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Стадион: Гьемселунд Зрители: 1206
1:1
Конец матча
40' Желтая карточкаDong-Wan Gang
53' Желтая карточкаFredrik Mani Paalerud
1:0
60' ГолИбрагим Шуайбу
67' Желтая карточкаЛюсволл Вегард
90' Желтая карточкаHaavard Lysvoll
1:1
90' ГолHaavard Lysvoll
|
40'
60'
1:0
67'
90'
90'
1:1
Состав команд
18
Iman
Mafi
20
Even
Bydal
15
Marlinho
Конгсвингер 3-5-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 23 Fredrik Sjoelstad Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 18 Iman Mafi Полузащитник
- 8 Dong-Wan Gang Полузащитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 17 Lucas Morais
- 21 Daniel Lysgaard
- Главный тренер: Mark Dempsey
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 11 Haavard Lysvoll Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 15 Kristoffer Hey Защитник
- 9 Henrik Johnsgaard Защитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 66 Andreas Loevland Полузащитник
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 22 Mehdi Dioury
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
Тромсдален (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.09.2018 Тромсдален 0:2 Мьёндален ПД
- 02.09.2018 Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 26.08.2018 Осане 3:1 Тромсдален ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Левангер 1:2 Тромсдален ПД
- 05.08.2018 Тромсдален 4:2 Нутодден ПД
- 29.07.2018 Флурё 1:0 Тромсдален ПД
- 22.07.2018 Тромсдален 3:2 Стрёммен ПД
- 01.07.2018 Хам-Кам 0:0 Тромсдален ПД
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Улленсакер-Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.05.2018 Саннес УЛФ 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Тромсдален 1:2 Левангер ПД
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 02.05.2018 Альта 3:1 Тромсдален К
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Тромсдален: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер Первый дивизион
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален Первый дивизион
- 17.04.2017 Тромсдален 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
- 29.08.2012 Тромсдален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 15.04.2012 Конгсвингер 2:0 Тромсдален Адекколига
- 25.10.2009 Тромсдален 3:0 Конгсвингер Адекколига
- 21.05.2009 Конгсвингер 2:0 Тромсдален Адекколига
- 27.03.2009 Тромсдален 0:1 Конгсвингер Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|15
|4
|4
|48 - 22
|49
|2.
|Викинг
|24
|16
|1
|7
|53 - 33
|49
|3.
|Мьёндален
|23
|13
|7
|3
|35 - 16
|46
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|24
|10
|8
|6
|51 - 38
|38
|6.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|7.
|Тромсдален
|24
|9
|7
|8
|35 - 38
|34
|8.
|Нест-Сотра
|24
|9
|5
|10
|36 - 37
|32
|9.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|10.
|Саннес УЛФ
|24
|8
|8
|8
|33 - 38
|32
|11.
|Хам-Кам
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|12.
|Осане
|24
|8
|6
|10
|33 - 39
|30
|13.
|Нутодден
|24
|7
|5
|12
|29 - 36
|26
|14.
|Стрёммен
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|24
|6
|3
|15
|21 - 49
|21
|16.
|Левангер
|24
|3
|5
|16
|28 - 55
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Хэвард Люсволл бьет в цель!
90'
Хэвард Люсволл получил желтую карточку от судьи
86'
Конгсвингер делает замену. Адем Гювен уходит с поля, а Скагестад Эдвард выходит на его замену.
73'
Тромсдален делает замену. Карлсен Андерс уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
67'
Люсволл Вегард получил желтую карточку от судьи
65'
Тромсдален делает замену. Henrik Johnsgaard уходит с поля, а Andreas Loevland выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
53'
Fredrik Mani Paalerud получил желтую карточку от судьи
46'
Конгсвингер делает замену. Even Bydal уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Конгсвингер делает замену. Iman Mafi уходит с поля, а Fredrik Mani Paalerud выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Dong-Wan Gang получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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