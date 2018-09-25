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Стадион: Исачсен
40' Желтая карточкаErikson Lima
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40'
Состав команд
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 1 Макани Соша Вратарь
- 5 Alexander Betten Hansen Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 7 Tonny Brochmann Полузащитник
- 15 Фредриксен Матиас Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 6 Joachim Solberg Olsen Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 22 Henrik Gulden Полузащитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 14 Vamoiti Diomande Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- Главный тренер: Vegard Hansen
Олесунн 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 4 Гроннер Йонас Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 30 Ткалчич Никола Полузащитник
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 17 Фет Сондре Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 16 Joergen Hatlehol Защитник
- 15 Staale Steen Saethre Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 21 Jens Hauge Нападающий
- 14 Pape Habib Gueye
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Мьёндален (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 16.09.2018 Тромсдален 0:2 Мьёндален ПД
- 02.09.2018 Мьёндален 1:1 Нутодден ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 21.08.2018 Мьёндален 1:1 Осане ПД
- 12.08.2018 Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален ПД
- 05.08.2018 Мьёндален 1:0 Стрёммен ПД
- 29.07.2018 Нест-Сотра 1:2 Мьёндален ПД
- 22.07.2018 Мьёндален 4:0 Левангер ПД
- 03.07.2018 Нутодден 1:0 Мьёндален ПД
- 26.06.2018 Мьёндален 3:3 Нест-Сотра ПД
- 17.06.2018 Левангер 0:4 Мьёндален ПД
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Мьёндален 2:1 Хам-Кам ПД
- 03.06.2018 Осане 0:2 Мьёндален ПД
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер-Киса ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
Олесунн (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|24
|15
|5
|4
|48 - 22
|50
|2.
|Викинг
|24
|16
|1
|7
|53 - 33
|49
|3.
|Мьёндален
|0:0
|24
|13
|8
|3
|35 - 16
|47
|4.
|Согндаль
|24
|11
|6
|7
|39 - 28
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|24
|10
|8
|6
|51 - 38
|38
|6.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|46 - 38
|34
|7.
|Тромсдален
|24
|9
|7
|8
|35 - 38
|34
|8.
|Нест-Сотра
|24
|9
|5
|10
|36 - 37
|32
|9.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|27 - 32
|32
|10.
|Саннес УЛФ
|24
|8
|8
|8
|33 - 38
|32
|11.
|Хам-Кам
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|12.
|Осане
|24
|8
|6
|10
|33 - 39
|30
|13.
|Нутодден
|24
|7
|5
|12
|29 - 36
|26
|14.
|Стрёммен
|24
|8
|1
|15
|35 - 49
|25
|15.
|Флурё
|24
|6
|3
|15
|21 - 49
|21
|16.
|Левангер
|24
|3
|5
|16
|28 - 55
|14
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Erikson Lima получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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