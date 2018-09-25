  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Суперэттан
Хальмстад
1:0
Второй тайм: 67'
Ландскруна
0'
1:0
13' Гол
Оремо Йохан
67'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Оремо Йохан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация