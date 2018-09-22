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  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 21755
Трабзонспор
1:2
Конец матча
Гёзтепе
0'
0:1
9' Гол
Озтекин Ясин
0:2
28' Гол
Озтекин Ясин
34' Желтая карточка
Траоре Адама IV
38' Желтая карточка
Амири Вахид
0:2
43' Не забитый пенальти
Йилмаз Бурак
61' Желтая карточка
Борхес Сельсо
1:2
66' Гол
Йилмаз Бурак
73' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
88' Желтая карточка
Тити
90' Желтая карточка
Бингол Тайфур
90'+10
Второй тайм
Свисток
100'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
100'
Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
100'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Новак Филип пострадал.
99'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
99'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
98'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
98'
Йилмаз Бурак задерживает мяч рукой
96'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
95'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
95'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
95'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
95'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
94'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
94'
ШТАНГА! Пробил головой Йилмаз Бурак прямо в каркас ворот!
94'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
94'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
93'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
93'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Туре Зарго из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
92'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
92'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
92'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор толкнул локтем оппонента. Это Тити заработал фол
91'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
91'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
91'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перейра Жоау мяча так и не получил
90'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
90'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
89'
Новак Филип из команды Трабзонспор толкнул локтем оппонента. Это Эзтюрк Алпаслан заработал фол
89'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Тити получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Тити атаковал сзади соперника. Это Родальега Уго заработал своей команде штрафной
88'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
87'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
87'
Трабзонспор контролирует мяч.
87'
Гёзтепе контролирует мяч.
87'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
86'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Озтекин Ясин уходит с поля и его заменяет Гуффран Йоан
85'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Новак Филип делает скидку назад вдоль ворот
85'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
84'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Матч возобновлен
84'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
84'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Нвакаеме Энтони нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Угловой
83'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Шахан Олджай
83'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Йилмаз Бурак делает скидку назад вдоль ворот
82'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
82'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
82'
Трабзонспор контролирует мяч.
82'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
82'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Трабзонспор контролирует мяч.
81'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
80'
Abdulkadir Omur нанес удар головой, но Бету Антониу спокойно отбил мяч.
80'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Травма, повреждение
80'
Эзтюрк Алпаслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Бету Антониу взял и забрал мяч на выходе
78'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
Офсайд
78'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
78'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
77'
Трабзонспор начинает контратаку
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Гассама Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Тактическая замена. Акбунар Халиль уходит с поля и его заменяет Бингол Тайфур
Фол, нарушение
76'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
76'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
75'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
74'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Нвакаеме Энтони
74'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
73'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
73'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Гёзтепе контролирует мяч.
Желтая карточка
73'
Язиджи Юсуф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
72'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
72'
Бету Антониу взял и забрал мяч на выходе
72'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
72'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
72'
Траоре Адама IV из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
71'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
71'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
70'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
69'
Акбаш Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Матч возобновлен
67'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
66'
Abdulkadir Omur сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
66'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
66'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
66'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
65'
Тити предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
65'
ШАНС! Кадах Дениз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Кадах Дениз из команды Гёзтепе идет с мячом вперед на обострение...
64'
Гёзтепе начинает контратаку
64'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
64'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
64'
Гассама Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
64'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
63'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
63'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Джером Кэмерон уходит с поля и его заменяет Кадах Дениз
62'
Гассама Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
62'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Борхес Сельсо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Борхес Сельсо из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Новак Филип пострадал.
61'
Бету Антониу взял и забрал мяч на выходе
61'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
61'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Джером Кэмерон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
60'
Тити предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Гассама Ламин из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Новак Филип
59'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Тити из команды Гёзтепе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
58'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
58'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
58'
Соса Хосе не смог попасть в створ ударом издали
58'
Эзтюрк Алпаслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор подал угловой справа.
57'
Траоре Адама IV предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
57'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
57'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гёзтепе начинает контратаку
57'
Родальега Уго из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
56'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
56'
Трабзонспор контролирует мяч.
56'
Бету Антониу взял и забрал мяч на выходе
56'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
55'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
55'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
55'
ШАНС! Йилмаз Бурак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
55'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
54'
Трабзонспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Траоре Адама IV
53'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Abdulkadir Omur пробует нанести удар издали, но Бету Антониу держит все под контролем
53'
Родальега Уго из команды Трабзонспор находит одноклубника четким пасом пяткой.
52'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Тити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 21755 болельщиков
51'
Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
ШАНС! Йилмаз Бурак вышел один-на-один с голкипером...
50'
Онази Оджени нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
50'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
50'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Гёзтепе контролирует мяч.
49'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
49'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
49'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
48'
Новак Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Амири Вахид уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Трабзонспор контролирует мяч.
44'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
44'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
Описание гола
43'
СПАСЕНО - Йилмаз Бурак пробил пенальти, но Бету Антониу отбивает!
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ! - Тити играет рукой в штрафной! Тити вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
42'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
42'
Амири Вахид из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
41'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
40'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
40'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Туре Зарго из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
39'
Трабзонспор контролирует мяч.
39'
Гёзтепе контролирует мяч.
Желтая карточка
38'
Амири Вахид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Амири Вахид из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
Офсайд
37'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
37'
Опасность! Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
37'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Онази Оджени пострадал.
37'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
36'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
35'
Эзтюрк Алпаслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
35'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
34'
Траоре Адама IV получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама IV из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
34'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
33'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
33'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
31'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
31'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Отличный пас сделал Борхес Сельсо из команды Гёзтепе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
30'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Акбунар Халиль сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Озтекин Ясин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
28'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает отличный кросс...
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
28'
Опасность! Амири Вахид из команды Трабзонспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
28'
Отличный пас сделал Борхес Сельсо из команды Гёзтепе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
26'
Амири Вахид из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
26'
Джером Кэмерон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Эзтюрк Алпаслан из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
25'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
Фол, нарушение
23'
Туре Зарго наказан за толчок Джером Кэмерон
23'
Тити из команды Гёзтепе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Амири Вахид из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
22'
Каштру Андре из команды Гёзтепе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
21'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
21'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
21'
Борхес Сельсо из команды Гёзтепе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе делает навес прямо в штрафную.
20'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
20'
Эзтюрк Алпаслан из команды Гёзтепе в офсайде
19'
Озтекин Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
19'
Соса Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе подал угловой слева.
18'
Джером Кэмерон нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
18'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе подал угловой слева.
18'
Онази Оджени предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Траоре Адама IV из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
17'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Реис да Сильва Валлаке из команды Гёзтепе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Амири Вахид из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Онази Оджени делает длинную передачу вперед
16'
Трабзонспор контролирует мяч.
16'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Трабзонспор контролирует мяч.
14'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
14'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
14'
Гёзтепе контролирует мяч.
14'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
13'
Каштру Андре из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
13'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Акбунар Халиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
12'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
12'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Опасность! Гассама Ламин из команды Гёзтепе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
Гёзтепе имеет хороший шанс забить.
11'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Туре Зарго из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
10'
Трабзонспор контролирует мяч.
9'
Каштру Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Озтекин Ясин изменил счет на табло!
9'
Каштру Андре из команды Гёзтепе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
9'
Отличные скиллы показывает Каштру Андре, обводя своих соперников
9'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
8'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Тити делает длинную передачу вперед
7'
Гёзтепе контролирует мяч.
7'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
6'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Гассама Ламин
5'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
5'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Новак Филип пострадал.
5'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
3'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама IV из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
1'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Трабзонспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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