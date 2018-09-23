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Стадион:
Антальяспор
2:1
Конец матча
Сивасспор
0'
9' Желтая карточка
Синик Догукан
0:1
10' Пенальти
Коне Аруна
1:1
35' Гол
Эрдинг Мевлут
2:1
45' Пенальти
Дукара Сулейман
54' Желтая карточка
Куртулуш Йекта
83' Желтая карточка
Дукара Сулейман
90' Желтая карточка
Данило Кампос
90' Желтая карточка
Вурал Али Шашал
90'+6
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Вурал Али Шашал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Данило Кампос получил желтую карточку от судьи
83'
Сивасспор делает замену. Рыбалка Сергей уходит с поля, а Erdogan Yesilyurt выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Дукара Сулейман получил желтую карточку от судьи
82'
Антальяспор делает замену. Майкон Маркес уходит с поля, а Чико Луис выходит на его замену.
77'
Сивасспор делает замену. Торже Андрей-Габриэль уходит с поля, а Ilker Sayan выходит на его замену.
68'
Сивасспор делает замену. Коне Аруна уходит с поля, а Демир Мухаммет выходит на его замену.
66'
Антальяспор делает замену. Синик Догукан уходит с поля, а Алпсой Харун выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Куртулуш Йекта получил желтую карточку от судьи
52'
Антальяспор делает замену. Эрдинг Мевлут уходит с поля, а Данило Кампос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман из команды Антальяспор забивает с точки!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Эрдинг Мевлут бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Коне Аруна из команды Сивасспор забивает с точки!
Желтая карточка
9'
Синик Догукан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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