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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Состав команд
25
Nahuel
Yeri
28
Ivan
Colman
Альдосиви 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 21 Emanuel Iniguez Защитник
- 32 Emiliano Amor Защитник
- 6 Галеано Леонель Защитник
- 23 Lucas Villalba Защитник
- 25 Nahuel Yeri Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 28 Ivan Colman Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Нападающий
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 11 Cristian Chavez I Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Walter Fabian Assmann Вратарь
- 4 Ismael Alberto Quilez Защитник
- 16 Леонардо Санчес II Защитник
- 8 Juan Daniel Galeano Полузащитник
- 9 Телечеа Фернандо Нападающий
- 19 Facundo Andres Castillon Нападающий
- 29 Federico Gino
Бельграно 4-4-1-1
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 25 Leandro Sebastian Olivarez Защитник
- 2 Hernan Menose Защитник
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 8 Ромеро Гастон Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 17 Juan Brunetta Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Miguel Angel Martinez Защитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 28 Tomas Attis
- 6 Matias German Nani
- 15 Pablo Heredia
Предыдущие игры
Альдосиви (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 20.07.2018 Олимпо 1:1 Альдосиви К
- 05.05.2018 Альдосиви 3:1 Альмагро ПБН
- 30.04.2018 Альдосиви 2:0 Эстудиантес Сан-Луис ПБ
- 23.04.2018 Депортиво Риестра 1:0 Альдосиви ПБ
- 14.04.2018 Альдосиви 1:1 Лос-Андес ПБ
- 08.04.2018 Химнасия Хухуй 1:2 Альдосиви ПБ
- 03.04.2018 Альдосиви 1:0 Вилья Дальмине ПБ
- 25.03.2018 Сармиенто 1:0 Альдосиви ПБ
- 20.03.2018 Альдосиви 1:3 Кильмес ПБ
- 13.03.2018 Бока Унидос 0:1 Альдосиви ПБ
- 04.03.2018 Альдосиви 2:2 Атлетико Рафаэла ПБ
- 24.02.2018 Депортиво Морон 3:3 Альдосиви ПБ
- 20.02.2018 Альдосиви 1:0 Атлетико Митре ПБ
- 11.02.2018 Олл Бойз 0:1 Альдосиви ПБ
- 09.12.2017 Альдосиви 0:0 Индепендиенте Ривадавия ПБ
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Бельграно: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 15.10.2016 Бельграно 0:0 Альдосиви Примера
- 17.03.2015 Бельграно 0:1 Альдосиви Примера
- 29.05.2011 Бельграно 1:0 Альдосиви Националь Б
- 28.11.2010 Альдосиви 2:1 Бельграно Националь Б
- 18.04.2009 Бельграно 1:0 Альдосиви Националь Б
- 12.10.2008 Альдосиви 1:1 Бельграно Националь Б
- 26.04.2008 Бельграно 1:1 Альдосиви Националь Б
- 27.10.2007 Альдосиви 2:0 Бельграно Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|6.
|Альдосиви
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ривер Плейт
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|Бельграно
|0:0
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Индепендьенте
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|2 - 2
|6
|19.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|25.
|Ланус
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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