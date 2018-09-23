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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Жоау Кардошу
2:0
Конец матча
1:0
38' ГолШавьер Антониу
2:0
56' ГолШавьер Антониу
|
38'
1:0
56'
2:0
Состав команд
22
Бруну
Давид
14
Мурильо
Хон
16
Пенья
Серхио
18
Жонатан
Луис
73
Heri
27
Нуну
Педру
22
Chiquinho
V
Тондела 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 2 Icaro Silva Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 14 Мурильо Хон Полузащитник
- 16 Пенья Серхио Полузащитник
- 7 Шавьер Антониу Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Муфи Фахд Защитник
- 10 Пите Луиш Защитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 5 Жаките Жоау Полузащитник
- 70 Аранго Кристиан Нападающий
- 99 Pablo Sabbag
- 28 Pedro Silva II
- Главный тренер: Пепа
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 82 Д'Альберто Антони Защитник
- 14 Ivanildo Fernandes Защитник
- 4 Сантос Яго Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 73 Heri Полузащитник
- 31 Mamadou Ndiaye Полузащитник
- 27 Нуну Педру Полузащитник
- 10 Bilel Aouacheria Полузащитник
- 11 Нене Да Сильва Нападающий
- 22 Chiquinho V Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 3 Абархоун Мохамед Защитник
- 37 Сильва Бруно Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 6 Пачеку Фабиу Полузащитник
- 21 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 9 Техейра Давид Нападающий
- Главный тренер: Виейра Иво
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 15.09.2018 Брага 2:1 Тондела КЛ
- 31.08.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Тондела 0:1 Белененсеш ПЛ
- 06.08.2018 Витория Гимарайнш 0:2 Тондела КЛ
- 21.07.2018 Агеда 0:2 Тондела ТМК
- 18.07.2018 Тондела 0:1 Шавиш ТМК
- 14.07.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ТМК
- 11.07.2018 Тондела 1:1 Анадия ТМК
- 11.07.2018 Тондела 2:1 Академика ТМК
- 07.07.2018 Тондела 2:0 Оливейра Ошпитал ТМК
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела ПЛ
- 05.05.2018 Тондела 1:4 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.04.2018 Бенфика 2:3 Тондела ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Тондела 1:2 Маритиму ПЛ
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 27.08.2018 Морейренсе 1:1 Белененсеш ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Морейренсе 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 29.07.2018 Варзим 2:0 Морейренсе КЛ
- 25.07.2018 Фамаликан 0:2 Морейренсе ТМК
- 22.07.2018 Агеда 1:2 Морейренсе ТМК
- 21.07.2018 Морейренсе 0:3 Боавишта ТМК
- 14.07.2018 Пенафьел 2:1 Морейренсе ТМК
- 07.07.2018 Варзим 1:1 Морейренсе ТМК
- 13.05.2018 Бенфика 1:0 Морейренсе ПЛ
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
- 27.04.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 15.04.2018 Маритиму 1:1 Морейренсе ПЛ
- 09.04.2018 Морейренсе 1:0 Боавишта ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 18.03.2018 Морейренсе 2:1 Белененсеш ПЛ
- 09.03.2018 Брага 3:0 Морейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Морейренсе 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
Последние игры между собой
Тондела: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе Примейра-лига
- 26.08.2017 Морейренсе 0:3 Тондела Примейра-лига
- 18.03.2017 Морейренсе 1:1 Тондела Примейра-лига
- 29.10.2016 Тондела 1:2 Морейренсе Примейра-лига
- 28.02.2016 Морейренсе 1:2 Тондела Примейра-лига
- 03.10.2015 Тондела 1:1 Морейренсе Примейра-лига
- 11.05.2014 Морейренсе 1:0 Тондела Португальская вторая лига
- 15.12.2013 Тондела 0:1 Морейренсе Португальская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Риу Аве
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Маритиму
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Фейренсе
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Шавиш
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Белененсеш
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Тондела
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|13.
|Витория Сетубал
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Боавишта
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Насьонал Мадейра
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Морейренсе
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Авиш
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Тондела делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Пите Луиш выходит на его замену.
81'
Тондела делает замену. Пенья Серхио уходит с поля, а Жаките Жоау выходит на его замену.
78'
Морейренсе делает замену. Сантос Яго уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
71'
Тондела делает замену. Мурильо Хон уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
63'
Морейренсе делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Шавьер Антониу бьет в цель!
46'
Морейренсе делает замену. Heri уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Шавьер Антониу бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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