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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
16' ГолГабриэл Барбоза
35' Желтая карточкаMurilo Cerqueira
1:1
46' ГолSassa II
73' Желтая карточкаВиктор Феррас
2:1
83' ГолRaniel
83' Желтая карточкаДодо Родолфо
90' Желтая карточкаЭжидио Перейра
|
16'
0:1
35'
46'
1:1
46'
73'
83'
2:1
83'
90'
Состав команд
11
David
VI
17
Raniel
35
Robson
Bambu
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
9
Rodrygo
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 4 Murilo Cerqueira Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 40 Эдерсон Хонорато Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 20 Bruno Silva II Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 11 David VI Полузащитник
- 17 Raniel Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Marcelo Hermes Полузащитник
- 21 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- 3 Лео Ренан
- 2 Esekel Kriado II
- 12 Рафаэл Пирес
- 15 Patrick Brey
- 16 Lucas Silva IV
- 18 Rafinha XVII
- 99 Sassa II
- 8 Энрике Лима
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 35 Robson Bambu Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 9 Rodrygo Полузащитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 22 Руис Брайан Нападающий
- 15 Kaio Jorge Pinto Ramos
- 23 Arthur VIII
- 18 Guilherme Nunes
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 29.07.2018 Крузейро 0:2 Сан-Паулу СA
- 26.07.2018 Коринтианс 2:0 Крузейро СA
- 23.07.2018 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.07.2018 Крузейро 3:1 Америка Минейро СA
- 17.07.2018 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
Сантос (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Сантос 1:1 Палмейрас СA
- 14.06.2018 Флуминенсе 0:1 Сантос СA
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ СA
- 07.06.2018 Коринтианс 1:1 Сантос СA
- 03.06.2018 Сантос 5:2 Витория СA
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос Кубок
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро Кубок
- 27.05.2018 Сантос 0:1 Крузейро Серия A
- 28.08.2017 Крузейро 1:1 Сантос Серия A
- 28.05.2017 Сантос 0:1 Крузейро Серия A
- 20.11.2016 Крузейро 2:2 Сантос Серия A
- 31.07.2016 Сантос 2:0 Крузейро Серия A
- 31.08.2015 Крузейро 0:1 Сантос Серия A
- 17.05.2015 Сантос 1:0 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|14
|9
|3
|37 - 20
|51
|2.
|Палмейрас
|26
|14
|8
|4
|38 - 17
|50
|3.
|Интернасьональ
|26
|14
|8
|4
|33 - 16
|50
|4.
|Фламенго
|26
|14
|6
|6
|38 - 22
|48
|5.
|Гремио
|26
|13
|8
|5
|34 - 14
|47
|6.
|Атлетико Минейро
|26
|12
|6
|8
|42 - 31
|42
|7.
|Крузейро
|26
|9
|10
|7
|21 - 20
|37
|8.
|Коринтианс
|26
|9
|7
|10
|28 - 23
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|10.
|Сантос
|25
|8
|8
|9
|29 - 25
|32
|11.
|Ботафого
|26
|8
|8
|10
|26 - 36
|32
|12.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|13.
|Америка Минейро
|26
|8
|7
|11
|25 - 30
|31
|14.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|15.
|Витория
|26
|8
|5
|13
|26 - 46
|29
|16.
|Шапекоэнсе
|25
|6
|10
|9
|26 - 36
|28
|17.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|18.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|26
|6
|6
|14
|21 - 39
|24
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эжидио Перейра получил желтую карточку от судьи
85'
Сантос делает замену. Карлос Санчес II уходит с поля, а Руис Брайан выходит на его замену.
85'
Сантос делает замену. Bruno Henrique уходит с поля, а Копете Джонатан выходит на его замену.
83'
Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Raniel бьет в цель!
73'
Виктор Феррас получил желтую карточку от судьи
71'
Сантос делает замену. Алисон II уходит с поля, а Yuri Oliveira Lima выходит на его замену.
52'
Крузейро делает замену. Murilo Cerqueira уходит с поля, а Лео Ренан выходит на его замену.
46'
Крузейро делает замену. Эдерсон Хонорато уходит с поля, а Робиньо Робсон выходит на его замену.
46'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - Sassa бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Murilo Cerqueira получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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