Стадион: Везерштадион
1:0
11' ГолХарник Мартин
16' Желтая карточкаЛазаро Валентино
21' Желтая карточкаДилросун Джавайро
2:0
45' ГолВелькович Милош
2:1
53' ГолДилросун Джавайро
61' Желтая карточкаШахин Нури
65' Желтая карточкаРекик Карим
3:1
66' ПенальтиКрузе Макс
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Второй тайм
92'
91'
Крафт Томас взял и забрал мяч на выходе
91'
Плохо сыграл Баргфреде Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Зельке Дейви из команды Герта делает передачу одноклубнику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
89'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
89'
Крафт Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
88'
Юя Осако мяч отрикошетил от ворот
88'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
87'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
86'
86'
ШАНС! Зельке Дейви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Отличные скиллы показывает Зельке Дейви, обводя своих соперников
86'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
86'
86'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Судья сигнализирует, что Рекик Карим из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юя Осако
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
Лазаро Валентино из команды Герта в офсайде
84'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Рекик Карим
83'
83'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
82'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юя Осако
82'
81'
81'
81'
Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Юя Осако из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Штарк Никлас заработал фол
78'
78'
Лазаро Валентино из команды Герта пробил со штрафного, но очень мимо цели.
78'
Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Калу Саломон
77'
Крузе Макс из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
77'
77'
Классен Дэви из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Дилросун Джавайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
76'
76'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Вердер нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
74'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
72'
Харник Мартин из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Платтенхардт Марвин пострадал.
71'
70'
70'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
Платтенхардт Марвин из команды Герта в офсайде
69'
Дилросун Джавайро из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
68'
Судья сигнализирует, что Юя Осако из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
66'
Г О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает с точки!
65'
Рекик Карим получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
ПЕНАЛЬТИ! - Платтенхардт Марвин сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Гебреселассие Теодор. Игроки уже окружили судью.
65'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Тактическая замена. Дардаи Палко уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
63'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Рекик Карим
62'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Майер Арне
61'
Шахин Нури получил желтую карточку от судьи
61'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Баргфреде Филипп
61'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
59'
Харник Мартин из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Рекик Карим заработал фол
58'
57'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
56'
Платтенхардт Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
56'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
54'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
53'
Опасность! Ибишевич Ведад из команды Герта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
53'
Ибишевич Ведад сделал результативную передачу.
53'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Г О О О О Л - Дилросун Джавайро изменил счет на табло!
52'
52'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
52'
51'
50'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Дардаи Палко из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
49'
ШАНС! Ибишевич Ведад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Отличные скиллы показывает Ибишевич Ведад, обводя своих соперников
49'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
48'
Дилросун Джавайро из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Опасность! Харник Мартин из команды Вердер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
46'
46'
Ярстейн Руне получил травму и заменен. Крафт Томас выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Шахин Нури сделал результативную передачу.
45'
ГОООООЛ - Велькович Милош Вердер забивает ударом головой
45'
Шахин Нури из команды Вердер подал угловой справа.
45'
Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
44'
44'
Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали
44'
Отличные скиллы показывает Дилросун Джавайро, обводя своих соперников
43'
43'
43'
Павленка Иржи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
ШАНС! Ибишевич Ведад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Отличные скиллы показывает Ибишевич Ведад, обводя своих соперников
42'
Дардаи Палко из команды Герта делает передачу одноклубнику.
42'
41'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
38'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
38'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
37'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
35'
34'
34'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
33'
33'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
31'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
30'
Лазаро Валентино из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
30'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
29'
Классен Дэви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
26'
ШАНС! Классен Дэви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Харник Мартин, и мяч снова в игре
25'
Классен Дэви из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
24'
24'
Классен Дэви из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
23'
23'
23'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
23'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
21'
Дилросун Джавайро получил желтую карточку от судьи
21'
Дилросун Джавайро из команды Герта опасно и грубо сыграл. Гебреселассие Теодор пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
20'
Шахин Нури из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
18'
Харник Мартин из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
18'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
17'
Харник Мартин из команды Вердер в офсайде
17'
Шахин Нури из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
17'
17'
Классен Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Лазаро Валентино получил желтую карточку от судьи
16'
Лазаро Валентино наказан за толчок Аугустинссон Людвиг
16'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
15'
Дардаи Палко из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Дардаи Палко из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает передачу одноклубнику.
14'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
ГОЛ! Легко закончил атаку Харник Мартин из команды Вердер, забив в пустые ворота!
11'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
11'
Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Майер Арне из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
11'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Юя Осако из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
9'
8'
8'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта опасно и грубо сыграл. Юя Осако пострадал.
7'
7'
Харник Мартин из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
7'
Харник Мартин из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
6'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
6'
После дальнего удара, который нанес Эггештайн Максимилиан мяч отбит вратарем
5'
Отличные скиллы показывает Эггештайн Максимилиан, обводя своих соперников
5'
Хорошую попытку сделал Харник Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Опасность! Харник Мартин из команды Вердер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
4'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
Дуда Ондрей из команды Герта в офсайде
2'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Герта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 3:1 Герта
Вердер
62.9% (107)
Ничья:
30.6% (52)
Герта
6.5% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вердер:
34.7% (59)
1:1 Ничья:
22.4% (38)
1:0 Вердер:
15.9% (27)
2:2 Ничья:
7.6% (13)
2:0 Вердер:
6.5% (11)
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