17' ГолАбубакар Венсан
23' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
|
17'
0:1
Состав команд
96
Перейра
Жоэл
6
Dankler
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
45
Valdu
Te
Витория Сетубал 3-4-3
- Основной состав
- 96 Перейра Жоэл Вратарь
- 6 Dankler Защитник
- 13 Фернандеш Вашку Защитник
- 4 Жорж Артур Защитник
- 5 Ману Луиш Мигель Полузащитник
- 10 Бесса Эбер Полузащитник
- 29 Семедо Жозе Полузащитник
- 16 Соуза Андре IV Полузащитник
- 23 Менди Фредерик Нападающий
- 45 Valdu Te Нападающий
- 20 Перейра Илдеберту Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перрейра Криштиану Защитник
- 15 Микаэл Рубен Полузащитник
- 11 Кошта Жоау Полузащитник
- 9 Алекс Энрике II Полузащитник
- 8 Валенте Нуну II Полузащитник
- 99 Кадис Хондер Нападающий
- 87 Зекинья Нападающий
- Главный тренер: Видигал Лито
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 3 Милитао Эдер Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 25 Отавио Эдмилсон Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 22 Данилу Перейра Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Ванаилсон Лусиано Вратарь
- 21 Андре Перейра Полузащитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 5 Авазьем Чидозье Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 17 Корона Хесус Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Предыдущие игры
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.09.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Витория Сетубал КЛ
- 01.09.2018 Белененсеш 0:0 Витория Сетубал ПЛ
- 26.08.2018 Витория Сетубал 1:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 18.08.2018 Спортинг Л 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 11.08.2018 Витория Сетубал 2:0 Авиш ПЛ
- 02.08.2018 Витория Сетубал 3:2 Экстремадура ТМК
- 13.07.2018 Витория Сетубал 1:1 Бенфика ТМК
- 07.07.2018 Витория Сетубал 1:0 Мэнсфилд ТМК
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела ПЛ
- 06.05.2018 Эшторил 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 28.04.2018 Витория Сетубал 0:2 Фейренсе ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
- 14.04.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 07.04.2018 Витория Сетубал 1:2 Бенфика ПЛ
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Маритиму 4:2 Витория Сетубал ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.02.2018 Витория Сетубал 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
Порту (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
- 14.09.2018 Порту 1:1 Шавиш КЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Порту 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2018 Белененсеш 2:3 Порту ПЛ
- 11.08.2018 Порту 5:0 Шавиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Порту 0:0 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
- 20.07.2018 Порту 1:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 12.05.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Порту ПЛ
- 06.05.2018 Порту 2:1 Фейренсе ПЛ
- 29.04.2018 Маритиму 0:1 Порту ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
- 18.04.2018 Спортинг Л 1:0 Порту К
- 15.04.2018 Бенфика 0:1 Порту ПЛ
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
- 02.04.2018 Белененсеш 2:0 Порту ПЛ
- 17.03.2018 Порту 2:0 Боавишта ПЛ
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Порту: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту Примейра-лига
- 19.03.2017 Порту 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 29.10.2016 Витория Сетубал 0:0 Порту Примейра-лига
- 19.03.2016 Витория Сетубал 0:1 Порту Примейра-лига
- 08.11.2015 Порту 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 03.05.2015 Витория Сетубал 0:2 Порту Примейра-лига
- 19.12.2014 Порту 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 19.01.2014 Порту 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 18.08.2013 Витория Сетубал 1:3 Порту Примейра-лига
- 27.04.2013 Порту 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 24.01.2013 Витория Сетубал 0:3 Порту Примейра-лига
- 09.01.2013 Порту 1:0 Витория Сетубал Кубок лиги
- 19.02.2012 Витория Сетубал 1:3 Порту Примейра-лига
- 05.02.2012 Порту 2:0 Витория Сетубал Кубок лиги
- 09.09.2011 Порту 3:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 01.05.2011 Витория Сетубал 0:4 Порту Примейра-лига
- 06.12.2010 Порту 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 24.04.2010 Витория Сетубал 2:5 Порту Примейра-лига
- 13.12.2009 Порту 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|2.
|Бенфика
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Риу Аве
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Маритиму
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Фейренсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Шавиш
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Белененсеш
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Витория Сетубал
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|14.
|Боавишта
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Насьонал Мадейра
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Тондела
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Авиш
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Первый тайм
23'
Перейра Илдеберту получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Абубакар Венсан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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