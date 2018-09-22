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Стадион: Кадир Хас
0:2
Конец матча
22' Желтая карточкаТуран Атила
0:1
38' ГолЯтабаре Мустафа
0:2
45' ГолЙонссон Йенс
49' Желтая карточкаФофана Морике
72' Желтая карточкаЙонссон Йенс
|
22'
38'
0:1
45'
0:2
49'
72'
Состав команд
33
Лунг
Силвиу
89
Туран
Атила
10
Тюрюдж
Дениз
20
Чери
Тьяронн
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
5
Ай
Селим
Кайсериспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 2 Tiago Lopes Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 89 Туран Атила Защитник
- 5 Ротман Райко Полузащитник
- 43 Менса Бернард Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 20 Чери Тьяронн Полузащитник
- 7 Басачикоглу Билал Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 39 Vedat Karakus Вратарь
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 50 Кучер Александр Защитник
- 8 Аджар Хасан Полузащитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 11 Кравец Артём Нападающий
- 38 Mert Ozyildirim
- Главный тренер: Саглам Эртугрул
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 8 Евтович Марко Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Ташкиран Махмут Вратарь
- 4 Туран Али Защитник
- 3 Дианье Фаллу Защитник
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 10 Яхович Адис Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 16 Уртадо Паоло Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Предыдущие игры
Кайсериспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 15.09.2018 Гёзтепе 2:0 Кайсериспор С
- 08.09.2018 Кайсериспор 1:1 Османлыспор ТМК
- 01.09.2018 Фенербахче 2:3 Кайсериспор С
- 25.08.2018 Кайсериспор 0:0 Малатьяспор С
- 18.08.2018 Бурсаспор 0:0 Кайсериспор С
- 13.08.2018 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 21.07.2018 Херенвен 2:1 Кайсериспор ТМК
- 13.07.2018 Хатайспор 1:1 Кайсериспор ТМК
- 11.07.2018 Кайсериспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 18.05.2018 Малатьяспор 3:2 Кайсериспор С
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар С
- 07.05.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 20.04.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Кайсериспор С
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
- 07.04.2018 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор С
- 02.04.2018 Кайсериспор 0:5 Фенербахче С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Кайсериспор 3:2 Карабюкспор С
Коньяспор (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.09.2018 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 08.09.2018 Коньяспор 0:0 Аданаспор ТМК
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 26.08.2018 Коньяспор 1:1 Бурсаспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 12.08.2018 Коньяспор 3:2 Эрзурум ББ С
- 04.08.2018 Коньяспор 3:3 Эскишехирспор ТМК
- 31.07.2018 НАК Бреда 1:2 Коньяспор ТМК
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 26.07.2018 Аякс 0:1 Коньяспор ТМК
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 19.05.2018 Фенербахче 3:2 Коньяспор С
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе С
- 05.05.2018 Карабюкспор 0:1 Коньяспор С
- 30.04.2018 Бурсаспор 2:1 Коньяспор С
- 22.04.2018 Коньяспор 2:0 Касымпаша С
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
- 01.04.2018 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Коньяспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор Товарищеские матчи. Клубы
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор Суперлига
- 22.10.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор Суперлига
- 12.05.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор Суперлига
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 23.01.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 19.01.2016 Кайсериспор 0:1 Коньяспор Кубок
- 16.12.2015 Коньяспор 1:0 Кайсериспор Кубок
- 22.08.2015 Кайсериспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 11.05.2014 Коньяспор 3:0 Кайсериспор Суперлига
- 22.12.2013 Кайсериспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 17.04.2011 Кайсериспор 1:3 Коньяспор Суперлига
- 12.11.2010 Коньяспор 0:1 Кайсериспор Суперлига
- 26.04.2009 Кайсериспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 23.11.2008 Коньяспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
- 30.07.2008 Кайсериспор 0:0 Коньяспор Товарищеские матчи. Сборные
- 20.01.2008 Кайсериспор 3:0 Коньяспор Суперлига
Кайсериспор
Коньяспор
-
4 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Касымпаша
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|Бешикташ
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Малатьяспор
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Анкарагюджю
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Трабзонспор
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|9.
|Кайсериспор
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|11.
|Гёзтепе
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|12.
|Фенербахче
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|13.
|Аланьяспор
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Сивасспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Бурсаспор
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|16.
|Ризеспор
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Акхисар
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|18.
|Эрзурум ББ
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Коньяспор делает замену. Шахинер Омер Али уходит с поля, а Моке Вильфрид выходит на его замену.
78'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Бора Ведат выходит на его замену.
72'
Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
61'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Уртадо Паоло выходит на его замену.
58'
Кайсериспор делает замену. Басачикоглу Билал уходит с поля, а Кравец Артём выходит на его замену.
49'
Фофана Морике получил желтую карточку от судьи
46'
Кайсериспор делает замену. Менса Бернард уходит с поля, а Варела Силвештре выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Йонссон Йенс бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Ятабаре Мустафа бьет в цель!
22'
Туран Атила получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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