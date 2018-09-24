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Стадион: Бравида Арена
1:0
26' ГолЛюндберг Виктор
2:0
33' ГолDaleho Irandust
47' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
3:0
48' ГолЕремеефф Александер
|
26'
1:0
33'
2:0
48'
3:0
Состав команд
22
Тойвио
Йоона
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 12 Godswill Ekpolo Защитник
- 22 Тойвио Йоона Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Нападающий
- 9 Еремеефф Александер Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Jonathan Rasheed Вратарь
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 28 Adam Andersson II Полузащитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 20 Lucas Hedlund
- Главный тренер: Andreas Alm
Гётеборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Tom Amos Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Калисир Андре Защитник
- 20 Victor Wernersson Защитник
- 6 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 24 Sebastian Ohlsson I Полузащитник
- 10 Карлссон-Лагемюр Патрик Полузащитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 9 Robin Soeder Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 16 Sargon Abraham
- 12 Isac Hjerten
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 22.08.2018 Векшё Юнайтед 0:5 Хеккен К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 19.07.2018 Хеккен 1:2 Лиепая ЛЕ
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 12.07.2018 Лиепая 0:3 Хеккен ЛЕ
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 30.06.2018 Хеккен 2:0 Далкурд ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен А
- 23.05.2018 Хеккен 1:1 АИК А
- 20.05.2018 Мальмё 2:0 Хеккен А
Гётеборг (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Далкурд 1:1 Гётеборг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Торнш 0:4 Гётеборг К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Буден 1:4 Гётеборг ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 11.06.2018 Nyhammars IF 1:8 Гётеборг ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 20.08.2017 Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 19.09.2016 Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.04.2016 Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 16.08.2015 Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан
- 19.04.2015 Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.03.2015 Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции
- 21.03.2015 Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок
- 19.10.2014 Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан
- 02.06.2014 Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.08.2013 Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 31.03.2013 Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 01.10.2012 Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.04.2012 Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 22.09.2011 Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан
- 10.04.2011 Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 08.08.2010 Хеккен 1:5 Гётеборг Аллсвенскан
- 22.03.2010 Гётеборг 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 02.08.2009 Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен
Гётеборг
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|22
|15
|6
|1
|39 - 13
|51
|2.
|Норрчёпинг
|22
|13
|6
|3
|35 - 19
|45
|3.
|Хаммарбю
|22
|13
|5
|4
|41 - 25
|44
|4.
|Мальмё
|22
|13
|4
|5
|43 - 23
|43
|5.
|Хеккен
|3:0
|22
|11
|4
|7
|42 - 21
|37
|6.
|Эстерсунд
|22
|11
|3
|8
|36 - 27
|36
|7.
|Сундсвалль
|22
|10
|5
|7
|40 - 27
|35
|8.
|Юргорден
|22
|10
|5
|7
|32 - 25
|35
|9.
|Эребру
|22
|8
|5
|9
|25 - 27
|29
|10.
|Кальмар
|22
|8
|4
|10
|21 - 25
|28
|11.
|Гётеборг
|0:3
|22
|7
|3
|12
|29 - 37
|24
|12.
|Эльфсборг
|22
|5
|7
|10
|21 - 28
|22
|13.
|Броммапойкарна
|22
|6
|1
|15
|14 - 48
|19
|14.
|Сириус
|22
|5
|3
|14
|24 - 51
|18
|15.
|Далкурд
|22
|3
|5
|14
|26 - 43
|14
|16.
|Треллеборг
|22
|3
|4
|15
|18 - 47
|13
Второй тайм
48'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
47'
Олдруп-Йенсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Люндберг Виктор бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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