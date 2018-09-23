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Бока Хуниорс
0:1
Первый тайм: 45+'
Ривер Плейт
0'
0:1
15' Гол
Пратто Лукас
19' Желтая карточка
Барриос Вилмар
41' Желтая карточка
Понцио Леонардо
45'+4
Первый тайм
Желтая карточка
41'
Понцио Леонардо получил желтую карточку от судьи
41'
Бока Хуниорс делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Кардона Эдвин выходит на его замену.
23'
Ривер Плейт делает замену. Мартинес Гонсало уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Барриос Вилмар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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