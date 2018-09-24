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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стубхуб Сентер
2:0
Второй тайм: 47'
1:0
10' ПенальтиИбрагимович Златан
31' Желтая карточкаФельтшер Рольф
2:0
40' ГолКамара Ола
|
10'
1:0
31'
40'
2:0
Состав команд
11
Камара
Ола
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
17
Брюин
Уилл
Лос-Анджелес Гэлакси 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 29 Sheanon Williams Защитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter Нападающий
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Dominic Kinnear
Сиэтл Саундерс 4-4-2
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 11 Смит Брэд Защитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- 9 Руидиас Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Толо Нуху Защитник
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 16 Alex Roldan
- 35 Мередит Брайан
- 70 Handwalla Bwana
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Голден Стэйт Форс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 07.06.2018 Сакраменто Рипаблик 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сиэтл Саундерс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.09.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.07.2016 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.07.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 09.07.2016 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 29.10.2015 Сиэтл Саундерс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 05.10.2015 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 09.08.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 13.04.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 01.12.2014 Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 24.11.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.10.2014 Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 20.10.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 29.07.2014 Сиэтл Саундерс 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 28.10.2013 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 22.09.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 27.05.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|30
|14
|8
|8
|52 - 39
|50
|4.
|Коламбус Крю
|30
|13
|8
|9
|39 - 38
|47
|5.
|Филадельфия Юнион
|30
|14
|4
|12
|43 - 45
|46
|6.
|Монреаль Импакт
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|8
|11
|10
|43 - 45
|35
|9.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|10.
|Чикаго Файр
|29
|7
|7
|15
|43 - 54
|28
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|1:0
|29
|15
|8
|6
|48 - 37
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|29
|14
|8
|7
|57 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|5.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:2
|29
|13
|5
|11
|37 - 31
|44
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|30
|11
|8
|11
|56 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|29
|11
|7
|11
|46 - 55
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|29
|10
|3
|16
|43 - 57
|33
|10.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|6
|6
|17
|32 - 55
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
31'
Фельтшер Рольф получил желтую карточку от судьи
17'
Сиэтл Саундерс делает замену. Смит Брэд уходит с поля, а Толо Нуху выходит на его замену.
10'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан из команды Л-А Гэлакси забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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