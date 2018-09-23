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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Stadion Зрители: 15584
1:0
16' ГолТраустасон Арнор
2:0
32' ГолГалль Ромен
37' Желтая карточкаРомариньо Перейра
39' Желтая карточкаРозенберг Маркус
3:0
42' ГолТраустасон Арнор
4:0
64' ГолРозенберг Маркус
78' Желтая карточкаJohan Stenmark
90' Желтая карточкаСодерквист Манс
|
16'
1:0
32'
2:0
39'
42'
3:0
64'
4:0
78'
90'
Состав команд
27
Далин
Юхан
18
Галль
Ромен
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Ларссон Эрик Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 31 Брорссон Франц Защитник
- 18 Галль Ромен Полузащитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Нападающий
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вийтала Валтер Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Главный тренер: Уве Рослер
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 35 Johan Stenmark Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 39 Isak Magnusson Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- 9 Содерквист Манс Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 13 Нури Эмин Защитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 91 Hiago II
- 33 Adrian Edquist
- 38 Adam Hellborg
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 17.07.2018 Мальмё 2:0 Дрита ЛЧ
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 10.07.2018 Дрита 0:3 Мальмё ЛЧ
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 29.06.2018 Митьюлланд 2:1 Мальмё ТМК
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
Кальмар (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё Аллсвенскан
- 11.08.2017 Мальмё 6:0 Кальмар Аллсвенскан
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё Аллсвенскан
- 14.08.2016 Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 23.07.2016 Мальмё 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.03.2016 Кальмар 2:3 Мальмё Кубок
- 17.10.2015 Мальмё 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 24.05.2015 Кальмар 2:1 Мальмё Аллсвенскан
- 26.07.2014 Мальмё 3:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.07.2014 Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 18.08.2013 Кальмар 1:4 Мальмё Аллсвенскан
- 14.04.2013 Мальмё 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 21.10.2012 Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 25.06.2012 Кальмар 1:1 Мальмё Международные матчи (клубы)
- 13.04.2012 Мальмё 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 02.10.2011 Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 20.06.2011 Мальмё 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 15.06.2011 Кальмар 2:1 Мальмё Шведский кубок
- 18.10.2010 Мальмё 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 11.04.2010 Кальмар 2:3 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё
Кальмар
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|22
|15
|6
|1
|39 - 13
|51
|2.
|Норрчёпинг
|22
|13
|6
|3
|35 - 19
|45
|3.
|Хаммарбю
|22
|13
|5
|4
|41 - 25
|44
|4.
|Мальмё
|22
|13
|4
|5
|43 - 23
|43
|5.
|Эстерсунд
|22
|11
|3
|8
|36 - 27
|36
|6.
|Сундсвалль
|22
|10
|5
|7
|40 - 27
|35
|7.
|Юргорден
|22
|10
|5
|7
|32 - 25
|35
|8.
|Хеккен
|21
|10
|4
|7
|39 - 21
|34
|9.
|Эребру
|22
|8
|5
|9
|25 - 27
|29
|10.
|Кальмар
|22
|8
|4
|10
|21 - 25
|28
|11.
|Гётеборг
|21
|7
|3
|11
|29 - 34
|24
|12.
|Эльфсборг
|22
|5
|7
|10
|21 - 28
|22
|13.
|Броммапойкарна
|22
|6
|1
|15
|14 - 48
|19
|14.
|Сириус
|22
|5
|3
|14
|24 - 51
|18
|15.
|Далкурд
|22
|3
|5
|14
|26 - 43
|14
|16.
|Треллеборг
|22
|3
|4
|15
|18 - 47
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Содерквист Манс получил желтую карточку от судьи
78'
Johan Stenmark получил желтую карточку от судьи
73'
Мальме делает замену. Бенгтссон Расмус уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
73'
Кальмар делает замену. Isak Magnusson уходит с поля, а Hiago выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
63'
Мальме делает замену. Баширу Фуад уходит с поля, а Левицки Оскар выходит на его замену.
58'
Кальмар делает замену. Эльм Расмус уходит с поля, а Adam Hellborg выходит на его замену.
57'
Кальмар делает замену. Эрикссон Тобиас уходит с поля, а Халльберг Херман выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Мальме делает замену. Далин Юхан уходит с поля, а Вийтала Валтер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
39'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
37'
Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Галль Ромен бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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