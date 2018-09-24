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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Второй тайм: 56'
Состав команд
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 22 Alexander Michel Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 14 Christian Miljevic Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 42 Kerfala Cissoko
- 99 Michael Kargbo
- 13 Mamadouba Diaby
- 11 Daniel Miljanovic
- 4 Pele Mamadu III
- 8 Ousmane Camara
- 31 Hossin Lagoun
- Главный тренер: Michael Jolley
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 7 Carl Johansson III Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- 10 David Johannesson Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 19 Андреассон Антон Полузащитник
- 24 Flamur Dzelili
- 23 Shina XIV
- 21 Filip Oernblom
- 6 Mario Vasilj I
- 15 Emir Avdic
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +10 =9 -1)
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 21.08.2018 Тим СуренГруппен 0:3 АФК Эскильстуна К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 11.08.2018 Варберг БоИС 1:1 АФК Эскильстуна С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 ГАИС 0:1 АФК Эскильстуна С
- 12.05.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Варберг БоИС С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 30.04.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Дегерфорс С
Эстер (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 27.08.2018 Вернаму 1:0 Эстер С
- 23.08.2018 Шёвде АИК 0:3 Эстер К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 04.08.2018 Эстер 1:1 Варберг БоИС С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 22.05.2018 Эстер 1:3 ГАИС С
- 19.05.2018 Варберг БоИС 1:2 Эстер С
- 13.05.2018 Эстер 0:0 Вернаму С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 28.04.2018 Эстер 1:3 Эргрюте С
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|2.
|Фалькенберг
|24
|16
|4
|4
|53 - 26
|52
|3.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|24
|11
|11
|2
|32 - 12
|44
|4.
|Хальмстад
|23
|12
|5
|6
|38 - 27
|41
|5.
|Браге
|24
|10
|7
|7
|38 - 37
|37
|6.
|Дегерфорс
|24
|10
|7
|7
|37 - 37
|37
|7.
|Эргрюте
|24
|10
|6
|8
|40 - 32
|36
|8.
|Эстер
|0:0
|24
|9
|6
|9
|34 - 30
|33
|9.
|Норрбю
|1:1
|24
|7
|6
|11
|24 - 38
|27
|10.
|ГАИС
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|12.
|Фрей
|24
|7
|4
|13
|34 - 47
|25
|13.
|Вернаму
|1:1
|24
|6
|5
|13
|24 - 41
|23
|14.
|Варберг БоИС
|24
|5
|8
|11
|33 - 42
|23
|15.
|Ландскруна
|23
|5
|6
|12
|29 - 36
|21
|16.
|Гефле
|24
|4
|5
|15
|23 - 50
|17
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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