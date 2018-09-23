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Стадион:
Фейренсе
0:0
Конец матча
Насьонал Мадейра
0'
24' Желтая карточка
Силва Тьягу
25' Желтая карточка
Парайба Эдсон
43' Желтая карточка
Сезар Жулио
55' Желтая карточка
Альхассан Абдуллахи
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фейренсе делает замену. Кривелларо Рафаэл уходит с поля, а Жоао Силва выходит на его замену.
86'
Насьонал Мадейра делает замену. Горре Кенджи уходит с поля, а Барселос Диего выходит на его замену.
80'
Насьонал Мадейра делает замену. Jota уходит с поля, а Арабидзе Георгий выходит на его замену.
74'
Фейренсе делает замену. Криш Сантуш уходит с поля, а Бабанку Элвиш выходит на его замену.
74'
Фейренсе делает замену. Стургеон Фабиу уходит с поля, а Braian Gomez выходит на его замену.
68'
Насьонал Мадейра делает замену. Bryan Rochez уходит с поля, а Okacha Hamzaoui выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Альхассан Абдуллахи получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Парайба Эдсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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