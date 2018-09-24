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Стадион: Би-Си Плэйс
0:1
Второй тайм: 54'
20' Желтая карточкаМаркиньос Педрозо
37' Желтая карточкаRussell Teibert
0:1
42' ГолHarold Mosquera
|
37'
42'
0:1
Состав команд
46
Brett
Levis
66
Хазаль
Али
29
Рейна
Йорди
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 2 Генри Донейл Защитник
- 46 Brett Levis Защитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Нападающий
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Sean Franklin Защитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 8 Фелипе Мартинс Нападающий
- 19 Erik Hurtado Нападающий
- 11 Nicolas Mezquida Нападающий
- 39 Sean Melvin
- Главный тренер: Carl Robinson
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 6 Маркиньос Педрозо Защитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Полузащитник
- 11 Harold Mosquera Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 10 Pablo Aranguiz Полузащитник
- 44 Агилар Абель Полузащитник
- 16 Dominique Badji Нападающий
- 14 Jimmy Maurer
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 26.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс М
- 19.08.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 12.08.2018 Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 08.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
Даллас (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 15.07.2018 Даллас 3:1 Чикаго Файр М
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 07.06.2018 Сан-Антонио 0:1 Даллас ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Даллас: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас МЛС
- 01.08.2016 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.04.2016 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Даллас МЛС
- 15.10.2015 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 08.10.2015 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Даллас МЛС
- 23.08.2015 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас МЛС
- 30.10.2014 Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 05.10.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Даллас МЛС
- 14.09.2014 Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.07.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас МЛС
- 08.09.2013 Даллас 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.04.2013 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас МЛС
- 21.04.2013 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 16.09.2012 Даллас 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 16.08.2012 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас МЛС
- 22.04.2012 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас МЛС
- 16.10.2011 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.04.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|30
|14
|8
|8
|52 - 39
|50
|4.
|Коламбус Крю
|30
|13
|8
|9
|39 - 38
|47
|5.
|Филадельфия Юнион
|30
|14
|4
|12
|43 - 45
|46
|6.
|Монреаль Импакт
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|8
|11
|10
|43 - 45
|35
|9.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|10.
|Чикаго Файр
|29
|7
|7
|15
|43 - 54
|28
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|1:0
|29
|15
|8
|6
|48 - 37
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|29
|14
|8
|7
|57 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|5.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:2
|29
|13
|5
|11
|37 - 31
|44
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|30
|11
|8
|11
|56 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|29
|11
|7
|11
|46 - 55
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|29
|10
|3
|16
|43 - 57
|33
|10.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|6
|6
|17
|32 - 55
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Brett Levis уходит с поля, а Nicolas Mezquida выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
37'
Russell Teibert получил желтую карточку от судьи
20'
Маркиньос Педрозо получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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