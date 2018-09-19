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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эвертон

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон
Арсенал
87.8% (65)
Ничья:
9.5% (7)
Эвертон
2.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
47.3% (35)
Арсенал:
16.2% (12)
Арсенал:
13.5% (10)
Арсенал:
4.1% (3)
Ничья:
2.7% (2)
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