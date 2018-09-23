- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2:1
Конец матча
1:0
2' ГолВиллиан Арао
21' Желтая карточкаPara I
1:1
23' ГолLeo Silva I
2:1
54' ГолPerez Martinez Lucas VII
70' Желтая карточкаДурадо Энрике
74' Желтая карточкаEmerson Junior
90' Желтая карточкаDenilson VI
|
2'
1:0
21'
23'
1:1
54'
2:1
70'
74'
90'
Состав команд
21
Para
I
43
Leo
Duarte
28
Iago
Maidana
45
Jose
Welison
27
Luan
III
11
Чара
Йимми
Фламенго 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 29 Линкольн Нападающий
- 14 Витиньо Виктор Нападающий
- 31 Klebinho
- 57 Yuri
- 30 Thiago Xavier IV
- 6 Rene III
- 26 Matheus Thuler
- 37 Cesar II
Атлетико Минейро 4-5-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 28 Iago Maidana Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 45 Jose Welison Полузащитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 8 Tomas Andrade Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 11 Чара Йимми Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 22 Carlos Gabriel Защитник
- 23 Натан Аллан Полузащитник
- 55 David Terans Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 4 Gabriel Paulista XVI
- 95 Denilson VI
- 29 Patric II
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого СA
- 19.07.2018 Фламенго 0:1 Сан-Паулу СA
- 14.06.2018 Палмейрас 1:1 Фламенго СA
- 11.06.2018 Фламенго 2:0 Парана СA
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Атлетико Минейро 2:0 Парана СA
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро СA
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 14.06.2018 Атлетико Минейро 2:1 Сеара СA
- 10.06.2018 Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе СA
- 08.06.2018 Америка Минейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро СA
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго Серия A
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A
- 13.05.2017 Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 29.10.2016 Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A
- 10.07.2016 Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 28.01.2016 Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио
- 20.09.2015 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A
- 20.06.2015 Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A
- 20.11.2014 Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 06.11.2014 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии
- 30.10.2014 Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 21.08.2014 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 20.10.2013 Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 04.08.2013 Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 01.11.2012 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
- 27.09.2012 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 22.09.2011 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
- 26.06.2011 Фламенго 4:1 Атлетико Минейро Серия A
- 14.11.2010 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A
- 27.08.2010 Фламенго 0:0 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|14
|9
|3
|37 - 20
|51
|2.
|Интернасьональ
|26
|14
|8
|4
|33 - 16
|50
|3.
|Фламенго
|26
|14
|6
|6
|38 - 22
|48
|4.
|Палмейрас
|0:0
|26
|13
|9
|4
|37 - 17
|48
|5.
|Гремио
|26
|13
|8
|5
|34 - 14
|47
|6.
|Атлетико Минейро
|26
|12
|6
|8
|42 - 31
|42
|7.
|Крузейро
|25
|8
|10
|7
|19 - 19
|34
|8.
|Коринтианс
|26
|9
|7
|10
|28 - 23
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|10.
|Сантос
|24
|8
|8
|8
|28 - 23
|32
|11.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|12.
|Америка Минейро
|26
|8
|7
|11
|25 - 30
|31
|13.
|Витория
|1:1
|26
|8
|6
|12
|24 - 43
|30
|14.
|Ботафого
|1:1
|26
|7
|9
|10
|23 - 34
|30
|15.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|16.
|Шапекоэнсе
|25
|6
|10
|9
|26 - 36
|28
|17.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|18.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|26
|6
|7
|13
|21 - 38
|25
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Denilson получил желтую карточку от судьи
85'
Атлетико Минейро делает замену. Оливейра Рикардо II уходит с поля, а Denilson выходит на его замену.
82'
Фламенго делает замену. Витиньо Виктор уходит с поля, а Марлос Морено выходит на его замену.
74'
Emerson Junior получил желтую карточку от судьи
73'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Да Мотта Роберт выходит на его замену.
70'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
70'
Дурадо Энрике получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Фламенго делает замену. Matheus Savio уходит с поля, а Витиньо Виктор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Атлетико Минейро делает замену. Tomas Andrade уходит с поля, а Касарес Хуан выходит на его замену.
23'
Г О О О О Л - Леонардо Сильва бьет в цель!
21'
Пара получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Виллиан Арао бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация