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Стадион:
Тондела
2:0
Конец матча
Морейренсе
0'
1:0
38' Гол
Шавьер Антониу
2:0
56' Гол
Шавьер Антониу
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Тондела делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Пите Луиш выходит на его замену.
81'
Тондела делает замену. Пенья Серхио уходит с поля, а Жаките Жоау выходит на его замену.
78'
Морейренсе делает замену. Сантос Яго уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
71'
Тондела делает замену. Мурильо Хон уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
63'
Морейренсе делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Шавьер Антониу бьет в цель!
46'
Морейренсе делает замену. Heri уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Шавьер Антониу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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