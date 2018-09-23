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Стадион: Зрители: 3161
Стабек
3:2
Конец матча
Ранхейм
0'
25' Желтая карточка
Фуру Ивар
29' Желтая карточка
Aleksander Foosnaes
0:1
34' Гол
Региниуссен Мадс
37' Красная карточка
Фуру Ивар
1:1
38' Пенальти
Боли Франк
1:2
60' Гол
Региниуссен Мадс
75' Желтая карточка
Oeyvind Alseth
2:2
83' Гол
Боли Франк
3:2
87' Гол
Кейта Абубакар
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Кейта Абубакар бьет в цель!
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
Желтая карточка
75'
Oeyvind Alseth получил желтую карточку от судьи
73'
Ранхейм делает замену. Mats Lillebo уходит с поля, а Ola Solbakken выходит на его замену.
71'
Стабек делает замену. Kristoffer Askildsen уходит с поля, а Бохинен Эмиль выходит на его замену.
71'
Стабек делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Hugo Vetlesen выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!
46'
Ранхейм делает замену. Joachim Olufsen уходит с поля, а Sondre Soerloekk выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Боли Франк из команды Стабек забивает с точки!
37'
УДАЛЕНИЕ! - Фуру Ивар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Александр Фоснэс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Фуру Ивар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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