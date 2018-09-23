- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Марколину де Каштру
0:0
Конец матча
24' Желтая карточкаСилва Тьягу
25' Желтая карточкаПарайба Эдсон
43' Желтая карточкаСезар Жулио
55' Желтая карточкаАльхассан Абдуллахи
|
24'
25'
43'
Состав команд
22
Кайо
Секко
90
Бруну
Витор
17
Криш
Сантуш
10
Силва
Тьягу
13
Daniel
VI
22
Kalindi
37
Лопес
Фелипе
44
Сезар
Жулио
11
Горре
Кенджи
8
Jota
IV
35
Bryan
Rochez
Фейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 12 Парайба Эдсон Защитник
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 14 Наскименто Бруно Защитник
- 90 Бруну Витор Защитник
- 17 Криш Сантуш Полузащитник
- 10 Силва Тьягу Полузащитник
- 71 Стургеон Фабиу Полузащитник
- 50 Кривелларо Рафаэл Полузащитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- Запасные игроки
- 94 Сампайо Филипе Защитник
- 28 Мескита Тьягу Защитник
- 5 Бабанку Элвиш Полузащитник
- 70 Таварес Жоао Полузащитник
- 19 Joao Silva III Нападающий
- 30 Bruno VIII
- 11 Braian Gomez
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Насьонал Мадейра 4-4-2
- Основной состав
- 13 Daniel VI Вратарь
- 22 Kalindi Защитник
- 37 Лопес Фелипе Защитник
- 44 Сезар Жулио Защитник
- 2 Кампуш Нуну Защитник
- 11 Горре Кенджи Полузащитник
- 6 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 8 Jota IV Полузащитник
- 23 Вити Витиньеш Полузащитник
- 35 Bryan Rochez Нападающий
- 80 Гонсалвеш Витор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ohoulo Framelin Вратарь
- 5 Mauro Cerqueira Защитник
- 26 Палочевич Александар Полузащитник
- 7 Арабидзе Георгий Полузащитник
- 10 Барселос Диего Нападающий
- 9 Okacha Hamzaoui Нападающий
- 4 Diogo Coelho I
- Главный тренер: Коштинья
Предыдущие игры
Фейренсе (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.09.2018 Эшторил 1:2 Фейренсе КЛ
- 01.09.2018 Спортинг Л 1:0 Фейренсе ПЛ
- 26.08.2018 Фейренсе 1:1 Боавишта ПЛ
- 20.08.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Фейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Фейренсе 2:0 Риу Аве ПЛ
- 29.07.2018 Фейренсе 3:2 Лейшоэш КЛ
- 21.07.2018 Шавиш 0:0 Фейренсе ТМК
- 19.07.2018 Фейренсе 0:1 Риу Аве ТМК
- 14.07.2018 Фейренсе 5:0 Ногейренсе ТМК
- 11.07.2018 Фейренсе 0:2 Академику Визеу ТМК
- 13.05.2018 Фейренсе 0:0 Эшторил ПЛ
- 06.05.2018 Порту 2:1 Фейренсе ПЛ
- 28.04.2018 Витория Сетубал 0:2 Фейренсе ПЛ
- 21.04.2018 Фейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.04.2018 Авиш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 07.04.2018 Фейренсе 2:2 Брага ПЛ
- 30.03.2018 Маритиму 4:1 Фейренсе ПЛ
- 17.03.2018 Фейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 10.03.2018 Риу Аве 2:1 Фейренсе ПЛ
- 03.03.2018 Фейренсе 3:0 Боавишта ПЛ
Насьонал Мадейра (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 16.09.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Витория Сетубал КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 26.08.2018 Витория Сетубал 1:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Брага 4:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 29.07.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта КЛ
- 21.07.2018 Амора 1:2 Насьонал Мадейра ТМК
- 18.07.2018 Насьонал Мадейра 1:1 Бенфика-2 ТМК
- 14.07.2018 Эшторил 2:1 Насьонал Мадейра ТМК
- 13.05.2018 Насьонал Мадейра 0:0 Витория-2 Гимарайнш ПВЛ
- 06.05.2018 Арока 0:1 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 28.04.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Лейшоэш ПВЛ
- 22.04.2018 Жил Висенте 0:0 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 15.04.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Санта-Клара ПВЛ
- 11.04.2018 Униан Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 07.04.2018 Насьонал Мадейра 1:0 Академика ПВЛ
- 31.03.2018 Спортинг-2 Л 2:3 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 21.03.2018 Реал Келуш 2:4 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 18.03.2018 Насьонал Мадейра 3:0 Варзим ПВЛ
- 14.03.2018 Кова-Пьедаде 1:1 Насьонал Мадейра ПВЛ
Последние игры между собой
Фейренсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Насьонал Мадейра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Риу Аве
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Маритиму
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Фейренсе
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Шавиш
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Белененсеш
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Тондела
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|13.
|Витория Сетубал
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Боавишта
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Насьонал Мадейра
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Морейренсе
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Авиш
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фейренсе делает замену. Кривелларо Рафаэл уходит с поля, а Жоао Силва выходит на его замену.
86'
Насьонал Мадейра делает замену. Горре Кенджи уходит с поля, а Барселос Диего выходит на его замену.
80'
Насьонал Мадейра делает замену. Jota уходит с поля, а Арабидзе Георгий выходит на его замену.
74'
Фейренсе делает замену. Криш Сантуш уходит с поля, а Бабанку Элвиш выходит на его замену.
74'
Фейренсе делает замену. Стургеон Фабиу уходит с поля, а Braian Gomez выходит на его замену.
68'
Насьонал Мадейра делает замену. Bryan Rochez уходит с поля, а Okacha Hamzaoui выходит на его замену.
55'
Альхассан Абдуллахи получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
25'
Парайба Эдсон получил желтую карточку от судьи
24'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация