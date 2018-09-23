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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1206
Конгсвингер
1:1
Конец матча
Тромсдален
0'
40' Желтая карточка
Dong-Wan Gang
53' Желтая карточка
Fredrik Mani Paalerud
1:0
60' Гол
Ибрагим Шуайбу
67' Желтая карточка
Люсволл Вегард
90' Желтая карточка
Haavard Lysvoll
1:1
90' Гол
Haavard Lysvoll
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хэвард Люсволл бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Хэвард Люсволл получил желтую карточку от судьи
86'
Конгсвингер делает замену. Адем Гювен уходит с поля, а Скагестад Эдвард выходит на его замену.
73'
Тромсдален делает замену. Карлсен Андерс уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Люсволл Вегард получил желтую карточку от судьи
65'
Тромсдален делает замену. Henrik Johnsgaard уходит с поля, а Andreas Loevland выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Fredrik Mani Paalerud получил желтую карточку от судьи
46'
Конгсвингер делает замену. Even Bydal уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Конгсвингер делает замену. Iman Mafi уходит с поля, а Fredrik Mani Paalerud выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Dong-Wan Gang получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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