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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
1' ГолLucas Fernandes III
7' Желтая карточкаErik IV
1:1
24' ГолKieza
38' Желтая карточкаIgor Rabello
1:2
43' ГолАгирре Родриго
2:2
52' ГолФабиано Медина
2:3
54' Гол в свои воротаRamon XII
59' Желтая карточкаSilva Marsinio III
2:4
64' ГолErik IV
77' Желтая карточкаJosé Maurisio V
3:4
88' ГолJosé Maurisio V
88' Желтая карточкаMauro Joel Carli
|
1'
1:0
7'
24'
1:1
38'
43'
1:2
46'
46'
52'
2:2
54'
2:3
64'
2:4
77'
88'
3:4
88'
Состав команд
12
Роналдо
40
Ramon
XII
26
Leo
Gomes
73
Мели
Сесар
77
Yago
I
18
Leo
VII
1
Saulo
II
8
Джин
11
Erik
IV
9
Kieza
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Роналдо Вратарь
- 13 Ilson Cedric de Lima Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 14 Lucas Ribeiro Защитник
- 20 Фабиано Медина Защитник
- 26 Leo Gomes Полузащитник
- 73 Мели Сесар Полузащитник
- 19 Lucas Fernandes III Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 18 Leo VII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 2 Лукас Риос Защитник
- 44 Руан Защитник
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 55 Арука Маркос Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 8 José Maurisio V
- 21 Guilherme II
- 6 Bryan Garcia II
Ботафого 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Saulo II Вратарь
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Moises VII Защитник
- 8 Джин Полузащитник
- 11 Erik IV Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 7 Gustavo Costa Полузащитник
- 10 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 9 Kieza Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Диего Рибас Вратарь
- 15 Yuri VI Защитник
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 13 Luis Richardo Защитник
- 16 Matheus Fernandes Полузащитник
- 20 Шина Жоау Гонсалвеш Полузащитник
- 21 Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- 17 Rodrigo Pimpao Нападающий
- 19 Brenner Нападающий
- 18 Агирре Родриго Нападающий
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 10.09.2018 Витория 1:0 Васко да Гама СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 19.07.2018 Витория 1:0 Парана СA
- 13.06.2018 Сан-Паулу 3:0 Витория СA
- 10.06.2018 Коринтианс 0:0 Витория СA
- 07.06.2018 Витория 1:0 Шапекоэнсе СA
- 03.06.2018 Сантос 5:2 Витория СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Ботафого 1:1 Витория СA
- 25.05.2018 Витория 0:0 Сампайо Корреа КСВ
Ботафого (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Насьональ Асунсьон 2:1 Ботафого КС
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого СA
- 19.07.2018 Коринтианс 2:0 Ботафого СA
- 14.06.2018 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 10.06.2018 Байя 3:3 Ботафого СA
- 07.06.2018 Ботафого 0:0 Сеара СA
- 03.06.2018 Васко да Гама 1:2 Ботафого СA
Последние игры между собой
Витория: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ботафого: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|14
|9
|3
|37 - 20
|51
|2.
|Палмейрас
|26
|14
|8
|4
|38 - 17
|50
|3.
|Интернасьональ
|26
|14
|8
|4
|33 - 16
|50
|4.
|Фламенго
|26
|14
|6
|6
|38 - 22
|48
|5.
|Гремио
|26
|13
|8
|5
|34 - 14
|47
|6.
|Атлетико Минейро
|26
|12
|6
|8
|42 - 31
|42
|7.
|Крузейро
|26
|9
|10
|7
|21 - 20
|37
|8.
|Коринтианс
|26
|9
|7
|10
|28 - 23
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|10.
|Сантос
|25
|8
|8
|9
|29 - 25
|32
|11.
|Ботафого
|26
|8
|8
|10
|26 - 36
|32
|12.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|13.
|Америка Минейро
|26
|8
|7
|11
|25 - 30
|31
|14.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|15.
|Витория
|26
|8
|5
|13
|26 - 46
|29
|16.
|Шапекоэнсе
|25
|6
|10
|9
|26 - 36
|28
|17.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|18.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|26
|6
|6
|14
|21 - 39
|24
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Мауро Жоел Карли получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Mauricio Cordeiro бьет в цель!
86'
Ботафого делает замену. Велкер Марсел Алмейда Киеза уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
78'
Ботафого делает замену. Gustavo Bochecha уходит с поля, а Matheus Fernandes выходит на его замену.
77'
Mauricio Cordeiro получил желтую карточку от судьи
72'
Ботафого делает замену. Luiz Fernando уходит с поля, а Виана Пимпао выходит на его замену.
68'
Витория делает замену. Неилтон Мейра уходит с поля, а Mauricio Cordeiro выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Erik Lima бьет в цель!
59'
Marcinho получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Ramon уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
52'
Г О О О О Л - Фабиано Медина бьет в цель!
46'
Витория делает замену. Мели Сесар уходит с поля, а РИкардо Масиел Монтейро Валлисон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Витория делает замену. Leo уходит с поля, а Андрэ Лима выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Агирре Родриго бьет в цель!
38'
Igor Rabello получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Велкер Марсел Алмейда Киеза бьет в цель!
7'
Erik Lima получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Lucas Fernandes бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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