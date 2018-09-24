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  4. Бразилия
  5. Серия A
Витория
3:4
Конец матча
Ботафого
0'
1:0
1' Гол
Lucas Fernandes III
7' Желтая карточка
Erik IV
1:1
24' Гол
Kieza
38' Желтая карточка
Igor Rabello
1:2
43' Гол
Агирре Родриго
2:2
52' Гол
Фабиано Медина
2:3
54' Гол в свои ворота
Ramon XII
59' Желтая карточка
Silva Marsinio III
2:4
64' Гол
Erik IV
77' Желтая карточка
José Maurisio V
3:4
88' Гол
José Maurisio V
88' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Мауро Жоел Карли получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Mauricio Cordeiro бьет в цель!
86'
Ботафого делает замену. Велкер Марсел Алмейда Киеза уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
78'
Ботафого делает замену. Gustavo Bochecha уходит с поля, а Matheus Fernandes выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Mauricio Cordeiro получил желтую карточку от судьи
72'
Ботафого делает замену. Luiz Fernando уходит с поля, а Виана Пимпао выходит на его замену.
68'
Витория делает замену. Неилтон Мейра уходит с поля, а Mauricio Cordeiro выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Erik Lima бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Marcinho получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Ramon уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Фабиано Медина бьет в цель!
46'
Витория делает замену. Мели Сесар уходит с поля, а РИкардо Масиел Монтейро Валлисон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Витория делает замену. Leo уходит с поля, а Андрэ Лима выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Агирре Родриго бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Igor Rabello получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Велкер Марсел Алмейда Киеза бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Erik Lima получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Lucas Fernandes бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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