Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Марсель

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Стадион: Гроупама Арена
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Кан 2:2 Лион Л1
- 31.08.2018 Лион 0:1 Ницца Л1
- 24.08.2018 Лион 2:0 Страсбург Л1
- 17.08.2018 Реймс 1:0 Лион Л1
- 12.08.2018 Лион 2:0 Амьен Л1
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
- 28.07.2018 Лион 2:1 Вольфсбург ТМК
- 25.07.2018 Хаддерсфилд Таун 3:1 Лион ТМК
- 21.07.2018 Лион 4:0 Фулхэм ТМК
- 13.07.2018 Сьон 2:2 Лион ТМК
- 19.05.2018 Лион 3:2 Ницца Л1
- 12.05.2018 Страсбург 3:2 Лион Л1
- 06.05.2018 Лион 3:0 Труа Л1
- 28.04.2018 Лион 2:0 Нант Л1
- 20.04.2018 Дижон 2:5 Лион Л1
- 14.04.2018 Лион 3:0 Амьен Л1
- 08.04.2018 Метц 0:5 Лион Л1
Марсель (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.09.2018 Марсель 1:2 Айнтрахт Фр ЛЕ
- 16.09.2018 Марсель 4:0 Генгам Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Марсель 2:2 Ренн Л1
- 19.08.2018 Ним 3:1 Марсель Л1
- 10.08.2018 Марсель 4:0 Тулуза Л1
- 04.08.2018 Борнмут 5:2 Марсель ТМК
- 28.07.2018 Спортинг Л 1:1 Марсель ТМК
- 25.07.2018 Марсель 2:3 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Марсель 1:1 Вильярреал ТМК
- 18.07.2018 Нант 1:2 Марсель ТМК
- 13.07.2018 Марсель 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 11.07.2018 Марсель 1:2 Безье ТМК
- 19.05.2018 Марсель 2:1 Амьен Л1
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 11.05.2018 Генгам 3:3 Марсель Л1
- 06.05.2018 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 03.05.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Марсель ЛЕ
- 29.04.2018 Анже 1:1 Марсель Л1
- 26.04.2018 Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
Последние игры между собой
Лион: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Лига 1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Лига 1
- 31.01.2017 Марсель 2:1 Лион Кубок Франции
- 22.01.2017 Лион 3:1 Марсель Лига 1
- 18.09.2016 Марсель 0:0 Лион Лига 1
- 24.01.2016 Лион 1:1 Марсель Лига 1
- 20.09.2015 Марсель 1:1 Лион Лига 1
- 15.03.2015 Марсель 0:0 Лион Лига 1
- 26.10.2014 Лион 1:0 Марсель Лига 1
- 04.05.2014 Марсель 4:2 Лион Лига 1
- 15.01.2014 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги
- 16.12.2013 Лион 2:2 Марсель Лига 1
- 11.03.2013 Лион 0:0 Марсель Лига 1
- 29.11.2012 Марсель 1:4 Лион Лига 1
- 14.04.2012 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги
- 06.02.2012 Марсель 2:2 Лион Лига 1
- 18.09.2011 Лион 2:0 Марсель Лига 1
- 08.05.2011 Лион 3:2 Марсель Лига 1
- 19.12.2010 Марсель 1:1 Лион Лига 1
- 21.03.2010 Марсель 2:1 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|3.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Тулуза
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|5.
|Дижон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Ним
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 12
|7
|10.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|11.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|12.
|Анже
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Кан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 6
|6
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|19.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|20.
|Генгам
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - МарсельДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Лион - Марсель
Лион
50.7% (37)
Ничья:
31.5% (23)
Марсель
17.8% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
28.8% (21)
1:1 Ничья:
24.7% (18)
1:2 Марсель:
16.4% (12)
1:0 Лион:
12.3% (9)
2:0 Лион:
4.1% (3)
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