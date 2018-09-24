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Крузейро
2:1
Конец матча
Сантос
0'
0:1
16' Гол
Габриэл Барбоза
35' Желтая карточка
Murilo Cerqueira
1:1
46' Гол
Sassa II
73' Желтая карточка
Виктор Феррас
2:1
83' Гол
Raniel
83' Желтая карточка
Додо Родолфо
90' Желтая карточка
Эжидио Перейра
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Эжидио Перейра получил желтую карточку от судьи
85'
Сантос делает замену. Карлос Санчес II уходит с поля, а Руис Брайан выходит на его замену.
85'
Сантос делает замену. Bruno Henrique уходит с поля, а Копете Джонатан выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Raniel бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Виктор Феррас получил желтую карточку от судьи
71'
Сантос делает замену. Алисон II уходит с поля, а Yuri Oliveira Lima выходит на его замену.
52'
Крузейро делает замену. Murilo Cerqueira уходит с поля, а Лео Ренан выходит на его замену.
46'
Крузейро делает замену. Эдерсон Хонорато уходит с поля, а Робиньо Робсон выходит на его замену.
46'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Sassa бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Murilo Cerqueira получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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