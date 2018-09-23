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Стадион: Зрители: 10832
Бранн
1:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
0:1
80' Гол
Харвард Сторбек
85' Желтая карточка
Хейбротен Мариус
1:1
86' Гол
Сколевик Стеффен
90' Желтая карточка
Пальссон Эмиль
90' Желтая карточка
Rufo Herraiz
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Rufo Herraiz получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Пальссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннефьёрд делает замену. Феллах Мохаммед уходит с поля, а Мьельде Эрик выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Сколевик Стеффен бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Хейбротен Мариус получил желтую карточку от судьи
85'
Бранн делает замену. Бармен Кристоффер уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
83'
Бранн делает замену. Тенисте Тайо уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Харвард Сторбек бьет в цель!
78'
Бранн делает замену. Соренсен Гилли уходит с поля, а Сколевик Стеффен выходит на его замену.
76'
Саннефьёрд делает замену. Вальес Энрик уходит с поля, а Куртович Виллиам выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Саннефьёрд делает замену. Fitim Azemi уходит с поля, а Энгблом Понтус выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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