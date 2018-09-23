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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 481
Улленсакер-Киса
1:1
Конец матча
Осане
0'
26' Желтая карточка
Торп Мартин
0:1
38' Гол
August Jegerstedt Selnes
54' Желтая карточка
Martin Ueland
62' Желтая карточка
Michael Ogungbaro
1:1
64' Гол
Хансен Кристоффер
90' Желтая карточка
Joachim Hammersland
90' Желтая карточка
Sebastian Remme Berge
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Sebastian Remme Berge получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Joachim Hammersland получил желтую карточку от судьи
88'
Улленсакер-Киса делает замену. Сальвесен Ларс-Йорген уходит с поля, а Сиисе Абшир выходит на его замену.
77'
Асан делает замену. August Jegerstedt Selnes уходит с поля, а Ole Kolskogen выходит на его замену.
76'
Улленсакер-Киса делает замену. Martin Troeen уходит с поля, а Ole Andreas Nesset выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Michael Ogungbaro получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Martin Ueland получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Улленсакер-Киса делает замену. Eric Kitolano уходит с поля, а Sebastian Remme Berge выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - August Jegerstedt Selnes бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Торп Мартин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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