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Стадион:
Акхисар
3:0
Конец матча
Галатасарай
0'
31' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
42' Желтая карточка
Сержиньо Минейро
0:0
43' Не забитый пенальти
Родригес Гарри II
44' Желтая карточка
Вурал Гюрай
1:0
51' Гол
Ману Элвис
53' Желтая карточка
Регаттен Адриен
59' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
60' Желтая карточка
Муслера Фернандо
2:0
80' Пенальти
Вурал Гюрай
83' Желтая карточка
Азиз Сердар
3:0
84' Гол
Юмлу Мустафа
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
96'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
95'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
95'
Челик Мугдат нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
95'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
94'
Акхизарспор контролирует мяч.
93'
Акбаба Эмре не смог попасть в створ ударом издали
93'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Галатасарай контролирует мяч.
93'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
92'
Акхизарспор контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
Офсайд
91'
Челик Мугдат из команды Галатасарай в офсайде
90'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Эзтюрк Фатих из команды Акхизарспор сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
90'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
89'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
89'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
88'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Айик Онур
87'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
87'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Тактическая замена. Сержиньо Минейро уходит с поля и его заменяет Нункеу Дани
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Юмлу Мустафа первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Айик Онур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Азиз Сердар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Ману Элвис
83'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
82'
Тактическая замена. Родригес Гарри II уходит с поля и его заменяет Фегули Софьян
82'
Тактическая замена. Атасевен Эрай уходит с поля и его заменяет Айик Онур
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Вурал Гюрай из команды Акхизарспор забивает с точки!
Фол, нарушение
79'
ПЕНАЛЬТИ - Муслера Фернандо из команды Галатасарай привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Ману Элвис.
78'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Челик Мугдат из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
77'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Келеш Кадир из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Оньекуру Генри
Офсайд
76'
Челик Мугдат из команды Галатасарай в офсайде
76'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
Ману Элвис из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
74'
Азиз Сердар бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
74'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой слева.
74'
Врсайевич Авдийя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
73'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой справа.
73'
Келеш Кадир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Кабак Озан из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Османпаша Джанер из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
Фол, нарушение
72'
Ману Элвис из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Азиз Сердар оказался на газоне.
71'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
69'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
69'
Матч возобновлен
68'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Травма, повреждение
68'
Эзтюрк Фатих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
66'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Фернандо Режес уходит с поля и его заменяет Челик Мугдат
65'
Тактическая замена. Регаттен Адриен уходит с поля и его заменяет Джевикер Айкут
65'
Удивительный сейв сделал Эзтюрк Фатих из команды Акхизарспор! А был бы точно гол!
65'
Азиз Сердар нанес удар головой, но Эзтюрк Фатих перевел мяч на угловой!
Угловой
65'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой слева.
64'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Акбаба Эмре бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
61'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
61'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
60'
Рефери не любит споров - именно за это Муслера Фернандо сейчас получил желтую
Желтая карточка
59'
Юмлу Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Юмлу Мустафа атаковал сзади соперника. Это Оньекуру Генри заработал своей команде штрафной
59'
Галатасарай начинает контратаку
59'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Выглядело как неплохой момент. Оньекуру Генри из команды Галатасарай закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Удар от ворот произведет Галатасарай
58'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор подал угловой справа.
57'
Тактическая замена. Гюмюш Синан уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
57'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Фернандо Режес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Регаттен Адриен
55'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Опасность предотвращена - Азиз Сердар из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
54'
Ману Элвис из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
54'
Акхизарспор начинает контратаку
54'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
53'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
53'
Регаттен Адриен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Н'Диайе Папа оказался на газоне.
51'
Регаттен Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Ману Элвис изменил счет на табло!
51'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор находит одноклубника четким пасом пяткой.
51'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Атасевен Эрай из команды Акхизарспор забрасывает мяч в штрафную.
51'
Ману Элвис из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
51'
Ману Элвис из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Атасевен Эрай из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Фернандо Режес
50'
Фернандо Режес из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Галатасарай контролирует мяч.
47'
Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
47'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ману Элвис из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Муслера Фернандо
49'
Юмлу Мустафа из команды Акхизарспор делает передачу одноклубнику.
48'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Келеш Кадир
47'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Офсайд
47'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
46'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Удар от ворот произведет Галатасарай
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Сиссоко Абдулвхаид не смог попасть в створ ударом издали
45'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
45'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
45'
Ману Элвис из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
45'
Акхизарспор начинает контратаку
44'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
44'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой справа.
Желтая карточка
44'
Рефери не любит споров - именно за это Вурал Гюрай сейчас получил желтую
Описание гола
43'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Родригес Гарри II из команды Галатасарай пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Желтая карточка
42'
Сержиньо Минейро получил желтую карточку от судьи
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Сержиньо Минейро дергает за футболку соперника (это был Азиз Сердар) и рефери назначает пенальти!
41'
Эзтюрк Фатих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гюмюш Синан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Юмлу Мустафа из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Родригес Гарри II оказался на газоне.
40'
Галатасарай контролирует мяч.
Офсайд
39'
Ману Элвис из команды Акхизарспор в офсайде
39'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
39'
Атасевен Эрай из команды Акхизарспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Азиз Сердар наказан за толчок Юмлу Мустафа
38'
Гюмюш Синан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Вурал Гюрай из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
37'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
36'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Атасевен Эрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой слева.
35'
Галатасарай контролирует мяч.
34'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
34'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Османпаша Джанер
34'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Галатасарай
33'
ШАНС! Сержиньо Минейро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Атасевен Эрай из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Папа
Желтая карточка
31'
Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Келеш Кадир пострадал.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сержиньо Минейро
30'
Галатасарай контролирует мяч.
29'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Гюмюш Синан задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Келеш Кадир из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
27'
Акхизарспор контролирует мяч.
27'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
25'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает пас партнеру.
23'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
22'
Хорошую попытку сделал Ману Элвис. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Ману Элвис из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
22'
Атасевен Эрай из команды Акхизарспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
21'
ШАНС! Акбаба Эмре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
20'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
20'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Галатасарай контролирует мяч.
18'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
17'
Акбаба Эмре пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
16'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Акбаба Эмре оказался на газоне.
Офсайд
14'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор в офсайде
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
13'
Ману Элвис сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ОТМЕНЕН - Регаттен Адриен забивает мяч в сетку, но гол не будет засчитан! Флажок поднят.
12'
Ману Элвис из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сиссоко Абдулвхаид
11'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
11'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
10'
Родригес Гарри II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
10'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает пас партнеру.
10'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Вурал Гюрай наказан за толчок Н'Диайе Папа
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Ману Элвис из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Азиз Сердар
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Атасевен Эрай
7'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Галатасарай
6'
ШАНС! Вурал Гюрай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
После удара через себя Регаттен Адриен, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
6'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор делает передачу одноклубнику.
6'
Сержиньо Минейро из команды Акхизарспор забрасывает мяч в штрафную.
5'
Акхизарспор контролирует мяч.
5'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
4'
Акбаба Эмре нанес удар чуть мимо. Близко!
4'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
3'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сержиньо Минейро
Офсайд
2'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
2'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Галатасарай начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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