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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Марсель

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Лион - Марсель
Лион
50.7% (37)
Ничья:
31.5% (23)
Марсель
17.8% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
28.8% (21)
Ничья:
24.7% (18)
Марсель:
16.4% (12)
Лион:
12.3% (9)
Лион:
4.1% (3)
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