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Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
3:2
Конец матча
1:0
5' ГолНакацзима Шоя
26' Желтая карточкаТейшейра Жоау
39' Желтая карточкаРафа
44' Желтая карточкаСа Педру
54' Желтая карточкаВакасо Альхассан
1:1
65' Гол в свои воротаЖадсон Родригес
2:1
69' ГолПаулиньо Пауло
71' Желтая карточкаАндре Андре
2:2
82' ГолДжон Ола
3:2
86' ГолНакацзима Шоя
90' Желтая карточкаДенер Клементе
|
5'
1:0
26'
39'
44'
46'
54'
65'
1:1
69'
2:1
71'
82'
2:2
86'
3:2
90'
Состав команд
26
Рубен
Мигель
28
Lazaroni
21
Са
Педру
17
Карлос
Жоао
11
Табата
Бруно
17
Сако
Фалае
5
Рафа
11
Андре
Андре
20
Тоше
Антониу
49
Талло
Жуниор
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 6 Хакмен Эммануэль Защитник
- 4 Жадсон Родригес Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 28 Lazaroni Защитник
- 8 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 16 Эвертон Перейра Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 10 Накацзима Шоя Нападающий
- 17 Карлос Жоао Нападающий
- 11 Табата Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рикарду Абел Вратарь
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 31 Matheus Jesus Полузащитник
- 9 Мартинес Джексон Нападающий
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 25 Lucas Fernandes IV
- 30 Vitor Tormena
- Главный тренер: Antonio Folha
Витория Гимарайнш 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Дуглас Ренато Вратарь
- 17 Сако Фалае Защитник
- 6 Афонсу Жоау II Защитник
- 2 Педрао Перейра Защитник
- 5 Рафа Защитник
- 11 Андре Андре Полузащитник
- 25 Вакасо Альхассан Полузащитник
- 10 Тейшейра Жоау Полузащитник
- 16 Матеус де Андраде Полузащитник
- 20 Тоше Антониу Полузащитник
- 49 Талло Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 56 Маседу Жоау Вратарь
- 46 Венансиу Фредерику Защитник
- 15 Гарсия Виктор Защитник
- 30 Джон Ола Полузащитник
- 93 Селис Гильермо Полузащитник
- 91 Давидсон Нападающий
- 9 Гедеш Алешандре Нападающий
- Главный тренер: Кастро Луис
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 25.08.2018 Портимоненсе 2:2 Санта-Клара ПЛ
- 18.08.2018 Шавиш 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.08.2018 Портимоненсе 0:2 Боавишта ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 25.07.2018 Портимоненсе 0:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 14.07.2018 Портимоненсе 1:1 Порту-2 ТМК
- 13.05.2018 Портимоненсе 3:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 05.05.2018 Белененсеш 3:2 Портимоненсе ПЛ
- 28.04.2018 Портимоненсе 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.04.2018 Шавиш 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 14.04.2018 Портимоненсе 0:1 Эшторил ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
Витория Гимарайнш (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 31.08.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ПЛ
- 25.08.2018 Порту 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 20.08.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Фейренсе ПЛ
- 10.08.2018 Бенфика 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 06.08.2018 Витория Гимарайнш 0:2 Тондела КЛ
- 22.07.2018 Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара ТМК
- 18.07.2018 Авиш 2:2 Витория Гимарайнш ТМК
- 14.07.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ТМК
- 07.07.2018 Витория Гимарайнш 3:1 Пенафьел ТМК
- 12.05.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Порту ПЛ
- 05.05.2018 Тондела 1:4 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.04.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 21.04.2018 Фейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.04.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 06.04.2018 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
- 31.03.2018 Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.03.2018 Витория Гимарайнш 2:1 Авиш ПЛ
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 04.03.2018 Витория Гимарайнш 0:0 Белененсеш ПЛ
- 24.02.2018 Маритиму 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Витория Гимарайнш: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе Примейра-лига
- 15.07.2017 Портимоненсе 3:3 Витория Гимарайнш Товарищеские матчи. Клубы
- 18.03.2011 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 21.11.2010 Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш Кубок
- 01.11.2010 Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Риу Аве
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Маритиму
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Фейренсе
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|9.
|Шавиш
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Белененсеш
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Тондела
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|13.
|Витория Сетубал
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Боавишта
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Насьонал Мадейра
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Морейренсе
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|18.
|Авиш
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Денер Клементе получил желтую карточку от судьи
88'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
82'
Г О О О О Л - Джон Ола бьет в цель!
79'
Портимоненсе делает замену. Эвертон Перейра уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
73'
Портимоненсе делает замену. Карлос Жоао уходит с поля, а Мартинес Джексон выходит на его замену.
71'
Андре Андре получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Паулиньо Пауло бьет в цель!
65'
Г О О О О Л - Жадсон Родригес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
61'
Витория Гимарайнш делает замену. Талло Жуниор уходит с поля, а Гедеш Алешандре выходит на его замену.
54'
Вакасо Альхассан получил желтую карточку от судьи
46'
Витория Гимарайнш делает замену. Тоше Антониу уходит с поля, а Давидсон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Витория Гимарайнш делает замену. Тейшейра Жоау уходит с поля, а Джон Ола выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
39'
Рафа получил желтую карточку от судьи
26'
Тейшейра Жоау получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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