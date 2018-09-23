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  5. Первый дивизион
Стадион:
Ерв
1:0
Второй тайм: 55'
Стрёммен
0'
1:0
13' Гол
Kristoffer Toennessen
37' Желтая карточка
Mathias Blaarud
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Mathias Blaarud получил желтую карточку от судьи
27'
Ерв делает замену. Даниэль Аасе уходит с поля, а Thomas Zernichow выходит на его замену.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Kristoffer Toennessen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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