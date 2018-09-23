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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн Зрители: 10832
1:1
Конец матча
0:1
80' ГолХарвард Сторбек
85' Желтая карточкаХейбротен Мариус
1:1
86' ГолСколевик Стеффен
90' Желтая карточкаПальссон Эмиль
90' Желтая карточкаRufo Herraiz
|
80'
0:1
85'
86'
1:1
90'
90'
Состав команд
16
Йенсен
Рубен
17
Валес
Марк
14
Rufo
Herraiz
11
Fitim
Azemi
Бранн 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 16 Йенсен Рубен Полузащитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 17 Соренсен Гилли Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Полузащитник
- 9 Daouda Bamba Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Christian Rismark Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 36 Emil Harloff
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Саннефьёрд 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 13 Хейбротен Мариус Защитник
- 17 Валес Марк Защитник
- 21 Ринстад Стиан Защитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 7 Пальссон Эмиль Полузащитник
- 22 Феллах Мохаммед Полузащитник
- 14 Rufo Herraiz Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 11 Fitim Azemi Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Lars Grorud Защитник
- 8 Мьельде Эрик Защитник
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 6 Mohamed Ofkir Полузащитник
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- 1 Alexander Hovdevik II
- Главный тренер: Marti Cifuentes
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.08.2018 Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Т
- 10.08.2018 Саннефьёрд 1:0 Тромсё Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 02.05.2018 Скейд 3:0 Саннефьёрд К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Эик-Тёнсберг 1:6 Саннефьёрд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Типпелиген
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Типпелиген
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 25.07.2010 Саннефьёрд 1:4 Бранн Типпелиген
- 29.03.2010 Бранн 3:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 24.08.2009 Бранн 0:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 16.03.2009 Саннефьёрд 3:1 Бранн Типпелиген
Бранн
Саннефьёрд
-
4 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 5
-
10 Угловые 0
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|23
|15
|4
|4
|40 - 19
|49
|2.
|Бранн
|23
|14
|6
|3
|35 - 21
|48
|3.
|Мольде
|23
|12
|4
|7
|47 - 30
|40
|4.
|Хёугесунн
|23
|11
|5
|7
|35 - 28
|38
|5.
|Сарпсборг-08
|1:0
|23
|10
|5
|8
|39 - 30
|35
|6.
|Ранхейм
|23
|10
|5
|8
|36 - 39
|35
|7.
|Одд
|23
|9
|6
|8
|34 - 28
|33
|8.
|Волеренга
|23
|9
|6
|8
|32 - 35
|33
|9.
|Кристиансунд
|23
|8
|7
|8
|31 - 33
|31
|10.
|Тромсё
|22
|9
|3
|10
|33 - 31
|30
|11.
|Будё-Глимт
|23
|6
|9
|8
|28 - 29
|27
|12.
|Старт
|23
|6
|5
|12
|22 - 39
|23
|13.
|Стрёмсгодсет
|23
|5
|8
|10
|37 - 38
|23
|14.
|Стабек
|23
|5
|8
|10
|27 - 40
|23
|15.
|Лиллестрём
|22
|4
|7
|11
|22 - 35
|19
|16.
|Саннефьёрд
|23
|2
|8
|13
|23 - 46
|14
Второй тайм
90'
Rufo Herraiz получил желтую карточку от судьи
90'
Пальссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннефьёрд делает замену. Феллах Мохаммед уходит с поля, а Мьельде Эрик выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Сколевик Стеффен бьет в цель!
85'
Хейбротен Мариус получил желтую карточку от судьи
85'
Бранн делает замену. Бармен Кристоффер уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
83'
Бранн делает замену. Тенисте Тайо уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Харвард Сторбек бьет в цель!
78'
Бранн делает замену. Соренсен Гилли уходит с поля, а Сколевик Стеффен выходит на его замену.
76'
Саннефьёрд делает замену. Вальес Энрик уходит с поля, а Куртович Виллиам выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Саннефьёрд делает замену. Fitim Azemi уходит с поля, а Энгблом Понтус выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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