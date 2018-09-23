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Стадион: Эштадиу да Луш
1:0
34' ГолФелиш Жоау
|
34'
1:0
Состав команд
21
Пицци
Луиш
79
Фелиш
Жоау
50
Бальде
Мама
30
Гомеш
Витор
77
Bruno
Gomes
Бенфика 4-3-3
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 6 Диаш Рубен Защитник
- 33 Жардел Нивалдо Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 8 Габриэл Пирес Полузащитник
- 18 Сальвио Эдуардо Нападающий
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- 79 Фелиш Жоау Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Варела Бруну Вратарь
- 83 Фернандеш Жедсон Полузащитник
- 22 Самарис Андреас Полузащитник
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- 30 Кастильо Николас Нападающий
- 27 Силва Рафа Нападающий
- 11 Серви Франко Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Авиш 5-4-1
- Основной состав
- 24 Бёнардо Квентин Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 37 Эль-Адуа Иссам Защитник
- 5 Дефенди Родриго Защитник
- 50 Бальде Мама Полузащитник
- 8 Бруну Брага Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 10 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 77 Bruno Gomes Нападающий
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- Запасные игроки
- 44 Гало Диего Защитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 7 Ruben Oliveira Полузащитник
- 9 Мичел Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 92 Rafael Aflalo
- Главный тренер: Мота Жозе
Предыдущие игры
Бенфика (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 18.08.2018 Боавишта 0:2 Бенфика ПЛ
- 14.08.2018 Фенербахче 1:1 Бенфика ЛЧ
- 10.08.2018 Бенфика 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.08.2018 Бенфика 1:0 Фенербахче ЛЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Боруссия Д 2:2 Бенфика КЧ
- 21.07.2018 Севилья 0:1 Бенфика ТМК
- 13.07.2018 Витория Сетубал 1:1 Бенфика ТМК
- 10.07.2018 Бенфика 3:0 Напредак ТМК
- 13.05.2018 Бенфика 1:0 Морейренсе ПЛ
- 05.05.2018 Спортинг Л 0:0 Бенфика ПЛ
- 28.04.2018 Бенфика 2:3 Тондела ПЛ
- 21.04.2018 Эшторил 1:2 Бенфика ПЛ
Авиш (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 15.09.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Авиш КЛ
- 02.09.2018 Авиш 0:1 Маритиму ПЛ
- 26.08.2018 Брага 3:1 Авиш ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Витория Сетубал 2:0 Авиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Авиш 2:2 Санта-Клара КЛ
- 18.07.2018 Авиш 2:2 Витория Гимарайнш ТМК
- 14.07.2018 Санжоаненсе 1:0 Авиш ТМК
- 11.07.2018 Авиш 0:1 Арока ТМК
- 20.05.2018 Авиш 2:1 Спортинг Л К
- 11.05.2018 Авиш 2:3 Шавиш ПЛ
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
- 30.04.2018 Авиш 1:0 Эшторил ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 18.04.2018 Кальдаш 1:2 Авиш К
- 14.04.2018 Авиш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 18.03.2018 Витория Гимарайнш 2:1 Авиш ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Риу Аве
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Маритиму
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Фейренсе
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Шавиш
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Белененсеш
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Тондела
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|13.
|Витория Сетубал
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Боавишта
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Насьонал Мадейра
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Морейренсе
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Авиш
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Фелиш Жоау бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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