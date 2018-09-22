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Ньюэллс Олд Бойз
2:0
Конец матча
Ланус
0'
24' Желтая карточка
Joel Amoroso
35' Желтая карточка
Пирис Иван
1:0
45' Пенальти
Фигероа Виктор
84' Красная карточка
Marcelo Herrera
2:0
88' Гол
Hector Fertoli
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
Желтая карточка
84'
УДАЛЕНИЕ! - Marcelo Herrera увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
70'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Формика Мауро уходит с поля, а Braian Rivero выходит на его замену.
64'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Hector Fertoli выходит на его замену.
64'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Lisandro Cabrera выходит на его замену.
62'
Ланус делает замену. Leandro Maciel уходит с поля, а Фернандо Конилио выходит на его замену.
56'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
55'
Ланус делает замену. Jorge Pereyra уходит с поля, а Pedro De la Vega выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Фигероа Виктор из команды Ньюэллс Олд Бойз забивает с точки!
Желтая карточка
35'
Пирис Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Joel Amoroso получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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