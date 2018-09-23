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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Первый тайм: 45+'
0:1
15' ГолПратто Лукас
19' Желтая карточкаБарриос Вилмар
41' Желтая карточкаПонцио Леонардо
|
15'
0:1
19'
41'
Состав команд
32
Тевес
Карлос
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
Бока Хуниорс 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Росси Агустин Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 24 Искиэрдос Карлос Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 15 Нандес Найтан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 39 Альмендра Агустин Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 4 Буффарини Хулио Защитник
- 22 Вилья Себастьян Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 19 Сарате Мауро Нападающий
- 23 Javier Bustillos
Ривер Плейт 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 15 Паласиос Эксекиэль Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 30 Игнасио Скокко Нападающий
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 28 Lucas Martinez VI
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 03.05.2018 Хуниор 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 23.09.2018 Ривер Плейт 0:2 Аукас СA
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 29.08.2018 Текнико Университарио 3:2 Ривер Плейт СA
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 1:4 ЛДУ Кито СA
- 21.08.2018 Эль Насьональ 1:1 Ривер Плейт СA
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 13.08.2018 Уракан 0:0 Ривер Плейт С
- 13.08.2018 Ривер Плейт 0:2 Дельфин СA
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 05.08.2018 Эмелек 3:0 Ривер Плейт СA
- 29.07.2018 Ривер Плейт 3:1 Вилья Дальмине К
- 27.07.2018 Ривер Плейт 1:1 Макара СA
- 24.07.2018 Универсидад Католика Кито 0:0 Ривер Плейт СA
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперкубок
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи. Клубы
- 14.05.2017 Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера
- 29.01.2017 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 11.12.2016 Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера
- 24.04.2016 Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера
- 06.03.2016 Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 31.01.2016 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 24.01.2016 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 11.10.2015 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 14.09.2015 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 15.05.2015 Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
- 08.05.2015 Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
- 04.05.2015 Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера
- 01.02.2015 Бока Хуниорс 5:0 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 25.01.2015 Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 28.11.2014 Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана
- 21.11.2014 Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|Бока Хуниорс
|0:1
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|5.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|6.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|7.
|Ривер Плейт
|1:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|8.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Индепендьенте
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|2 - 2
|6
|19.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|25.
|Ланус
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Первый тайм
41'
Понцио Леонардо получил желтую карточку от судьи
41'
Бока Хуниорс делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Кардона Эдвин выходит на его замену.
23'
Ривер Плейт делает замену. Мартинес Гонсало уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
19'
Барриос Вилмар получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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