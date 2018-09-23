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Стадион:
Мариехамн
2:2
Конец матча
ТПС
0'
0:1
8' Гол
Sterling Yateke
1:1
11' Гол
Петрович Габриэль
17' Желтая карточка
Савич Желько
1:2
37' Гол
Эритало Мика
58' Желтая карточка
Ben McKendry
71' Желтая карточка
Riku Sjoeroos
74' Желтая карточка
Niklas Blomqvist
85' Желтая карточка
Татомирович Иван
2:2
90' Гол
Кангасколкка Алексей
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей бьет в цель!
85'
Мариехамн делает замену. Hamed Coulibaly уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Татомирович Иван получил желтую карточку от судьи
82'
ТПС делает замену. Тапанинен Антто уходит с поля, а Rasmus Holma выходит на его замену.
79'
ТПС делает замену. Riku Sjoeroos уходит с поля, а Юрий Киннунен выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Niklas Blomqvist получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Riku Sjoeroos получил желтую карточку от судьи
68'
ТПС делает замену. Эритало Мика уходит с поля, а Проса Альберт выходит на его замену.
67'
Мариехамн делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Pontus Aasbrink выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Ben McKendry получил желтую карточку от судьи
46'
Мариехамн делает замену. Сид Робин уходит с поля, а Кангасколкка Алексей выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Эритало Мика бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Савич Желько получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Петрович Габриэль бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Sterling Yateke бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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