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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Второй тайм: 67'
1:0
13' ГолОремо Йохан
|
13'
1:0
Состав команд
11
Karim
Sadat
22
Adi
Nalic
Хальмстад 4-4-2
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 14 Jonathan Svedberg Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 23 Пекальски Иво Полузащитник
- 10 Gabriel Gudmundsson Полузащитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Мартлер Отто Вратарь
- 2 Thomas Boakye Защитник
- 4 Хадениус Андреас Полузащитник
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 18 Emil Tot Wikstroem
- 17 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Ландскруна 3-5-2
- Основной состав
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 4 Сампстед Альфонс Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 23 Emmanuel Okine Защитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 17 Monday Samuel Полузащитник
- 12 Igor Arsenijevic Полузащитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 7 Alexander Tkacz Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- 22 Adi Nalic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Amr Kaddoura Вратарь
- 21 Kevin Jensen
- 3 Jihad Fakhouri
- 19 Akram Mansour
- 18 Jakob Andersson
- 15 Noor Zadran
- 16 Emil Joensson
Предыдущие игры
Хальмстад (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 18.09.2018 ГАИС 1:2 Хальмстад С
- 14.09.2018 Хальмстад 1:1 Варберг БоИС С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 22.08.2018 Севедаленс 0:2 Хальмстад К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 16.07.2018 Хальмстад 1:6 Кристал Пэлас ТМК
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Варберг БоИС 2:3 Хальмстад С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 23.05.2018 Ландскруна 0:0 Хальмстад С
- 20.05.2018 Вернаму 1:3 Хальмстад С
- 13.05.2018 Хальмстад 1:0 ГАИС С
Ландскруна (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 18.09.2018 Ландскруна 0:2 Варберг БоИС С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 02.09.2018 Ландскруна 1:1 Норрбю С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 22.08.2018 Русенгор 2:0 Ландскруна К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 10.08.2018 Ландскруна 1:2 Дегерфорс С
- 06.08.2018 Вернаму 1:1 Ландскруна С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 03.06.2018 Ландскруна 1:1 ГАИС С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
- 23.05.2018 Ландскруна 0:0 Хальмстад С
- 19.05.2018 Фрей 2:1 Ландскруна С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 06.05.2018 Варберг БоИС 1:0 Ландскруна С
- 28.04.2018 Ландскруна 2:0 Вернаму С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|2.
|Фалькенберг
|24
|16
|4
|4
|53 - 26
|52
|3.
|АФК Эскильстуна
|24
|12
|10
|2
|35 - 12
|46
|4.
|Хальмстад
|1:0
|24
|13
|5
|6
|39 - 27
|44
|5.
|Браге
|24
|10
|7
|7
|38 - 37
|37
|6.
|Дегерфорс
|24
|10
|7
|7
|37 - 37
|37
|7.
|Эргрюте
|24
|10
|6
|8
|40 - 32
|36
|8.
|Эстер
|24
|9
|5
|10
|34 - 33
|32
|9.
|Норрбю
|24
|8
|5
|11
|25 - 38
|29
|10.
|ГАИС
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|12.
|Фрей
|24
|7
|4
|13
|34 - 47
|25
|13.
|Варберг БоИС
|24
|5
|8
|11
|33 - 42
|23
|14.
|Вернаму
|24
|6
|4
|14
|24 - 42
|22
|15.
|Ландскруна
|0:1
|24
|5
|6
|13
|29 - 37
|21
|16.
|Гефле
|24
|4
|5
|15
|23 - 50
|17
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Г О О О О Л - Оремо Йохан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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