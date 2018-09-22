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Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
1:0
12' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
1:1
58' Гол
Brian Ezequiel Cufre
59' Желтая карточка
Joaquin Laso
70' Желтая карточка
Араухо Мигель
90' Желтая карточка
Pablo Galdames II
90' Желтая карточка
Pablo Galdames II
90' Желтая карточка
Carlos Quintana
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
82'
Велес Сарсфилд делает замену. Родриго Хавиер Салинас уходит с поля, а Luis Amarilla выходит на его замену.
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Cristian Ojeda выходит на его замену.
71'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Pablo Galdames выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Араухо Мигель получил желтую карточку от судьи
68'
Тальерес Кордоба делает замену. Nahuel Lautaro Bustos уходит с поля, а Mauro Valiente выходит на его замену.
68'
Тальерес Кордоба делает замену. Joel Sonora уходит с поля, а Tomas Pochettino выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Joaquin Laso получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Brian Ezequiel Cufre бьет в цель!
53'
Велес Сарсфилд делает замену. Варгас Матиас уходит с поля, а Alvaro Barreal выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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