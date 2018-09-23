Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 43800
1:1
Конец матча
1:0
26' ГолФернандеш Желсон
1:1
54' ПенальтиФорсберг Эмиль
89' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
90' Желтая карточкаАбрахам Давид
Второй тайм
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
93'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
92'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
92'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
92'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
92'
Забитцер Марсель пробил со штрафного прямо в стенку
91'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Вернер Тимо оказался на газоне.
91'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Лейпциг начинает контратаку
91'
Абрахам Давид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
90'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
90'
Удар от ворот произведет Лейпциг
90'
Тактическая замена. Лаймер Конрад уходит с поля и его заменяет Конате Ибраима
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Шанс! Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
89'
Гачинович Мийат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Ильзанкер Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
89'
Безумный фол. Ильзанкер Штефан грубо играет против соперника. Пострадал Костич Филип
88'
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88'
88'
Н'Дика Эван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Демме Диего наказан за толчок Гачинович Мийат
87'
Гулач Петер из команды Лейпциг сделал отличный сейв!
87'
Гулач Петер не дал случится голу! Ребич Анте должен был забивать, но Гулач Петер сделал отличный сейв
87'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
86'
86'
Тактическая замена. Сараччи Марсело уходит с поля и его заменяет Хальстенберг Марсель
85'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Ильзанкер Штефан
85'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Лейпциг контролирует мяч.
84'
83'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
83'
Удар от ворот произведет Лейпциг
83'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Плохо сыграл Гулач Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
81'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
81'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Демме Диего заработал фол
79'
78'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр в офсайде
77'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
77'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
76'
Лейпциг контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Лейпциг
76'
Как он промахнулся? Да Коста Данни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
76'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
75'
75'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
74'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Тактическая замена. Де Гузман Джонатан уходит с поля и его заменяет Аллан Родригес
73'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр в офсайде
73'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
72'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
72'
72'
Ребич Анте нарушает правила. Демме Диего пострадал
72'
71'
Как он промахнулся? Вернер Тимо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Плохо сыграл Н'Дика Эван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
69'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Йович Лука уходит с поля и его заменяет Ребич Анте
68'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Костич Филип наказан за толчок Забитцер Марсель
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
63'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
62'
62'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
61'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Абрахам Давид нарушает правила. Демме Диего пострадал
60'
60'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Юпамекано Део наказан за толчок Халлер Себастьен
59'
Лейпциг контролирует мяч.
58'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Матч возобновлен
57'
Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Сараччи Марсело задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
55'
ШАНС! Форсберг Эмиль нанес удар с лета, но не попал по воротам!
54'
54'
Г О О О О Л - Форсберг Эмиль из команды Лейпциг забивает с точки!
53'
ПЕНАЛЬТИ! - Костич Филип играет рукой в штрафной! Костич Филип вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
53'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
50'
50'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг делает неудачный навес.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
49'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
47'
Лаймер Конрад наказан за толчок Халлер Себастьен
46'
Лейпциг контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Костич Филип задерживает мяч рукой
45'
45'
Удар от ворот произведет Лейпциг
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
43'
Какой промах! Вернер Тимо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг делает пас партнеру.
43'
43'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
42'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Орбан Вилли наказан за толчок Халлер Себастьен
41'
41'
Лейпциг контролирует мяч.
40'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
39'
Удар от ворот произведет Лейпциг
39'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр пробил со штрафного, но очень мимо цели.
39'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг играет слишком грубо. Гачинович Мийат оказался на газоне.
38'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
37'
37'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг делает пас партнеру.
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Забитцер Марсель из команды Лейпциг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
36'
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
35'
34'
34'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
34'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
33'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
33'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
32'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
32'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вернер Тимо мяча так и не получил
31'
Хорошую попытку сделал Фернандеш Желсон. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр находит одноклубника четким пасом пяткой.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
30'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
29'
Гулач Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
29'
Гулач Петер из команды Лейпциг сделал отличный сейв!
29'
Должен был быть гол! Йович Лука имел отличный шанс, но Гулач Петер не дал голу состоятся!
29'
ШАНС! Йович Лука вышел один-на-один с голкипером...
28'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
27'
Орбан Вилли возвращается на поле.
26'
Г О О О О Л - Фернандеш Желсон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
26'
Почти гол! Халлер Себастьен пробил головой по воротам, но Гулач Петер спас!
26'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
26'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Орбан Вилли получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Лейпциг контролирует мяч.
24'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
24'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
23'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
23'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
23'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
22'
22'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг делает неудачный навес.
21'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Йович Лука наказан за толчок Орбан Вилли
20'
20'
Лейпциг начинает контратаку
18'
Игрок команды Айнтрахт Фр совершает фол
18'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
18'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
17'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
17'
16'
После дальнего удара, который нанес Вернер Тимо мяч отбит вратарем
16'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
14'
14'
Удар от ворот произведет Лейпциг
13'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр в офсайде
13'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
13'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Лейпциг начинает контратаку
12'
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
10'
Вернер Тимо из команды Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
9'
Демме Диего из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
Шанс! Юпамекано Део из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
9'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
8'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
7'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Демме Диего
6'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Поульсен Юссуф
4'
3'
3'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
2'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
24% (43)
Ничья:
38.5% (69)
РБ Лейпциг
37.4% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33% (59)
1:2 РБ Лейпциг:
26.8% (48)
2:1 Айнтрахт Фр:
12.8% (23)
1:0 Айнтрахт Фр:
7.8% (14)
0:1 РБ Лейпциг:
5.6% (10)
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