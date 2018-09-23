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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Мариенлист Зрители: 7084
1:2
Конец матча
0:1
11' ГолХоланд Эрлинг Брёут
0:2
17' ГолХестад Эйрик
18' Желтая карточкаРеннинг Мартин
1:2
21' ГолНгуэн Токмак
51' Желтая карточкаСарр Бабакар
90' Желтая карточкаПедерсен Маркус
|
11'
0:1
17'
0:2
18'
21'
1:2
51'
90'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
Стрёмсгодсет 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 18 Реннинг Мартин Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- 11 Токстад Кристоффер Нападающий
- 23 Eirik Ulland Andersen Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 7 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Нападающий
- 30 Холанд Эрлинг Брёут Нападающий
- 24 Цибицки Павел Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 6 Грегерсен Стиан Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 37 Emil Breivik
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 09.07.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.05.2018 Берум 0:3 Стрёмсгодсет К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Валдрес 1:3 Стрёмсгодсет К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
Мольде (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 17.09.2018 Мольде 3:2 Кристиансунд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 16.08.2018 Мольде 3:0 Хиберниан ЛЕ
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 09.08.2018 Хиберниан 0:0 Мольде ЛЕ
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лячи 0:2 Мольде ЛЕ
- 26.07.2018 Мольде 3:0 Лячи ЛЕ
- 19.07.2018 Мольде 5:1 Гленавон ЛЕ
- 11.07.2018 Гленавон 2:1 Мольде ЛЕ
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
- 09.06.2018 Кристиансунд 1:0 Мольде Т
- 27.05.2018 Мольде 3:1 Старт Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген
- 27.08.2016 Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген
- 11.05.2016 Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 23.09.2015 Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген
- 29.04.2015 Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.11.2014 Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген
- 11.05.2014 Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 25.08.2013 Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген
- 28.04.2013 Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.10.2012 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген
- 23.03.2012 Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 30.10.2011 Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.06.2011 Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген
- 13.09.2010 Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген
- 15.04.2010 Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 13.09.2009 Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.04.2009 Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген
- 27.07.2008 Стрёмсгодсет 4:0 Мольде Типпелиген
Стрёмсгодсет
Мольде
-
6 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|23
|15
|4
|4
|40 - 19
|49
|2.
|Бранн
|23
|14
|6
|3
|35 - 21
|48
|3.
|Мольде
|23
|12
|4
|7
|47 - 30
|40
|4.
|Хёугесунн
|23
|11
|5
|7
|35 - 28
|38
|5.
|Сарпсборг-08
|1:0
|23
|10
|5
|8
|39 - 30
|35
|6.
|Ранхейм
|23
|10
|5
|8
|36 - 39
|35
|7.
|Одд
|23
|9
|6
|8
|34 - 28
|33
|8.
|Волеренга
|23
|9
|6
|8
|32 - 35
|33
|9.
|Кристиансунд
|23
|8
|7
|8
|31 - 33
|31
|10.
|Тромсё
|22
|9
|3
|10
|33 - 31
|30
|11.
|Будё-Глимт
|23
|6
|9
|8
|28 - 29
|27
|12.
|Старт
|23
|6
|5
|12
|22 - 39
|23
|13.
|Стрёмсгодсет
|23
|5
|8
|10
|37 - 38
|23
|14.
|Стабек
|23
|5
|8
|10
|27 - 40
|23
|15.
|Лиллестрём
|22
|4
|7
|11
|22 - 35
|19
|16.
|Саннефьёрд
|23
|2
|8
|13
|23 - 46
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Педерсен Маркус получил желтую карточку от судьи
83'
Мольде делает замену. Эйкрем Магнус уходит с поля, а Мострем Маттиас выходит на его замену.
82'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
79'
Мольде делает замену. Холанд Эрлинг Брёут уходит с поля, а Грегерсен Стиан выходит на его замену.
73'
Стрёмсгодсет делает замену. Хаугер Хеннинг уходит с поля, а Франсишку Жуниор выходит на его замену.
72'
Стрёмсгодсет делает замену. Реннинг Мартин уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
64'
Мольде делает замену. Цибицки Павел уходит с поля, а Эурснес Фредрик выходит на его замену.
51'
Сарр Бабакар получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Г О О О О Л - Нгуэн Токмак бьет в цель!
18'
Реннинг Мартин получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Холанд Эрлинг Брёут бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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