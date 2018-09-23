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  5. Серия A
Фламенго
2:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
2' Гол
Виллиан Арао
21' Желтая карточка
Para I
1:1
23' Гол
Leo Silva I
2:1
54' Гол
Perez Martinez Lucas VII
70' Желтая карточка
Дурадо Энрике
74' Желтая карточка
Emerson Junior
90' Желтая карточка
Denilson VI
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Denilson получил желтую карточку от судьи
85'
Атлетико Минейро делает замену. Оливейра Рикардо II уходит с поля, а Denilson выходит на его замену.
82'
Фламенго делает замену. Витиньо Виктор уходит с поля, а Марлос Морено выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Emerson Junior получил желтую карточку от судьи
73'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Да Мотта Роберт выходит на его замену.
70'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Дурадо Энрике получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Фламенго делает замену. Matheus Savio уходит с поля, а Витиньо Виктор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Атлетико Минейро делает замену. Tomas Andrade уходит с поля, а Касарес Хуан выходит на его замену.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Леонардо Сильва бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Пара получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Виллиан Арао бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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