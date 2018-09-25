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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 14000
1:0
66' ГолСулу Айтач
70' Желтая карточкаСулу Айтач
72' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
1:1
90' ГолRoberto Massimo
1:2
90' ГолХартерц Флориан
|
66'
1:0
70'
90'
1:1
90'
1:2
Состав команд
40
Ридер
Тим
11
Кемпе
Тобиас
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 40 Ридер Тим Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 20 Хеллер Марсель Полузащитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 19 Дурсун Сердар Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 17 Сиригу Сандро Защитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 2 Хертнер Себастьян Полузащитник
- 18 Бойд Терренс Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Арминия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 23 Клаусс Джонатан Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 8 Хартерц Флориан Защитник
- 27 Бруннер Седрик Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 4 Лукоки Андерсон Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 14 Эдмундссон Йохан Нападающий
- 17 Prince Osei Owusu Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Philipp Klewin Вратарь
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 20 Nils Seufert Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- 22 Roberto Massimo
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Дармштадт (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 22.09.2018 Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Б2
- 15.09.2018 Дармштадт 1:1 Зандхаузен Б2
- 02.09.2018 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 22.07.2018 Дармштадт 1:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 25.02.2018 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Б2
- 21.02.2018 Дармштадт 1:2 Кайзерслаутерн Б2
Арминия (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 19.08.2018 Лок Штендаль 0:5 Арминия К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 27.07.2018 Арминия 0:1 Вердер ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 13.05.2018 Арминия 0:0 Зандхаузен Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 27.04.2018 Арминия 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 20.04.2018 Айнтрахт Бр 0:0 Арминия Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 01.04.2018 Арминия 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 16.03.2018 Фортуна 4:2 Арминия Б2
- 09.03.2018 Арминия 1:0 Нюрнберг Б2
- 04.03.2018 Хайденхайм 2:2 Арминия Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Бундеслига 2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Бундеслига 2
- 19.05.2014 Арминия 2:4 Дармштадт 2 Бундеслига. Переходный матч
- 16.05.2014 Дармштадт 1:3 Арминия 2 Бундеслига. Переходный матч
- 30.03.2013 Арминия 0:0 Дармштадт Бундеслига 3
- 29.09.2012 Дармштадт 1:3 Арминия Бундеслига 3
- 28.01.2012 Арминия 3:2 Дармштадт Бундеслига 3
- 13.08.2011 Дармштадт 5:1 Арминия Бундеслига 3
Дармштадт
Арминия
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|2:1
|7
|5
|1
|1
|18 - 11
|16
|2.
|Дармштадт
|1:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|10 - 10
|12
|4.
|Динамо Дрезден
|1:0
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Бохум
|0:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|7.
|Унион Берлин
|0:0
|7
|2
|5
|0
|9 - 5
|11
|8.
|Хольштайн Киль
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|Санкт-Паули
|6
|3
|0
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Падерборн
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|11.
|Арминия
|0:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|12.
|Хайденхайм
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Ингольштадт
|1:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Магдебург
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Дуйсбург
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Хартерц Флориан бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Roberto Massimo бьет в цель!
86'
СК Дармштадт делает замену. Вурц Иоганнес уходит с поля, а Камавуака Уилсон выходит на его замену.
77'
Арминия делает замену. Лукоки Андерсон уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
72'
Фогльзаммер Андреас получил желтую карточку от судьи
70'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
70'
Арминия делает замену. Клаусс Джонатан уходит с поля, а Roberto Massimo выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Сулу Айтач бьет в цель!
65'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Сиригу Сандро выходит на его замену.
63'
Арминия делает замену. Prince Osei Owusu уходит с поля, а Фогльзаммер Андреас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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