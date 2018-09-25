  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 14000
Дармштадт
1:2
Конец матча
Арминия
0'
1:0
66' Гол
Сулу Айтач
70' Желтая карточка
Сулу Айтач
72' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
1:1
90' Гол
Roberto Massimo
1:2
90' Гол
Хартерц Флориан
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хартерц Флориан бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Roberto Massimo бьет в цель!
86'
СК Дармштадт делает замену. Вурц Иоганнес уходит с поля, а Камавуака Уилсон выходит на его замену.
77'
Арминия делает замену. Лукоки Андерсон уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Фогльзаммер Андреас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
70'
Арминия делает замену. Клаусс Джонатан уходит с поля, а Roberto Massimo выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Сулу Айтач бьет в цель!
65'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Сиригу Сандро выходит на его замену.
63'
Арминия делает замену. Prince Osei Owusu уходит с поля, а Фогльзаммер Андреас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация