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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1248
Хам-Кам
2:2
Конец матча
Левангер
0'
1:0
24' Гол
Tobias Gran
57' Желтая карточка
Ole Erik Midtskogen
2:0
71' Гол
Ole Erik Midtskogen
73' Желтая карточка
Хольмгрен Хампус
2:1
78' Гол
Solomon Duah
2:2
82' Гол
Simen Raaen Sandmael
90'+6
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Хам-Кам делает замену. Tobias Gran уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Simen Raaen Sandmael бьет в цель!
78'
Хам-Кам делает замену. Хоткоп Ксандер уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Соломон Дуах бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Хольмгрен Хампус получил желтую карточку от судьи
71'
Левангер делает замену. Adria Mateo уходит с поля, а Соломон Дуах выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Ole Erik Midtskogen бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Ole Erik Midtskogen получил желтую карточку от судьи
53'
Левангер делает замену. Horenus Taddese уходит с поля, а Kasper Nissen выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Хам-Кам делает замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Tobias Gran бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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