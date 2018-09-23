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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 15584
Мальмё
4:0
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
16' Гол
Траустасон Арнор
2:0
32' Гол
Галль Ромен
37' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
39' Желтая карточка
Розенберг Маркус
3:0
42' Гол
Траустасон Арнор
4:0
64' Гол
Розенберг Маркус
78' Желтая карточка
Johan Stenmark
90' Желтая карточка
Содерквист Манс
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Содерквист Манс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Johan Stenmark получил желтую карточку от судьи
73'
Мальме делает замену. Бенгтссон Расмус уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
73'
Кальмар делает замену. Isak Magnusson уходит с поля, а Hiago выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
63'
Мальме делает замену. Баширу Фуад уходит с поля, а Левицки Оскар выходит на его замену.
58'
Кальмар делает замену. Эльм Расмус уходит с поля, а Adam Hellborg выходит на его замену.
57'
Кальмар делает замену. Эрикссон Тобиас уходит с поля, а Халльберг Херман выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Мальме делает замену. Далин Юхан уходит с поля, а Вийтала Валтер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Галль Ромен бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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