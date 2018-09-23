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Стадион: Наддеруд Зрители: 3161
25' Желтая карточкаФуру Ивар
29' Желтая карточкаAleksander Foosnaes
0:1
34' ГолРегиниуссен Мадс
37' Красная карточкаФуру Ивар
1:1
38' ПенальтиБоли Франк
1:2
60' ГолРегиниуссен Мадс
75' Желтая карточкаOeyvind Alseth
2:2
83' ГолБоли Франк
3:2
87' ГолКейта Абубакар
|
25'
34'
0:1
37'
38'
1:1
60'
1:2
75'
83'
2:2
87'
3:2
Состав команд
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
99
Квоеме
Охи
10
Боли
Франк
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 12 Сандберг Маркус Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 77 Валенчич Филип Полузащитник
- 14 Kristoffer Askildsen Полузащитник
- 19 Кейта Абубакар Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 7 Гьяси Раймон Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen
- Главный тренер: Берг Хеннинг
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 5 Oeyvind Alseth Защитник
- 18 Фуру Ивар Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 7 Региниуссен Мадс Полузащитник
- 11 Eirik Valla Doennem Полузащитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 13 Joachim Olufsen Нападающий
- 14 Mats Lillebo Нападающий
- 15 Erik Toenne Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Magnus Lenes Вратарь
- 8 Стамнестро Магнус Полузащитник
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- 27 Хельмерсен Андреас Нападающий
- 26 Ola Solbakken
- Главный тренер: Svein Maalen
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
Ранхейм (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 19.08.2018 Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Т
- 12.08.2018 Старт 0:0 Ранхейм Т
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 28.07.2018 Волеренга 0:0 Ранхейм ТМК
- 08.07.2018 Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Т
- 01.07.2018 Ранхейм 2:0 Старт Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Ранхейм 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Ранхейм 3:1 Мольде Т
- 16.05.2018 Кристиансунд 1:3 Ранхейм Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 01.05.2018 Оркла 1:3 Ранхейм К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
Последние игры между собой
Стабек
Ранхейм
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|23
|15
|4
|4
|40 - 19
|49
|2.
|Бранн
|23
|14
|6
|3
|35 - 21
|48
|3.
|Мольде
|23
|12
|4
|7
|47 - 30
|40
|4.
|Хёугесунн
|23
|11
|5
|7
|35 - 28
|38
|5.
|Сарпсборг-08
|1:0
|23
|10
|5
|8
|39 - 30
|35
|6.
|Ранхейм
|23
|10
|5
|8
|36 - 39
|35
|7.
|Одд
|23
|9
|6
|8
|34 - 28
|33
|8.
|Волеренга
|23
|9
|6
|8
|32 - 35
|33
|9.
|Кристиансунд
|23
|8
|7
|8
|31 - 33
|31
|10.
|Тромсё
|22
|9
|3
|10
|33 - 31
|30
|11.
|Будё-Глимт
|23
|6
|9
|8
|28 - 29
|27
|12.
|Старт
|23
|6
|5
|12
|22 - 39
|23
|13.
|Стрёмсгодсет
|23
|5
|8
|10
|37 - 38
|23
|14.
|Стабек
|23
|5
|8
|10
|27 - 40
|23
|15.
|Лиллестрём
|22
|4
|7
|11
|22 - 35
|19
|16.
|Саннефьёрд
|23
|2
|8
|13
|23 - 46
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Кейта Абубакар бьет в цель!
83'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
75'
Oeyvind Alseth получил желтую карточку от судьи
73'
Ранхейм делает замену. Mats Lillebo уходит с поля, а Ola Solbakken выходит на его замену.
71'
Стабек делает замену. Kristoffer Askildsen уходит с поля, а Бохинен Эмиль выходит на его замену.
71'
Стабек делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Hugo Vetlesen выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!
46'
Ранхейм делает замену. Joachim Olufsen уходит с поля, а Sondre Soerloekk выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Боли Франк из команды Стабек забивает с точки!
37'
УДАЛЕНИЕ! - Фуру Ивар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
34'
Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!
29'
Александр Фоснэс получил желтую карточку от судьи
25'
Фуру Ивар получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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