Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эвертон

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 14.07.2018 Борэм Вуд 0:8 Арсенал ТМК
- 13.05.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Арсенал ПЛ
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 06.05.2018 Арсенал 5:0 Бёрнли ПЛ
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
Эвертон (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.09.2018 Эвертон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.09.2018 Эвертон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.08.2018 Эвертон 3:1 Ротерхэм КЛ
- 25.08.2018 Борнмут 2:2 Эвертон ПЛ
- 18.08.2018 Эвертон 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 11.08.2018 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон ПЛ
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 Ренн 4:1 Эвертон ТМК
- 26.07.2018 Блэкберн 3:0 Эвертон ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
- 18.07.2018 Бёри 1:1 Эвертон ТМК
- 14.07.2018 Irdning 0:22 Эвертон ТМК
- 13.05.2018 Вест Хэм 3:1 Эвертон ПЛ
- 05.05.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 28.04.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Эвертон ПЛ
- 23.04.2018 Эвертон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 14.04.2018 Суонси 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 17.03.2018 Сток Сити 1:2 Эвертон ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон Премьер-лига
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига
- 21.05.2017 Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 19.03.2016 Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 24.10.2015 Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига
- 18.07.2015 Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 01.03.2015 Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 23.08.2014 Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 06.04.2014 Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига
- 08.03.2014 Арсенал 4:1 Эвертон Кубок
- 08.12.2013 Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 16.04.2013 Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 28.11.2012 Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 22.03.2012 Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 10.12.2011 Арсенал 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 01.02.2011 Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига
- 14.11.2010 Эвертон 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 09.01.2010 Арсенал 2:2 Эвертон Премьер-лига
- 15.08.2009 Эвертон 1:6 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Борнмут
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЭвертонДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон
Арсенал
87.8% (65)
Ничья:
9.5% (7)
Эвертон
2.7% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Арсенал:
47.3% (35)
2:0 Арсенал:
16.2% (12)
1:0 Арсенал:
13.5% (10)
3:1 Арсенал:
4.1% (3)
1:1 Ничья:
2.7% (2)
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