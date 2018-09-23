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Стадион: Брискеби Зрители: 1248
1:0
24' ГолTobias Gran
57' Желтая карточкаOle Erik Midtskogen
2:0
71' ГолOle Erik Midtskogen
73' Желтая карточкаХольмгрен Хампус
2:1
78' ГолSolomon Duah
2:2
82' ГолSimen Raaen Sandmael
|
24'
1:0
73'
78'
2:1
82'
2:2
Состав команд
20
Tobias
Gran
Хам-Кам 4-4-2
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 14 Look Sa Nicholas Mickelson Защитник
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Полузащитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 18 Хоткоп Ксандер Полузащитник
- 20 Tobias Gran Нападающий
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 2 Даль Кристиан Защитник
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 11 Ole Erik Midtskogen Полузащитник
- 15 Лидберг Исак Нападающий
- 17 Simen Bolkan Nordli
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Левангер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 15 Haavard Kleven Lorentsen Защитник
- 16 Simen Raaen Sandmael Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 6 Росет Мартин-Уве Защитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 7 Andreas Peterson Полузащитник
- 22 Horenus Taddese Полузащитник
- 10 Jo Sondre Aas Нападающий
- 9 Ermal Hajdari Нападающий
- 17 Хольмгрен Хампус Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Юнг Виктор Защитник
- 21 Solomon Duah Нападающий
- 11 Kasper Nissen Нападающий
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- Главный тренер: Roger Naustan
Предыдущие игры
Хам-Кам (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 16.09.2018 Стрёммен 3:2 Хам-Кам ПД
- 02.09.2018 Хам-Кам 2:1 Осане ПД
- 26.08.2018 Флурё 0:1 Хам-Кам ПД
- 19.08.2018 Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 05.08.2018 Ерв 2:3 Хам-Кам ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Хам-Кам 0:0 Тромсдален ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Мьёндален 2:1 Хам-Кам ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
Левангер (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 16.09.2018 Левангер 0:1 Нест-Сотра ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Левангер ПД
- 12.08.2018 Левангер 1:2 Тромсдален ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Левангер 1:2 Осане ПД
- 22.07.2018 Мьёндален 4:0 Левангер ПД
- 01.07.2018 Левангер 2:3 Улленсакер-Киса ПД
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Левангер 0:4 Мьёндален ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Тромсдален 1:2 Левангер ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Юнкерен 0:3 Левангер К
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Левангер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|15
|4
|4
|48 - 22
|49
|2.
|Викинг
|24
|16
|1
|7
|53 - 33
|49
|3.
|Мьёндален
|23
|13
|7
|3
|35 - 16
|46
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|24
|10
|8
|6
|51 - 38
|38
|6.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|7.
|Тромсдален
|24
|9
|7
|8
|35 - 38
|34
|8.
|Нест-Сотра
|24
|9
|5
|10
|36 - 37
|32
|9.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|10.
|Саннес УЛФ
|24
|8
|8
|8
|33 - 38
|32
|11.
|Хам-Кам
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|12.
|Осане
|24
|8
|6
|10
|33 - 39
|30
|13.
|Нутодден
|24
|7
|5
|12
|29 - 36
|26
|14.
|Стрёммен
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|24
|6
|3
|15
|21 - 49
|21
|16.
|Левангер
|24
|3
|5
|16
|28 - 55
|14
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Хам-Кам делает замену. Tobias Gran уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Simen Raaen Sandmael бьет в цель!
78'
Хам-Кам делает замену. Хоткоп Ксандер уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Соломон Дуах бьет в цель!
73'
Хольмгрен Хампус получил желтую карточку от судьи
71'
Левангер делает замену. Adria Mateo уходит с поля, а Соломон Дуах выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Ole Erik Midtskogen бьет в цель!
57'
Ole Erik Midtskogen получил желтую карточку от судьи
53'
Левангер делает замену. Horenus Taddese уходит с поля, а Kasper Nissen выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Хам-Кам делает замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Tobias Gran бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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