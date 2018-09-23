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Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
1:0
13' ГолKristoffer Toennessen
37' Желтая карточкаMathias Blaarud
|
13'
1:0
37'
Состав команд
11
Daniel
Aase
29
Sean
Okoli
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 35 Peter Reinhardsen Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 17 Martin Hoel Andersen Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 11 Daniel Aase Нападающий
- 29 Sean Okoli Нападающий
- 95 Luke Ferreira Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 14 Vegard Somdal Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 9 Tor Andre Aasheim Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- 34 Haakon Suggelia
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Стрёммен 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Simon Thomas I Вратарь
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 8 Mathias Blaarud Защитник
- 3 Victor Grodaas Защитник
- 18 Charles Ezeh Полузащитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 17 Oeystein Vestvatn Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 20 Moses Ebiye Нападающий
- 9 Alexander Ruud Tveter Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 11 Ulrich Ness Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 77 Steeve Saint-Duc
- 31 Simen Melby
- Главный тренер: Espen Olsen
Предыдущие игры
Ерв (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.09.2018 Осане 2:0 Ерв ПД
- 02.09.2018 Ерв 1:0 Флурё ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Нутодден 0:1 Ерв ПД
- 19.08.2018 Ерв 1:1 Саннес УЛФ ПД
- 12.08.2018 Нест-Сотра 2:2 Ерв ПД
- 05.08.2018 Ерв 2:3 Хам-Кам ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Эгерсунд 2:1 Ерв К
Стрёммен (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 16.09.2018 Стрёммен 3:2 Хам-Кам ПД
- 02.09.2018 Нест-Сотра 0:2 Стрёммен ПД
- 26.08.2018 Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Мьёндален 1:0 Стрёммен ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 22.07.2018 Тромсдален 3:2 Стрёммен ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Стрёммен 1:2 Берум К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
Последние игры между собой
Ерв: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв Первый дивизион
- 23.07.2017 Стрёммен 2:1 Ерв Первый дивизион
- 23.04.2017 Ерв 0:1 Стрёммен Первый дивизион
- 30.10.2016 Стрёммен 2:1 Ерв Первый дивизион
- 01.05.2016 Ерв 2:2 Стрёммен Первый дивизион
- 20.09.2015 Стрёммен 0:1 Ерв Первый дивизион
- 03.05.2015 Ерв 0:0 Стрёммен Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|15
|4
|4
|48 - 22
|49
|2.
|Викинг
|24
|16
|1
|7
|53 - 33
|49
|3.
|Мьёндален
|23
|13
|7
|3
|35 - 16
|46
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|23
|10
|7
|6
|50 - 37
|37
|6.
|Конгсвингер
|23
|10
|3
|10
|45 - 37
|33
|7.
|Тромсдален
|23
|9
|6
|8
|34 - 37
|33
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|24
|9
|6
|9
|36 - 36
|33
|9.
|Ерв
|1:0
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|10.
|Саннес УЛФ
|23
|8
|7
|8
|32 - 37
|31
|11.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|33 - 34
|29
|12.
|Осане
|23
|8
|5
|10
|32 - 38
|29
|13.
|Нутодден
|23
|7
|4
|12
|28 - 35
|25
|14.
|Стрёммен
|0:1
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|0:0
|24
|5
|4
|15
|20 - 49
|19
|16.
|Левангер
|23
|3
|4
|16
|26 - 53
|13
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Mathias Blaarud получил желтую карточку от судьи
27'
Ерв делает замену. Даниэль Аасе уходит с поля, а Thomas Zernichow выходит на его замену.
13'
Г О О О О Л - Kristoffer Toennessen бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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