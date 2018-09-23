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Стадион: Леркендаль Зрители: 13668
3:1
Конец матча
0:1
14' ГолМортенсен Патрик
27' Желтая карточкаДенич Джордже
42' Желтая карточкаТамм Йоонас
1:1
66' Гол в свои воротаТомассен Йоахим
71' Желтая карточкаМухаммед Рашад
2:1
74' ГолСодерлунд Александер
3:1
85' ГолДе Ланлай Янн-Эрик
90' Желтая карточкаХорн Йорген
|
14'
0:1
27'
42'
66'
1:1
71'
74'
2:1
85'
3:1
90'
Состав команд
16
Ховланд
Эвен
77
Аскар
Армин
23
Сингх
Хармет
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 5 Денич Джордже Полузащитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 17 Леви Джонатан Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 27 Джейбали Иссам Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Главный тренер: Кулен Рини
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 77 Аскар Армин Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 11 Йоргенсен Йоаким Защитник
- 16 Томассен Йоахим Защитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 17 Захариассен Кристоффер Полузащитник
- 10 Хейнтс Тобиас Полузащитник
- 27 Мухаммед Рашад Нападающий
- 69 Мортенсен Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 3 Хорн Йорген Защитник
- 4 Утвик Бьерн Защитник
- 15 Хеберг-Ветти Геуте Полузащитник
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 18 Аггер Миккель Нападающий
- 14 Mohammed Usman
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 09.08.2018 Корк Сити 0:2 Русенборг ЛЕ
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик ЛЧ
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг ЛЧ
- 18.07.2018 Русенборг 3:1 Валюр ЛЧ
- 11.07.2018 Валюр 1:0 Русенборг ЛЧ
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 19.07.2018 Сарпсборг-08 2:0 Вестманнаэйяр ЛЕ
- 12.07.2018 Вестманнаэйяр 0:4 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 08.07.2018 Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Т
- 01.07.2018 Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
- 10.06.2018 Ранхейм 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Типпелиген
- 01.10.2017 Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 01.05.2017 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген
- 15.10.2016 Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген
- 09.07.2016 Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 22.11.2015 Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок
- 02.08.2015 Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 21.06.2015 Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген
- 24.08.2014 Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 19.05.2014 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген
- 29.09.2013 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген
- 16.05.2013 Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Русенборг
Сарпсборг-08
-
4 Удары по воротам 5
-
15 Удары в створ 11
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|23
|16
|4
|3
|43 - 19
|52
|2.
|Бранн
|23
|14
|6
|3
|35 - 21
|48
|3.
|Мольде
|23
|12
|4
|7
|47 - 30
|40
|4.
|Хёугесунн
|23
|11
|5
|7
|35 - 28
|38
|5.
|Ранхейм
|23
|10
|5
|8
|36 - 39
|35
|6.
|Одд
|23
|9
|6
|8
|34 - 28
|33
|7.
|Волеренга
|23
|9
|6
|8
|32 - 35
|33
|8.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|5
|9
|39 - 33
|32
|9.
|Кристиансунд
|23
|8
|7
|8
|31 - 33
|31
|10.
|Тромсё
|22
|9
|3
|10
|33 - 31
|30
|11.
|Будё-Глимт
|23
|6
|9
|8
|28 - 29
|27
|12.
|Старт
|23
|6
|5
|12
|22 - 39
|23
|13.
|Стрёмсгодсет
|23
|5
|8
|10
|37 - 38
|23
|14.
|Стабек
|23
|5
|8
|10
|27 - 40
|23
|15.
|Лиллестрём
|22
|4
|7
|11
|22 - 35
|19
|16.
|Саннефьёрд
|23
|2
|8
|13
|23 - 46
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хорн Йорген получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Де Ланлай Янн-Эрик бьет в цель!
84'
Русенборг делает замену. Трондсен Андерс уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
84'
Сарпсборг-08 делает замену. Нильсен Матти уходит с поля, а Ларсен Кристоффер выходит на его замену.
77'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Аггер Миккель выходит на его замену.
76'
Русенборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Лундему Мариус выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
71'
Мухаммед Рашад получил желтую карточку от судьи
67'
Сарпсборг-08 делает замену. Томассен Йоахим уходит с поля, а Хорн Йорген выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Томассен Йоахим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Второй тайм начался
46'
Русенборг делает замену. Денич Джордже уходит с поля, а Де Ланлай Янн-Эрик выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
27'
Денич Джордже получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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