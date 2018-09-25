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Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
27' Желтая карточка
Franco Soldano
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
51' Желтая карточка
Орбан Лукас
1:0
58' Гол
Солари Аугусто
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Донатти Алехандро выходит на его замену.
76'
Унион Санта-Фе делает замену. Manuel De Iriondo уходит с поля, а Андрада Федерико выходит на его замену.
70'
Расинг Авельянеда делает замену. Кристальдо Хонатан уходит с поля, а Густаво Боу выходит на его замену.
60'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Franco Troyansky выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Солари Аугусто бьет в цель!
52'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Орбан Лукас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
41'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
Желтая карточка
27'
Franco Soldano получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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