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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Хеккен
3:0
Второй тайм: 55'
Гётеборг
0'
1:0
26' Гол
Люндберг Виктор
2:0
33' Гол
Daleho Irandust
47' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
3:0
48' Гол
Еремеефф Александер
55'
Второй тайм
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Олдруп-Йенсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Люндберг Виктор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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