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1:1
Второй тайм: 70'
5' Желтая карточкаЦвитанич Дарио
6' Желтая карточкаЭрнандес Пабло II
11' Красная карточкаЭрнандес Пабло II
1:0
22' ГолЦвитанич Дарио
24' Желтая карточкаБертоло Николас
50' Желтая карточкаClaudio Bravo III
1:1
63' ГолХильотти Эмануэль
69' Желтая карточкаБурдиссо Гильермо
|
22'
1:0
24'
63'
1:1
Состав команд
Банфилд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 7 Калелло Адриан Полузащитник
- 34 Nicolas Silva Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 5 Сеччини Эмануэль Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 6 Ортис Данило Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 15 Nicolas Linares
- 11 Marcelo Torres
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 2 Франко Алан Защитник
- 3 Бурдиссо Гильермо Защитник
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 19 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 32 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 8 Меса Максимильяно Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 21 Carlos Benavidez Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- 13 Milton Alvarez
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 02.08.2018 Банфилд 2:0 Бостон Ривер КС
- 26.07.2018 Бостон Ривер 1:0 Банфилд КС
- 19.07.2018 Банфилд 1:1 Хенераль Ламадрид К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 08.05.2018 Банфилд 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
Индепендьенте (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд Суперлига
- 18.12.2016 Индепендьенте 0:1 Банфилд Примера
- 12.03.2016 Банфилд 1:3 Индепендьенте Примера
- 03.05.2015 Банфилд 1:1 Индепендьенте Примера
- 07.09.2014 Банфилд 0:1 Индепендьенте Примера
- 16.03.2014 Банфилд 3:3 Индепендьенте Примера Б
- 14.09.2013 Индепендьенте 1:1 Банфилд Примера Б
- 29.04.2012 Индепендьенте 2:0 Банфилд Примера
- 25.10.2011 Банфилд 3:0 Индепендьенте Примера А
- 27.03.2011 Индепендьенте 1:1 Банфилд Примера А
- 20.09.2010 Банфилд 4:0 Индепендьенте Примера А
- 18.04.2010 Банфилд 1:3 Индепендьенте Примера А
- 22.11.2009 Индепендьенте 1:2 Банфилд Примера А
- 13.06.2009 Банфилд 5:0 Индепендьенте Примера А
- 29.11.2008 Индепендьенте 0:1 Банфилд Примера А
- 19.04.2008 Индепендьенте 3:0 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|5.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Банфилд
|1:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Индепендьенте
|1:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|18.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|19.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|25.
|Ланус
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
69'
Бурдиссо Гильермо получил желтую карточку от судьи
63'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
58'
Индепендьенте делает замену. Ezequiel Cerutti уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
50'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Индепендьенте делает замену. Меса Максимильяно уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
24'
Бертоло Николас получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
11'
УДАЛЕНИЕ! - Эрнандес Пабло II увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
6'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
5'
Цвитанич Дарио получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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