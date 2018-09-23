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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Конец матча
27' Желтая карточкаMartin Santiago Silva I
34' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
0:1
37' ГолLeonardo Gil
38' Желтая карточкаFernando Zampedri
1:1
48' ПенальтиMartin Santiago Silva I
62' Желтая карточкаРубен Марко
|
34'
37'
0:1
48'
1:1
62'
Состав команд
33
Matias
Gomez
Химнасия Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 3 Gonzalo Piovi Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 11 Horacio Tijanovich Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 33 Matias Gomez Полузащитник
- 9 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 18 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 16 Айяла Виктор Полузащитник
- 17 Уртадо Хан Нападающий
- 10 Santiago Rosales Нападающий
- 15 Sebastian Emanuel Moyano
- Главный тренер: Hilario Bravi
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Каруссо Матиас Защитник
- 19 Miguel Barbieri Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 18 Andres Lioi Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 10 Ортигоса Нестор Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- 9 Рубен Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Josue Ayala Вратарь
- 3 Elias Gomez Защитник
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 14 Арисменди Диего Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 16.09.2018 Патронато де Парана 0:2 Химнасия Ла-Плата С
- 04.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 29.07.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Олимпо К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 22.09.2018 Aleman 3:0 Росарио Сентраль НБ
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 12.09.2018 Росарио Сентраль 2:1 Атлетико Бермехо НБ
- 08.09.2018 Independiente Petrolero 6:0 Росарио Сентраль НБ
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 26.08.2018 Росарио Сентраль 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 03.08.2018 Росарио Сентраль 6:0 Хувентуд Антониана К
- 15.05.2018 Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.05.2018 Сан-Паулу 1:0 Росарио Сентраль КС
- 05.05.2018 Арсенал Саранди 4:0 Росарио Сентраль С
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
- 22.04.2018 Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда С
- 15.04.2018 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль С
- 13.04.2018 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Паулу КС
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 01.04.2018 Патронато де Парана 3:0 Росарио Сентраль С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль Суперлига
- 23.04.2017 Росарио Сентраль 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 02.05.2016 Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 27.09.2015 Росарио Сентраль 4:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 23.08.2014 Химнасия Ла-Плата 1:2 Росарио Сентраль Примера
- 21.02.2014 Росарио Сентраль 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 18.08.2013 Химнасия Ла-Плата 3:1 Росарио Сентраль Примера
- 02.06.2013 Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Примера Б
- 05.12.2012 Росарио Сентраль 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Б
- 19.02.2012 Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Националь Б
- 20.08.2011 Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б
- 09.03.2010 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А
- 10.10.2009 Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 19.04.2009 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А
- 20.10.2008 Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 16.02.2008 Химнасия Ла-Плата 2:0 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|2.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|6.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|7.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|13.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Индепендьенте
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|2 - 2
|6
|19.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|25.
|Ланус
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Айяла Виктор выходит на его замену.
81'
Росарио Сентраль делает замену. Ортигоса Нестор уходит с поля, а Фернандес Хосе Луис выходит на его замену.
78'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Арисменди Диего выходит на его замену.
76'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Horacio Tijanovich уходит с поля, а Santiago Rosales выходит на его замену.
75'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Арисменди Диего выходит на его замену.
70'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандо Зампедри уходит с поля, а Maximiliano Lovera выходит на его замену.
62'
Рубен Марко получил желтую карточку от судьи
57'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Уртадо Хан выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера из команды Химнасия Ла-Плата забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Фернандо Зампедри получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Leonardo Gil бьет в цель!
34'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
27'
Сантьяго Мартин Сильва Оливера получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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