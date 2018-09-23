Стадион: Спор Тото Акхисар
3:0
Конец матча
31' Желтая карточкаН'Диайе Папа
42' Желтая карточкаСержиньо Минейро
0:0
43' Не забитый пенальтиРодригес Гарри II
44' Желтая карточкаВурал Гюрай
1:0
51' ГолМану Элвис
53' Желтая карточкаРегаттен Адриен
59' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
60' Желтая карточкаМуслера Фернандо
2:0
80' ПенальтиВурал Гюрай
83' Желтая карточкаАзиз Сердар
3:0
84' ГолЮмлу Мустафа
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
95'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
95'
Челик Мугдат нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
95'
95'
94'
Акхизарспор контролирует мяч.
93'
Акбаба Эмре не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
93'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
92'
Акхизарспор контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Челик Мугдат из команды Галатасарай в офсайде
90'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Эзтюрк Фатих из команды Акхизарспор сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
90'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
89'
89'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
88'
87'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Айик Онур
87'
87'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Тактическая замена. Сержиньо Минейро уходит с поля и его заменяет Нункеу Дани
84'
Г О О О О Л - Юмлу Мустафа первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Айик Онур навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Азиз Сердар получил желтую карточку от судьи
83'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Ману Элвис
83'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
82'
Тактическая замена. Родригес Гарри II уходит с поля и его заменяет Фегули Софьян
82'
Тактическая замена. Атасевен Эрай уходит с поля и его заменяет Айик Онур
80'
Г О О О О Л - Вурал Гюрай из команды Акхизарспор забивает с точки!
79'
ПЕНАЛЬТИ - Муслера Фернандо из команды Галатасарай привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Ману Элвис.
78'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Челик Мугдат из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
77'
77'
Судья сигнализирует, что Келеш Кадир из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Оньекуру Генри
76'
Челик Мугдат из команды Галатасарай в офсайде
76'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
74'
Азиз Сердар бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
74'
74'
Врсайевич Авдийя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
73'
73'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой справа.
73'
Келеш Кадир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Кабак Озан из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
72'
Судья сигнализирует, что Османпаша Джанер из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
72'
Ману Элвис из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Азиз Сердар оказался на газоне.
71'
70'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
69'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
69'
Матч возобновлен
68'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
68'
Эзтюрк Фатих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
66'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
66'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Фернандо Режес уходит с поля и его заменяет Челик Мугдат
65'
Тактическая замена. Регаттен Адриен уходит с поля и его заменяет Джевикер Айкут
65'
Удивительный сейв сделал Эзтюрк Фатих из команды Акхизарспор! А был бы точно гол!
65'
Азиз Сердар нанес удар головой, но Эзтюрк Фатих перевел мяч на угловой!
65'
64'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Акбаба Эмре бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
61'
61'
61'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Рефери не любит споров - именно за это Муслера Фернандо сейчас получил желтую
59'
Юмлу Мустафа получил желтую карточку от судьи
59'
Судья свистит. Юмлу Мустафа атаковал сзади соперника. Это Оньекуру Генри заработал своей команде штрафной
59'
Галатасарай начинает контратаку
59'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Выглядело как неплохой момент. Оньекуру Генри из команды Галатасарай закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
58'
58'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор подал угловой справа.
57'
Тактическая замена. Гюмюш Синан уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
57'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Судья сигнализирует, что Фернандо Режес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Регаттен Адриен
55'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Опасность предотвращена - Азиз Сердар из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
54'
54'
Акхизарспор начинает контратаку
54'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
53'
Регаттен Адриен получил желтую карточку от судьи
53'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Н'Диайе Папа оказался на газоне.
51'
Регаттен Адриен сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Ману Элвис изменил счет на табло!
51'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор находит одноклубника четким пасом пяткой.
51'
51'
Атасевен Эрай из команды Акхизарспор забрасывает мяч в штрафную.
51'
Ману Элвис из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
51'
50'
Судья сигнализирует, что Атасевен Эрай из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Фернандо Режес
50'
Фернандо Режес из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
47'
Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Судья сигнализирует, что Ману Элвис из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Муслера Фернандо
49'
Юмлу Мустафа из команды Акхизарспор делает передачу одноклубнику.
48'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Келеш Кадир
47'
47'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
46'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Сиссоко Абдулвхаид не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
45'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
45'
45'
Акхизарспор начинает контратаку
44'
44'
44'
44'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой справа.
44'
Рефери не любит споров - именно за это Вурал Гюрай сейчас получил желтую
43'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Родригес Гарри II из команды Галатасарай пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
42'
Сержиньо Минейро получил желтую карточку от судьи
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Сержиньо Минейро дергает за футболку соперника (это был Азиз Сердар) и рефери назначает пенальти!
41'
Эзтюрк Фатих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гюмюш Синан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Юмлу Мустафа из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Родригес Гарри II оказался на газоне.
40'
39'
Ману Элвис из команды Акхизарспор в офсайде
39'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
39'
Атасевен Эрай из команды Акхизарспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Азиз Сердар наказан за толчок Юмлу Мустафа
38'
Гюмюш Синан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Вурал Гюрай из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
37'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Атасевен Эрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
34'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
34'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
34'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Османпаша Джанер
34'
33'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
33'
ШАНС! Сержиньо Минейро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор забрасывает мяч в штрафную.
32'
Судья сигнализирует, что Атасевен Эрай из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Папа
31'
Н'Диайе Папа получил желтую карточку от судьи
31'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Келеш Кадир пострадал.
30'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сержиньо Минейро
30'
29'
28'
Гюмюш Синан задерживает мяч рукой
28'
Судья сигнализирует, что Келеш Кадир из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
27'
Акхизарспор контролирует мяч.
27'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
25'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает пас партнеру.
23'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
22'
Хорошую попытку сделал Ману Элвис. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
22'
Атасевен Эрай из команды Акхизарспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
21'
ШАНС! Акбаба Эмре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
20'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
20'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
18'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Акбаба Эмре пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Акбаба Эмре оказался на газоне.
14'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор в офсайде
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
13'
Ману Элвис сделал результативную передачу.
13'
ОТМЕНЕН - Регаттен Адриен забивает мяч в сетку, но гол не будет засчитан! Флажок поднят.
12'
Ману Элвис из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
11'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сиссоко Абдулвхаид
11'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
11'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
10'
Родригес Гарри II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
10'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает пас партнеру.
10'
9'
Вурал Гюрай наказан за толчок Н'Диайе Папа
8'
Судья сигнализирует, что Ману Элвис из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Азиз Сердар
8'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Атасевен Эрай
7'
7'
6'
6'
ШАНС! Вурал Гюрай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
После удара через себя Регаттен Адриен, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
6'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор делает передачу одноклубнику.
6'
Сержиньо Минейро из команды Акхизарспор забрасывает мяч в штрафную.
5'
Акхизарспор контролирует мяч.
5'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
4'
Акбаба Эмре нанес удар чуть мимо. Близко!
4'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сержиньо Минейро
2'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
2'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
1'
Судья сигнализирует, что Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Галатасарай начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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