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Стадион:
Эребру
0:0
Второй тайм: 66'
Сириус
0'
21' Желтая карточка
Mohammed Saeid
66'
Второй тайм
60'
Эребру делает замену. Michael Omoh уходит с поля, а Скольд Виктор выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сириус делает замену. Mohammed Saeid уходит с поля, а Оман-Перссон Роберт выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Mohammed Saeid получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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