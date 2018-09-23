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Химнасия Ла-Плата
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
27' Желтая карточка
Martin Santiago Silva I
34' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
0:1
37' Гол
Leonardo Gil
38' Желтая карточка
Fernando Zampedri
1:1
48' Пенальти
Martin Santiago Silva I
62' Желтая карточка
Рубен Марко
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Айяла Виктор выходит на его замену.
81'
Росарио Сентраль делает замену. Ортигоса Нестор уходит с поля, а Фернандес Хосе Луис выходит на его замену.
78'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Арисменди Диего выходит на его замену.
76'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Horacio Tijanovich уходит с поля, а Santiago Rosales выходит на его замену.
75'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Арисменди Диего выходит на его замену.
70'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандо Зампедри уходит с поля, а Maximiliano Lovera выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Рубен Марко получил желтую карточку от судьи
57'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Уртадо Хан выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера из команды Химнасия Ла-Плата забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Фернандо Зампедри получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Leonardo Gil бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Сантьяго Мартин Сильва Оливера получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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