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Стадион:
Витория Сетубал
0:1
Первый тайм: 40'
Порту
0'
0:1
17' Гол
Абубакар Венсан
23' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
40'
Первый тайм
Желтая карточка
23'
Перейра Илдеберту получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Абубакар Венсан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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