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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
2:0
Второй тайм: 47'
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
10' Пенальти
Ибрагимович Златан
31' Желтая карточка
Фельтшер Рольф
2:0
40' Гол
Камара Ола
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Фельтшер Рольф получил желтую карточку от судьи
17'
Сиэтл Саундерс делает замену. Смит Брэд уходит с поля, а Толо Нуху выходит на его замену.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан из команды Л-А Гэлакси забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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