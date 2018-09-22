Стадион: Шенол Гюнеш Зрители: 21755
1:2
Конец матча
0:1
9' ГолОзтекин Ясин
0:2
28' ГолОзтекин Ясин
34' Желтая карточкаТраоре Адама IV
38' Желтая карточкаАмири Вахид
0:2
43' Не забитый пенальтиЙилмаз Бурак
61' Желтая карточкаБорхес Сельсо
1:2
66' ГолЙилмаз Бурак
73' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
88' Желтая карточкаТити
90' Желтая карточкаБингол Тайфур
Второй тайм
100'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
100'
Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
100'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Новак Филип пострадал.
99'
99'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
98'
Матч возобновлен
98'
Йилмаз Бурак задерживает мяч рукой
96'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
95'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
95'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
95'
94'
94'
ШТАНГА! Пробил головой Йилмаз Бурак прямо в каркас ворот!
94'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
94'
94'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
93'
93'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
93'
92'
92'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор толкнул локтем оппонента. Это Тити заработал фол
91'
91'
91'
90'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перейра Жоау мяча так и не получил
90'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
90'
90'
89'
Новак Филип из команды Трабзонспор толкнул локтем оппонента. Это Эзтюрк Алпаслан заработал фол
89'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тити получил желтую карточку от судьи
88'
Судья свистит. Тити атаковал сзади соперника. Это Родальега Уго заработал своей команде штрафной
88'
87'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
87'
87'
86'
86'
Тактическая замена. Озтекин Ясин уходит с поля и его заменяет Гуффран Йоан
85'
85'
Новак Филип делает скидку назад вдоль ворот
85'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Матч возобновлен
84'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
84'
83'
Нвакаеме Энтони нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
83'
83'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Шахан Олджай
83'
83'
Йилмаз Бурак делает скидку назад вдоль ворот
82'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
82'
82'
81'
81'
81'
80'
Abdulkadir Omur нанес удар головой, но Бету Антониу спокойно отбил мяч.
80'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
80'
Эзтюрк Алпаслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
78'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
78'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
77'
Трабзонспор начинает контратаку
77'
Матч возобновлен
77'
Гассама Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Тактическая замена. Акбунар Халиль уходит с поля и его заменяет Бингол Тайфур
76'
Нвакаеме Энтони из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
76'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
74'
74'
74'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Нвакаеме Энтони
74'
74'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
73'
73'
73'
73'
Язиджи Юсуф получил желтую карточку от судьи
73'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
72'
72'
72'
72'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
72'
Траоре Адама IV из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
71'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
71'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
70'
Матч возобновлен
69'
Акбаш Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Матч возобновлен
67'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
66'
Abdulkadir Omur сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
66'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
66'
66'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
65'
65'
Тити предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
65'
ШАНС! Кадах Дениз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Кадах Дениз из команды Гёзтепе идет с мячом вперед на обострение...
64'
Гёзтепе начинает контратаку
64'
64'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
64'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
64'
Гассама Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
63'
Тактическая замена. Джером Кэмерон уходит с поля и его заменяет Кадах Дениз
62'
Гассама Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Онази Оджени из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Борхес Сельсо получил желтую карточку от судьи
61'
Борхес Сельсо из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Новак Филип пострадал.
61'
61'
61'
60'
Джером Кэмерон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Тити предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Гассама Ламин из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Новак Филип
59'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
58'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
58'
Соса Хосе не смог попасть в створ ударом издали
58'
Эзтюрк Алпаслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор подал угловой справа.
57'
Траоре Адама IV предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
57'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
57'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гёзтепе начинает контратаку
57'
Родальега Уго из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
56'
56'
56'
56'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
55'
55'
55'
ШАНС! Йилмаз Бурак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
55'
54'
54'
54'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Траоре Адама IV
53'
53'
Abdulkadir Omur пробует нанести удар издали, но Бету Антониу держит все под контролем
53'
Родальега Уго из команды Трабзонспор находит одноклубника четким пасом пяткой.
52'
52'
Матч возобновлен
51'
Тити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 21755 болельщиков
51'
Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
ШАНС! Йилмаз Бурак вышел один-на-один с голкипером...
50'
Онази Оджени нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
50'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
50'
49'
49'
49'
49'
48'
48'
Новак Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
47'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
47'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Амири Вахид уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
44'
44'
44'
43'
СПАСЕНО - Йилмаз Бурак пробил пенальти, но Бету Антониу отбивает!
42'
42'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
42'
Амири Вахид из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
41'
41'
40'
40'
40'
40'
39'
39'
38'
Амири Вахид получил желтую карточку от судьи
38'
Амири Вахид из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
37'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
37'
Опасность! Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Онази Оджени пострадал.
37'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
36'
36'
35'
Эзтюрк Алпаслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
35'
35'
34'
Траоре Адама IV получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама IV из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
34'
34'
34'
33'
33'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
32'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
31'
31'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
31'
30'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Отличный пас сделал Борхес Сельсо из команды Гёзтепе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
30'
28'
Акбунар Халиль сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Озтекин Ясин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
28'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает отличный кросс...
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
28'
Опасность! Амири Вахид из команды Трабзонспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
28'
Отличный пас сделал Борхес Сельсо из команды Гёзтепе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Амири Вахид из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
26'
Джером Кэмерон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Эзтюрк Алпаслан из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
25'
24'
23'
Туре Зарго наказан за толчок Джером Кэмерон
23'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Амири Вахид из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
22'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
22'
Каштру Андре из команды Гёзтепе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
21'
21'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
21'
Борхес Сельсо из команды Гёзтепе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе делает навес прямо в штрафную.
20'
20'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Эзтюрк Алпаслан из команды Гёзтепе в офсайде
19'
Озтекин Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
19'
Соса Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе подал угловой слева.
18'
Джером Кэмерон нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе подал угловой слева.
18'
Онази Оджени предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Траоре Адама IV из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
17'
17'
Реис да Сильва Валлаке из команды Гёзтепе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Амири Вахид из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Онази Оджени делает длинную передачу вперед
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
14'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
14'
14'
14'
13'
Каштру Андре из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
13'
13'
Акбунар Халиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
12'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Опасность! Гассама Ламин из команды Гёзтепе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
11'
10'
10'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
10'
10'
9'
Каштру Андре сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Озтекин Ясин изменил счет на табло!
9'
Каштру Андре из команды Гёзтепе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
9'
Отличные скиллы показывает Каштру Андре, обводя своих соперников
9'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
8'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Тити делает длинную передачу вперед
7'
7'
7'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Гассама Ламин
5'
5'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Новак Филип пострадал.
5'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
4'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама IV из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Трабзонспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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