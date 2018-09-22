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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
24' Желтая карточкаJoel Amoroso
35' Желтая карточкаПирис Иван
1:0
45' ПенальтиФигероа Виктор
84' Красная карточкаMarcelo Herrera
2:0
88' ГолHector Fertoli
|
24'
35'
45'
1:0
84'
88'
2:0
Состав команд
15
Joel
Amoroso
Ньюэллс Олд Бойз 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 4 Пирис Иван Защитник
- 29 Stefano Callegari Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 28 Биттоло Мариано Защитник
- 15 Joel Amoroso Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 33 Формика Мауро Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 13 Teodoro Paredes Защитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 8 Braian Rivero Полузащитник
- 22 Lisandro Cabrera
- 20 Leonel Ferroni
Ланус 4-4-2
- Основной состав
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 4 Jose Gomez I Защитник
- 2 Marcelo Herrera Защитник
- 18 Торсильери Марко Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 14 Jorge Pereyra II Полузащитник
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Полузащитник
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- 37 Рибас Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 26 Ди Пласидо Леонель Защитник
- 19 Факундо Киньон Полузащитник
- 9 Fernando Coniglio Нападающий
- 16 Gaston Lodico
- 39 Pedro De la Vega
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Дефенсорес Юнидос К
- 19.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Депортиво Ринкон К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
Ланус (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 23.08.2018 Ланус 1:2 Атлетико Рафаэла К
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 31.07.2018 Ланус 1:1 Дуглас Хайг К
- 25.07.2018 Хуниор 1:0 Ланус КС
- 18.07.2018 Ланус 1:0 Хуниор КС
- 12.05.2018 Ланус 0:0 Атлетико Тукуман С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Ланус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Темперлей 2:2 Ланус С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.03.2018 Спортинг Кристал 2:1 Ланус КС
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 5
Ланус: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 4
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
- 18.06.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера
- 05.03.2016 Ланус 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 24.11.2015 Ланус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 01.11.2015 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера
- 07.12.2014 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус Примера
- 19.05.2014 Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 16.12.2013 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ланус Примера
- 18.02.2013 Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ланус Примера
- 11.08.2012 Ланус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 23.06.2012 Ланус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 13.12.2011 Ланус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 20.02.2011 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ланус Примера А
- 14.08.2010 Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 21.02.2010 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ланус Примера А
- 20.09.2009 Ланус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 07.03.2009 Ланус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 13.09.2008 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ланус Примера А
- 25.03.2008 Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|5.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Банфилд
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|13.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|18.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|19.
|Индепендьенте
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|25.
|Ланус
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
84'
УДАЛЕНИЕ! - Marcelo Herrera увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
70'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Формика Мауро уходит с поля, а Braian Rivero выходит на его замену.
64'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Hector Fertoli выходит на его замену.
64'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Lisandro Cabrera выходит на его замену.
62'
Ланус делает замену. Leandro Maciel уходит с поля, а Фернандо Конилио выходит на его замену.
56'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
55'
Ланус делает замену. Jorge Pereyra уходит с поля, а Pedro De la Vega выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Фигероа Виктор из команды Ньюэллс Олд Бойз забивает с точки!
35'
Пирис Иван получил желтую карточку от судьи
24'
Joel Amoroso получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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