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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
0:1
8' ГолSterling Yateke
1:1
11' ГолПетрович Габриэль
17' Желтая карточкаСавич Желько
1:2
37' ГолЭритало Мика
58' Желтая карточкаBen McKendry
71' Желтая карточкаRiku Sjoeroos
74' Желтая карточкаNiklas Blomqvist
85' Желтая карточкаТатомирович Иван
2:2
90' ГолКангасколкка Алексей
|
8'
0:1
11'
1:1
17'
37'
1:2
58'
71'
74'
85'
90'
2:2
Состав команд
22
Назари
Амин
17
Сид
Робин
15
Miro
Tenho
25
Ben
McKendry
11
Эритало
Мика
Мариехамн
- Основной состав
- 91 Левченко Игорь Вратарь
- 2 Hamed Coulibaly Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 31 Keaton Isaksson Полузащитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- 17 Сид Робин Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Anton Lepola Вратарь
- 18 Мякинен Томас Защитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 7 Niklas Maripuu Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 19 Joel Karlstroem
- Главный тренер: Peter Lundberg
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 7 Sami Raehmoenen Защитник
- 15 Miro Tenho Защитник
- 16 Antto Tapaninen Защитник
- 5 Савич Желько Защитник
- 20 Riku Sjoeroos Полузащитник
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 22 Niklas Blomqvist Полузащитник
- 19 Oskari Jakonen Полузащитник
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 24 Sterling Yateke Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 4 Rasmus Holma Защитник
- 2 Niklas Friberg Защитник
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 99 Проса Альберт Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 3 Juri Kinnunen
- Главный тренер: Mika Laurikainen
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 17.09.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 19.08.2018 Мариехамн 0:0 Хонка В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 29.07.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн В
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 СИК 1:1 Мариехамн В
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти В
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн В
ТПС (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 СИК 1:0 ТПС В
- 31.08.2018 ТПС 4:1 Кеми Кингс В
- 25.08.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 17.08.2018 ТПС 4:1 ВПС В
- 11.08.2018 Хонка 3:0 ТПС В
- 05.08.2018 КуПС 3:2 ТПС В
- 30.07.2018 ТПС 1:3 Ильвес В
- 21.07.2018 Хонка 2:0 ТПС В
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 07.07.2018 ТПС 3:2 Кеми Кингс В
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
- 12.06.2018 СИК 4:0 ТПС В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
- 26.05.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 22.05.2018 ТПС 0:0 Хонка В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
ТПС: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС Вейккауслига
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн Кубок
- 03.02.2017 ТПС 1:1 Мариехамн Кубок
- 25.10.2014 Мариехамн 3:1 ТПС Вейккауслига
- 11.06.2014 ТПС 3:1 Мариехамн Вейккауслига
- 23.04.2014 ТПС 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 19.02.2014 Мариехамн 2:2 ТПС Кубок лиги
- 07.02.2014 ТПС 0:2 Мариехамн Кубок лиги
- 20.10.2013 ТПС 3:3 Мариехамн Вейккауслига
- 29.07.2013 Мариехамн 2:0 ТПС Вейккауслига
- 29.05.2013 ТПС 2:4 Мариехамн Вейккауслига
- 19.10.2012 Мариехамн 1:0 ТПС Вейккауслига
- 06.08.2012 ТПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 24.05.2012 Мариехамн 2:1 ТПС Вейккауслига
- 03.02.2012 Мариехамн 3:0 ТПС Кубок лиги
- 22.09.2011 Мариехамн 0:3 ТПС Вейккауслига
- 17.07.2011 ТПС 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 16.05.2011 Мариехамн 0:1 ТПС Вейккауслига
- 17.02.2011 Мариехамн 0:1 ТПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|28
|20
|5
|3
|53 - 18
|65
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|Хонка
|29
|12
|12
|5
|45 - 32
|48
|4.
|Ильвес
|28
|13
|7
|8
|40 - 35
|46
|5.
|КуПС
|29
|13
|7
|9
|47 - 35
|46
|6.
|ВПС
|29
|10
|11
|8
|35 - 34
|41
|7.
|Лахти
|28
|8
|13
|7
|26 - 26
|37
|8.
|Интер Турку
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|29
|7
|6
|16
|32 - 54
|27
|11.
|ТПС
|29
|6
|8
|15
|30 - 45
|26
|12.
|Кеми Кингс
|29
|4
|6
|19
|25 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей бьет в цель!
85'
Мариехамн делает замену. Hamed Coulibaly уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
85'
Татомирович Иван получил желтую карточку от судьи
82'
ТПС делает замену. Тапанинен Антто уходит с поля, а Rasmus Holma выходит на его замену.
79'
ТПС делает замену. Riku Sjoeroos уходит с поля, а Юрий Киннунен выходит на его замену.
74'
Niklas Blomqvist получил желтую карточку от судьи
71'
Riku Sjoeroos получил желтую карточку от судьи
68'
ТПС делает замену. Эритало Мика уходит с поля, а Проса Альберт выходит на его замену.
67'
Мариехамн делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Pontus Aasbrink выходит на его замену.
58'
Ben McKendry получил желтую карточку от судьи
46'
Мариехамн делает замену. Сид Робин уходит с поля, а Кангасколкка Алексей выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Эритало Мика бьет в цель!
17'
Савич Желько получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Петрович Габриэль бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Sterling Yateke бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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