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Коринтианс
1:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
42' Желтая карточка
Дурадо Родриго
0:1
45' Гол
Дамиан Леандро
1:1
50' Гол
Douglas Gomes
53' Желтая карточка
Patrick I
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Коринтианс делает замену. Ромеро Анхель уходит с поля, а Эмерсон выходит на его замену.
81'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Д'Алессандро Андрес выходит на его замену.
78'
Интернасьональ делает замену. Лопес Нико уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
76'
Коринтианс делает замену. Douglas Augusto уходит с поля, а Angelo Araos выходит на его замену.
64'
Коринтианс делает замену. Mateus Vital уходит с поля, а Педринью Роша выходит на его замену.
58'
Интернасьональ делает замену. Зе Карлос уходит с поля, а Фабиано Лейсманн выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Patrick получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Douglas Augusto бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Дамиан Леандро бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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