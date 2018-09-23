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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Конец матча
42' Желтая карточкаДурадо Родриго
0:1
45' ГолДамиан Леандро
1:1
50' ГолDouglas Gomes
53' Желтая карточкаPatrick I
|
42'
45'
0:1
50'
1:1
53'
78'
Состав команд
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
22
Mateus
Vital
10
Jadson
I
25
Clayson
37
Зе
Карлос
44
Klaus
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Лемос Защитник
- 14 Leonardo Rodrigues V Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 35 Авелар Данило Защитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 30 Douglas Gomes Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 10 Jadson I Полузащитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Guilherme Mantuan Защитник
- 13 Marllon Защитник
- 17 Thiago Dos Santos Защитник
- 21 Серхио Диас Защитник
- 16 Angelo Araos Полузащитник
- 47 Emerson Sheik Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 9 Roger V
- 20 Danilo XII
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- 34 Pedro Henrique II
- 33 Carlos Augusto
- Главный тренер: Менезес Мано
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 20 Эмерсон Рамос Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 99 William Pottker Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Фузато Даниэл Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 35 Charles Matos Полузащитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 86 Jonatan Alvez Нападающий
- 18 Фабиано Лейсманн
- 21 Camilo III
Предыдущие игры
Коринтианс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 26.08.2018 Коринтианс 1:0 Парана СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 09.08.2018 Коло-Коло 1:0 Коринтианс КЛ
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 29.07.2018 Васко да Гама 1:4 Коринтианс СA
- 26.07.2018 Коринтианс 2:0 Крузейро СA
- 22.07.2018 Сан-Паулу 3:1 Коринтианс СA
- 19.07.2018 Коринтианс 2:0 Ботафого СA
- 12.07.2018 Коринтианс 2:2 Крузейро ТМК
- 08.07.2018 Коринтианс 2:1 Гремио ТМК
Интернасьональ (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Интернасьональ 1:0 Парана СA
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Америка Минейро 2:1 Интернасьональ СA
- 24.07.2018 Интернасьональ 1:0 Сеара СA
- 20.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ СA
- 14.06.2018 Интернасьональ 3:1 Васко да Гама СA
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ СA
- 06.06.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ СA
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A
- 20.04.2017 Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок
- 13.04.2017 Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок
- 22.11.2016 Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A
- 31.07.2016 Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A
- 17.09.2015 Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A
- 13.06.2015 Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A
- 19.10.2014 Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 18.07.2014 Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 01.12.2013 Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 05.09.2013 Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 19.11.2012 Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A
- 17.08.2012 Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A
- 23.10.2011 Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A
- 15.07.2011 Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A
- 26.09.2010 Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A
- 04.06.2010 Коринтианс 2:0 Интернасьональ Серия A
- 20.08.2009 Интернасьональ 1:2 Коринтианс Серия A
- 02.07.2009 Интернасьональ 2:2 Коринтианс Кубок Бразилии
- 18.06.2009 Коринтианс 2:0 Интернасьональ Кубок Бразилии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|14
|9
|3
|37 - 20
|51
|2.
|Интернасьональ
|26
|14
|8
|4
|33 - 16
|50
|3.
|Фламенго
|26
|14
|6
|6
|38 - 22
|48
|4.
|Палмейрас
|0:0
|26
|13
|9
|4
|37 - 17
|48
|5.
|Гремио
|26
|13
|8
|5
|34 - 14
|47
|6.
|Атлетико Минейро
|26
|12
|6
|8
|42 - 31
|42
|7.
|Крузейро
|25
|8
|10
|7
|19 - 19
|34
|8.
|Коринтианс
|26
|9
|7
|10
|28 - 23
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|10.
|Сантос
|24
|8
|8
|8
|28 - 23
|32
|11.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|12.
|Америка Минейро
|26
|8
|7
|11
|25 - 30
|31
|13.
|Витория
|1:1
|26
|8
|6
|12
|24 - 43
|30
|14.
|Ботафого
|1:1
|26
|7
|9
|10
|23 - 34
|30
|15.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|16.
|Шапекоэнсе
|25
|6
|10
|9
|26 - 36
|28
|17.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|18.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|26
|6
|7
|13
|21 - 38
|25
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Коринтианс делает замену. Ромеро Анхель уходит с поля, а Эмерсон выходит на его замену.
81'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Д'Алессандро Андрес выходит на его замену.
78'
Интернасьональ делает замену. Лопес Нико уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
76'
Коринтианс делает замену. Douglas Augusto уходит с поля, а Angelo Araos выходит на его замену.
64'
Коринтианс делает замену. Mateus Vital уходит с поля, а Педринью Роша выходит на его замену.
58'
Интернасьональ делает замену. Зе Карлос уходит с поля, а Фабиано Лейсманн выходит на его замену.
53'
Patrick получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Douglas Augusto бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Дамиан Леандро бьет в цель!
42'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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