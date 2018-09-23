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Стадион:
Портимоненсе
3:2
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
1:0
5' Гол
Накацзима Шоя
26' Желтая карточка
Тейшейра Жоау
39' Желтая карточка
Рафа
44' Желтая карточка
Са Педру
54' Желтая карточка
Вакасо Альхассан
1:1
65' Гол в свои ворота
Жадсон Родригес
2:1
69' Гол
Паулиньо Пауло
71' Желтая карточка
Андре Андре
2:2
82' Гол
Джон Ола
3:2
86' Гол
Накацзима Шоя
90' Желтая карточка
Денер Клементе
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Денер Клементе получил желтую карточку от судьи
88'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Джон Ола бьет в цель!
79'
Портимоненсе делает замену. Эвертон Перейра уходит с поля, а Денер Клементе выходит на его замену.
73'
Портимоненсе делает замену. Карлос Жоао уходит с поля, а Мартинес Джексон выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Андре Андре получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Паулиньо Пауло бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Жадсон Родригес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
61'
Витория Гимарайнш делает замену. Талло Жуниор уходит с поля, а Гедеш Алешандре выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Вакасо Альхассан получил желтую карточку от судьи
46'
Витория Гимарайнш делает замену. Тоше Антониу уходит с поля, а Давидсон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Витория Гимарайнш делает замену. Тейшейра Жоау уходит с поля, а Джон Ола выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Рафа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Тейшейра Жоау получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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