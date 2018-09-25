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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
27' Желтая карточкаFranco Soldano
45' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
51' Желтая карточкаОрбан Лукас
1:0
58' ГолСолари Аугусто
|
27'
51'
58'
1:0
Состав команд
21
Марсело
Диас
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Gabriel Arias Вратарь
- 26 Саравия Ренсо Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 6 Орбан Лукас Защитник
- 5 Мена Эухенио Защитник
- 21 Марсело Диас Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 8 Pol Fernandez Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 9 Кристальдо Хонатан Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 23 Nery Dominguez Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 7 Gustavo Bou Нападающий
- 20 Fabricio Dominguez
Унион Санта-Фе 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 4 Damian Alberto Martinez Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 14 Bruno Pitton Защитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 11 Diego Zabala Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 27 Franco Soldano Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Корвалан Клаудио Защитник
- 20 Santiago Zurbriggen Защитник
- 15 Walter German Bracamonte Полузащитник
- 9 Андрада Федерико Нападающий
- 22 Franco Troyansky Нападающий
- 10 Rodrigo Gomez III
- 34 Marcos Peano
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.09.2018 Моссу 1:3 Расинг Авельянеда Л1
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 15.09.2018 Танда 1:0 Расинг Авельянеда Л1
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 18.05.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 09.05.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди С
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.05.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Универсидад де Чили КЛ
- 27.04.2018 Васко да Гама 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 22.04.2018 Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда С
- 20.04.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Васко да Гама КЛ
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 10.09.2018 Сармьенто Ресистенсия 2:1 Унион Санта-Фе К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 28.08.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо С
- 20.08.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 17.05.2018 Унион Санта-Фе 2:0 Хувентуд Унида К
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 22.04.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 17.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда Суперлига
- 18.12.2016 Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда Примера
- 07.03.2016 Унион Санта-Фе 3:6 Расинг Авельянеда Примера
- 16.08.2015 Унион Санта-Фе 1:2 Расинг Авельянеда Примера
- 22.06.2013 Расинг Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе Примера
- 08.12.2012 Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 24.03.2012 Расинг Авельянеда 0:3 Унион Санта-Фе Примера А
- 19.09.2011 Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Альдосиви
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|4.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|6.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ривер Плейт
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|16.
|Бельграно
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|17.
|Индепендьенте
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|2 - 2
|6
|19.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|25.
|Ланус
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Донатти Алехандро выходит на его замену.
76'
Унион Санта-Фе делает замену. Manuel De Iriondo уходит с поля, а Андрада Федерико выходит на его замену.
70'
Расинг Авельянеда делает замену. Кристальдо Хонатан уходит с поля, а Густаво Боу выходит на его замену.
60'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Franco Troyansky выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Солари Аугусто бьет в цель!
52'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
51'
Орбан Лукас получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
41'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
27'
Franco Soldano получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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