  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Вердер
3:1
Второй тайм: 90+'
Герта
0'
1:0
11' Гол
Харник Мартин
16' Желтая карточка
Лазаро Валентино
21' Желтая карточка
Дилросун Джавайро
2:0
45' Гол
Велькович Милош
2:1
53' Гол
Дилросун Джавайро
61' Желтая карточка
Шахин Нури
65' Желтая карточка
Рекик Карим
3:1
66' Пенальти
Крузе Макс
90'+2
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
92'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Крафт Томас взял и забрал мяч на выходе
91'
Плохо сыграл Баргфреде Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Зельке Дейви из команды Герта делает передачу одноклубнику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Тактическая замена. Крузе Макс уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
89'
Крафт Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
88'
Юя Осако мяч отрикошетил от ворот
88'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
87'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Вердер контролирует мяч.
86'
Удар от ворот произведет Вердер
86'
ШАНС! Зельке Дейви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Отличные скиллы показывает Зельке Дейви, обводя своих соперников
86'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
86'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
85'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Рекик Карим из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юя Осако
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
84'
Лазаро Валентино из команды Герта в офсайде
84'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Кайнц Флориан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Рекик Карим
83'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юя Осако
82'
Герта контролирует мяч.
81'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Герта
81'
Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
79'
Юя Осако из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Штарк Никлас заработал фол
78'
Удар от ворот произведет Вердер
78'
Лазаро Валентино из команды Герта пробил со штрафного, но очень мимо цели.
78'
Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Калу Саломон
Фол, нарушение
77'
Крузе Макс из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
77'
Удар от ворот произведет Герта
77'
Классен Дэви из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Дилросун Джавайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Вердер нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
Герта контролирует мяч.
74'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
Фол, нарушение
72'
Харник Мартин из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Платтенхардт Марвин пострадал.
71'
Вердер контролирует мяч.
70'
Удар от ворот произведет Герта
70'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
69'
Платтенхардт Марвин из команды Герта в офсайде
69'
Дилросун Джавайро из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Юя Осако из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает с точки!
Желтая карточка
65'
Рекик Карим получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! - Платтенхардт Марвин сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Гебреселассие Теодор. Игроки уже окружили судью.
65'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Тактическая замена. Дардаи Палко уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Рекик Карим
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Майер Арне
Желтая карточка
61'
Шахин Нури получил желтую карточку от судьи
61'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Баргфреде Филипп
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
59'
Харник Мартин из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Рекик Карим заработал фол
58'
Вердер контролирует мяч.
57'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Вердер
56'
Платтенхардт Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
54'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
53'
Опасность! Ибишевич Ведад из команды Герта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Ибишевич Ведад сделал результативную передачу.
53'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Дилросун Джавайро изменил счет на табло!
52'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
52'
Вердер контролирует мяч.
51'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Дардаи Палко из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Удар от ворот произведет Вердер
49'
ШАНС! Ибишевич Ведад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Отличные скиллы показывает Ибишевич Ведад, обводя своих соперников
49'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
48'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
48'
Дилросун Джавайро из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Юя Осако из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Опасность! Харник Мартин из команды Вердер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Герта контролирует мяч.
46'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Ярстейн Руне получил травму и заменен. Крафт Томас выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Шахин Нури сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГОООООЛ - Велькович Милош Вердер забивает ударом головой
Угловой
45'
Шахин Нури из команды Вердер подал угловой справа.
45'
Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Вердер
44'
Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали
44'
Отличные скиллы показывает Дилросун Джавайро, обводя своих соперников
43'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Вердер
Травма, повреждение
43'
Павленка Иржи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
ШАНС! Ибишевич Ведад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Отличные скиллы показывает Ибишевич Ведад, обводя своих соперников
42'
Дардаи Палко из команды Герта делает передачу одноклубнику.
42'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
40'
Герта контролирует мяч.
40'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
38'
Крузе Макс из команды Вердер в офсайде
38'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
Вердер контролирует мяч.
36'
Герта контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
35'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
34'
Герта контролирует мяч.
34'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Вердер контролирует мяч.
33'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
33'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
32'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
31'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Угловой
30'
Лазаро Валентино из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
30'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
29'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
29'
Классен Дэви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Вердер
27'
Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали
27'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Герта
26'
ШАНС! Классен Дэви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Харник Мартин, и мяч снова в игре
25'
Классен Дэви из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Вердер контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет Герта
24'
Классен Дэви из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
23'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
23'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
21'
Дилросун Джавайро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Дилросун Джавайро из команды Герта опасно и грубо сыграл. Гебреселассие Теодор пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Удар от ворот произведет Герта
20'
Шахин Нури из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
18'
Харник Мартин из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
Офсайд
17'
Харник Мартин из команды Вердер в офсайде
17'
Шахин Нури из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
17'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Классен Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Лазаро Валентино получил желтую карточку от судьи
16'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
15'
Дардаи Палко из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Дардаи Палко из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает передачу одноклубнику.
14'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Описание гола
11'
ГОЛ! Легко закончил атаку Харник Мартин из команды Вердер, забив в пустые ворота!
11'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
11'
Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Майер Арне из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
11'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
10'
Герта контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
10'
Юя Осако из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
9'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта опасно и грубо сыграл. Юя Осако пострадал.
7'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
7'
Харник Мартин из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
7'
Харник Мартин из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
6'
После дальнего удара, который нанес Эггештайн Максимилиан мяч отбит вратарем
5'
Отличные скиллы показывает Эггештайн Максимилиан, обводя своих соперников
5'
Хорошую попытку сделал Харник Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Опасность! Харник Мартин из команды Вердер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
4'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
3'
Вердер контролирует мяч.
3'
Вердер контролирует мяч.
Офсайд
2'
Дуда Ондрей из команды Герта в офсайде
2'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Герта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 3:1 Герта
Вердер
62.9% (107)
Ничья:
30.6% (52)
Герта
6.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Вердер:
34.7% (59)
Ничья:
22.4% (38)
Вердер:
15.9% (27)
Ничья:
7.6% (13)
Вердер:
6.5% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация