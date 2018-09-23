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Стадион: Зрители: 13668
Русенборг
3:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
14' Гол
Мортенсен Патрик
27' Желтая карточка
Денич Джордже
42' Желтая карточка
Тамм Йоонас
1:1
66' Гол в свои ворота
Томассен Йоахим
71' Желтая карточка
Мухаммед Рашад
2:1
74' Гол
Содерлунд Александер
3:1
85' Гол
Де Ланлай Янн-Эрик
90' Желтая карточка
Хорн Йорген
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хорн Йорген получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Де Ланлай Янн-Эрик бьет в цель!
84'
Русенборг делает замену. Трондсен Андерс уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
84'
Сарпсборг-08 делает замену. Нильсен Матти уходит с поля, а Ларсен Кристоффер выходит на его замену.
77'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Аггер Миккель выходит на его замену.
76'
Русенборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Лундему Мариус выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
Желтая карточка
71'
Мухаммед Рашад получил желтую карточку от судьи
67'
Сарпсборг-08 делает замену. Томассен Йоахим уходит с поля, а Хорн Йорген выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Томассен Йоахим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Русенборг делает замену. Денич Джордже уходит с поля, а Де Ланлай Янн-Эрик выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Денич Джордже получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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