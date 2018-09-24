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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0:1
Второй тайм: 54'
Даллас
0'
20' Желтая карточка
Маркиньос Педрозо
37' Желтая карточка
Russell Teibert
0:1
42' Гол
Harold Mosquera
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Brett Levis уходит с поля, а Nicolas Mezquida выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Russell Teibert получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Маркиньос Педрозо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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