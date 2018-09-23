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Стадион: Ессхейм Зрители: 481
1:1
Конец матча
26' Желтая карточкаТорп Мартин
0:1
38' ГолAugust Jegerstedt Selnes
54' Желтая карточкаMartin Ueland
62' Желтая карточкаMichael Ogungbaro
1:1
64' ГолХансен Кристоффер
90' Желтая карточкаJoachim Hammersland
90' Желтая карточкаSebastian Remme Berge
|
26'
38'
0:1
54'
64'
1:1
Состав команд
25
Торп
Мартин
Улленсакер-Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 11 Christian Aas Полузащитник
- 24 Сальвесен Ларс-Йорген Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 10 Martin Troeen Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alexander Vangen Вратарь
- 7 Jan Tore Amundsen Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- 27 Sebastian Remme Berge
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Осане 3-5-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 2 Martin Ueland Защитник
- 8 Jonas Hestetun Защитник
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Защитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 19 Simen Lassen Полузащитник
- 6 Andreas Fantoft Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 9 August Jegerstedt Selnes Нападающий
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Erik Oestgaard Вратарь
- 25 Солли Александр Защитник
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 28 Jonas Eide Vaagen
- 15 Lars Hauge
- 14 Ole Kolskogen
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 19.08.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Левангер ПД
- 12.08.2018 Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса ПД
- 05.08.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Флурё ПД
- 29.07.2018 Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса ПД
- 22.07.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра ПД
- 01.07.2018 Левангер 2:3 Улленсакер-Киса ПД
- 24.06.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер-Киса ПД
- 13.06.2018 Улленсакер-Киса 0:0 Брюне К
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Улленсакер-Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Улленсакер-Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер-Киса ПД
- 13.05.2018 Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль ПД
- 09.05.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер-Киса ПД
Осане (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 16.09.2018 Осане 2:0 Ерв ПД
- 02.09.2018 Хам-Кам 2:1 Осане ПД
- 26.08.2018 Осане 3:1 Тромсдален ПД
- 21.08.2018 Мьёндален 1:1 Осане ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Левангер 1:2 Осане ПД
- 22.07.2018 Осане 1:0 Нутодден ПД
- 01.07.2018 Саннес УЛФ 3:0 Осане ПД
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер-Киса ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 03.06.2018 Осане 0:2 Мьёндален ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Осане: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|15
|4
|4
|48 - 22
|49
|2.
|Викинг
|24
|16
|1
|7
|53 - 33
|49
|3.
|Мьёндален
|23
|13
|7
|3
|35 - 16
|46
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|24
|10
|8
|6
|51 - 38
|38
|6.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|7.
|Тромсдален
|24
|9
|7
|8
|35 - 38
|34
|8.
|Нест-Сотра
|24
|9
|5
|10
|36 - 37
|32
|9.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|10.
|Саннес УЛФ
|24
|8
|8
|8
|33 - 38
|32
|11.
|Хам-Кам
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|12.
|Осане
|24
|8
|6
|10
|33 - 39
|30
|13.
|Нутодден
|24
|7
|5
|12
|29 - 36
|26
|14.
|Стрёммен
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|24
|6
|3
|15
|21 - 49
|21
|16.
|Левангер
|24
|3
|5
|16
|28 - 55
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Sebastian Remme Berge получил желтую карточку от судьи
90'
Joachim Hammersland получил желтую карточку от судьи
88'
Улленсакер-Киса делает замену. Сальвесен Ларс-Йорген уходит с поля, а Сиисе Абшир выходит на его замену.
77'
Асан делает замену. August Jegerstedt Selnes уходит с поля, а Ole Kolskogen выходит на его замену.
76'
Улленсакер-Киса делает замену. Martin Troeen уходит с поля, а Ole Andreas Nesset выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
62'
Michael Ogungbaro получил желтую карточку от судьи
54'
Martin Ueland получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Улленсакер-Киса делает замену. Eric Kitolano уходит с поля, а Sebastian Remme Berge выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - August Jegerstedt Selnes бьет в цель!
26'
Торп Мартин получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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