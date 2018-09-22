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Стадион:
Кайсериспор
0:2
Конец матча
Коньяспор
0'
22' Желтая карточка
Туран Атила
0:1
38' Гол
Ятабаре Мустафа
0:2
45' Гол
Йонссон Йенс
49' Желтая карточка
Фофана Морике
72' Желтая карточка
Йонссон Йенс
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Коньяспор делает замену. Шахинер Омер Али уходит с поля, а Моке Вильфрид выходит на его замену.
78'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Бора Ведат выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
61'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Уртадо Паоло выходит на его замену.
58'
Кайсериспор делает замену. Басачикоглу Билал уходит с поля, а Кравец Артём выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Фофана Морике получил желтую карточку от судьи
46'
Кайсериспор делает замену. Менса Бернард уходит с поля, а Варела Силвештре выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Йонссон Йенс бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Ятабаре Мустафа бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Туран Атила получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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