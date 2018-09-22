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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Конец матча
1:0
12' ГолNahuel Lautaro Bustos
1:1
58' ГолBrian Ezequiel Cufre
59' Желтая карточкаJoaquin Laso
70' Желтая карточкаАраухо Мигель
90' Желтая карточкаCarlos Quintana
|
12'
1:0
58'
1:1
59'
70'
90'
Состав команд
21
Joel
Sonora
Тальерес Кордоба 4-2-2-2
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 4 Араухо Мигель Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 30 Facundo Medina Защитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 8 Кубас Адриан Полузащитник
- 21 Joel Sonora Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 7 Nahuel Lautaro Bustos Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 26 Ian Escobar Защитник
- 32 Tomas Pochettino Полузащитник
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- 35 Mauro Valiente
- 16 Fernando Juarez III
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Велес Сарсфилд 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 24 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 6 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 30 Gaston Gimenez Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Полузащитник
- 26 Варгас Матиас Полузащитник
- 9 Rodrigo Javier Salinas Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lucas Hoyos Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 7 Guido Mainero Полузащитник
- 20 Luis Amarilla II Нападающий
- 31 Alvaro Barreal
- 27 Pablo Galdames II
- 8 Jesus Mendez I
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 01.09.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 01.08.2018 Тальерес Кордоба 2:1 Мидленд К
- 12.05.2018 Олимпо 2:2 Тальерес Кордоба С
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 16.09.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.07.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Сентраль Кордоба К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 05.05.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Велес Сарсфилд С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Велес Сарсфилд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига
- 27.01.2017 Велес Сарсфилд 0:0 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи. Клубы
- 29.10.2016 Велес Сарсфилд 0:2 Тальерес Кордоба Примера
- 25.01.2009 Тальерес Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|5.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Банфилд
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|13.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|18.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|19.
|Индепендьенте
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|25.
|Ланус
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
90'
Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
90'
Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
82'
Велес Сарсфилд делает замену. Родриго Хавиер Салинас уходит с поля, а Luis Amarilla выходит на его замену.
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Cristian Ojeda выходит на его замену.
71'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Pablo Galdames выходит на его замену.
70'
Араухо Мигель получил желтую карточку от судьи
68'
Тальерес Кордоба делает замену. Nahuel Lautaro Bustos уходит с поля, а Mauro Valiente выходит на его замену.
68'
Тальерес Кордоба делает замену. Joel Sonora уходит с поля, а Tomas Pochettino выходит на его замену.
59'
Joaquin Laso получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Brian Ezequiel Cufre бьет в цель!
53'
Велес Сарсфилд делает замену. Варгас Матиас уходит с поля, а Alvaro Barreal выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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