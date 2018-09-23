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Стадион: Зрители: 7084
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча
Мольде
0'
0:1
11' Гол
Холанд Эрлинг Брёут
0:2
17' Гол
Хестад Эйрик
18' Желтая карточка
Реннинг Мартин
1:2
21' Гол
Нгуэн Токмак
51' Желтая карточка
Сарр Бабакар
90' Желтая карточка
Педерсен Маркус
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Педерсен Маркус получил желтую карточку от судьи
83'
Мольде делает замену. Эйкрем Магнус уходит с поля, а Мострем Маттиас выходит на его замену.
82'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
79'
Мольде делает замену. Холанд Эрлинг Брёут уходит с поля, а Грегерсен Стиан выходит на его замену.
73'
Стрёмсгодсет делает замену. Хаугер Хеннинг уходит с поля, а Франсишку Жуниор выходит на его замену.
72'
Стрёмсгодсет делает замену. Реннинг Мартин уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
64'
Мольде делает замену. Цибицки Павел уходит с поля, а Эурснес Фредрик выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Сарр Бабакар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Нгуэн Токмак бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Реннинг Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Холанд Эрлинг Брёут бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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