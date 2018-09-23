- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Анталья Арена
2:1
Конец матча
9' Желтая карточкаСиник Догукан
0:1
10' ПенальтиКоне Аруна
1:1
35' ГолЭрдинг Мевлут
2:1
45' ПенальтиДукара Сулейман
54' Желтая карточкаКуртулуш Йекта
83' Желтая карточкаДукара Сулейман
90' Желтая карточкаДанило Кампос
90' Желтая карточкаВурал Али Шашал
|
10'
0:1
35'
1:1
45'
2:1
54'
83'
90'
90'
Состав команд
25
Боффин
Рууд
26
Сиссоко
Али
88
Озмерт
Хакан
40
Браз
Давид
58
Эрдал
Зия
54
Emre
Kilinc
Антальяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 30 Сангаре Назим Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 26 Сиссоко Али Защитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 17 Синик Догукан Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Полузащитник
- 66 Эрдинг Мевлут Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 95 Bahadir Ozturk Защитник
- 77 Низам Муса Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 4 Челик Осман Полузащитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 32 Баррада Абделазиз Полузащитник
- 10 Данило Кампос Полузащитник
- 9 Дроле Жан-Армель Нападающий
- Главный тренер: Булнет Коркмаз
Сивасспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 20 Дуглас Перейра Защитник
- 4 Меджани Карл Защитник
- 40 Браз Давид Защитник
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 37 Hakan Arslan I Полузащитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 22 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 2 Коне Аруна Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 13 Папп Пол Защитник
- 17 Карабулут Айдын Полузащитник
- 14 Ilker Sayan Полузащитник
- 10 Демир Мухаммет Полузащитник
- 11 Erdogan Yesilyurt
- Главный тренер: Туна Тамер
Предыдущие игры
Антальяспор (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 16.09.2018 Истанбул Башакшехир 4:0 Антальяспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 02.09.2018 Антальяспор 2:1 Ризеспор С
- 26.08.2018 Бешикташ 2:3 Антальяспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 13.08.2018 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 0:1 Антальяспор ТМК
- 22.07.2018 СК Кувейт 0:4 Антальяспор ТМК
- 19.07.2018 Фортуна Ситтард 0:1 Антальяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 11.05.2018 Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 06.05.2018 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор С
- 28.04.2018 Антальяспор 1:2 Трабзонспор С
- 23.04.2018 Фенербахче 4:1 Антальяспор С
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 07.04.2018 Карабюкспор 1:2 Антальяспор С
- 31.03.2018 Антальяспор 2:0 Бурсаспор С
- 16.03.2018 Касымпаша 2:3 Антальяспор С
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
Сивасспор (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 16.09.2018 Сивасспор 2:2 Эрзурум ББ С
- 08.09.2018 Сивасспор 1:1 Бурсаспор ТМК
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 26.08.2018 Сивасспор 0:3 Касымпаша С
- 17.08.2018 Трабзонспор 3:1 Сивасспор С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 26.07.2018 Эскишехирспор 2:2 Сивасспор ТМК
- 19.07.2018 Сивасспор 2:1 Сабаил ТМК
- 15.07.2018 Сивасспор 1:1 Тракторсази ТМК
- 19.05.2018 Бешикташ 5:1 Сивасспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 04.05.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор С
- 28.04.2018 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 21.04.2018 Трабзонспор 0:2 Сивасспор С
- 14.04.2018 Сивасспор 1:2 Фенербахче С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
- 30.03.2018 Сивасспор 1:0 Карабюкспор С
- 17.03.2018 Бурсаспор 1:0 Сивасспор С
- 10.03.2018 Сивасспор 2:2 Касымпаша С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор Суперлига
- 30.09.2017 Сивасспор 3:1 Антальяспор Суперлига
- 28.02.2016 Сивасспор 0:0 Антальяспор Суперлига
- 27.09.2015 Антальяспор 1:1 Сивасспор Суперлига
- 21.04.2014 Антальяспор 1:2 Сивасспор Суперлига
- 29.11.2013 Сивасспор 0:3 Антальяспор Суперлига
- 10.03.2013 Сивасспор 2:1 Антальяспор Суперлига
- 20.10.2012 Антальяспор 4:2 Сивасспор Суперлига
- 24.01.2012 Сивасспор 2:1 Антальяспор Суперлига
- 01.10.2011 Антальяспор 2:2 Сивасспор Суперлига
- 29.01.2011 Сивасспор 1:1 Антальяспор Суперлига
- 21.08.2010 Антальяспор 1:1 Сивасспор Суперлига
- 14.03.2010 Антальяспор 3:0 Сивасспор Суперлига
- 04.10.2009 Сивасспор 2:0 Антальяспор Суперлига
- 11.04.2009 Сивасспор 1:0 Антальяспор Суперлига
- 09.11.2008 Антальяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
Антальяспор
Сивасспор
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 8
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Галатасарай
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|3.
|Касымпаша
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|Бешикташ
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Малатьяспор
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Анкарагюджю
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Антальяспор
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|9.
|Гёзтепе
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|10.
|Аланьяспор
|6
|3
|0
|3
|4 - 10
|9
|11.
|Кайсериспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Трабзонспор
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|13.
|Фенербахче
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Акхисар
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Сивасспор
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Бурсаспор
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|17.
|Ризеспор
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|18.
|Эрзурум ББ
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вурал Али Шашал получил желтую карточку от судьи
90'
Данило Кампос получил желтую карточку от судьи
83'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Erdogan Yesilyurt выходит на его замену.
83'
Дукара Сулейман получил желтую карточку от судьи
82'
Антальяспор делает замену. Майкон Маркес уходит с поля, а Чико Луис выходит на его замену.
77'
Сивасспор делает замену. Торже Андрей-Габриэль уходит с поля, а Ilker Sayan выходит на его замену.
68'
Сивасспор делает замену. Коне Аруна уходит с поля, а Демир Мухаммет выходит на его замену.
66'
Антальяспор делает замену. Синик Догукан уходит с поля, а Алпсой Харун выходит на его замену.
54'
Куртулуш Йекта получил желтую карточку от судьи
52'
Антальяспор делает замену. Эрдинг Мевлут уходит с поля, а Данило Кампос выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман из команды Антальяспор забивает с точки!
35'
Г О О О О Л - Эрдинг Мевлут бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Коне Аруна из команды Сивасспор забивает с точки!
9'
Синик Догукан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация