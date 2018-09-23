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Банфилд
1:1
Второй тайм: 70'
Индепендьенте
0'
5' Желтая карточка
Цвитанич Дарио
6' Желтая карточка
Эрнандес Пабло II
11' Красная карточка
Эрнандес Пабло II
1:0
22' Гол
Цвитанич Дарио
24' Желтая карточка
Бертоло Николас
50' Желтая карточка
Claudio Bravo III
1:1
63' Гол
Хильотти Эмануэль
69' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо
70'
Второй тайм
Желтая карточка
69'
Бурдиссо Гильермо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
58'
Индепендьенте делает замену. Ezequiel Cerutti уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Индепендьенте делает замену. Меса Максимильяно уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
Желтая карточка
24'
Бертоло Николас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
11'
УДАЛЕНИЕ! - Эрнандес Пабло II увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
6'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Цвитанич Дарио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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