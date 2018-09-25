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Стадион: Берн Арена
21' Желтая карточкаMohammed Saeid
Состав команд
20
Filip
Rogic
10
Бесара
Нахир
29
Michael
Omoh
14
Ian
Sirelius
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Viktor Tranberg Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 19 Ринг Себастьян Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 29 Michael Omoh Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Гранлунд Альбин Полузащитник
- 7 Бертильссон Юхан Нападающий
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 5 Fabio Sousa
- 21 Simon Amin
- 18 Isaac Edegware
- 30 Mathias Karlsson
- Главный тренер: Axel Kjaell
Сириус 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 26 Mohammed Saeid Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 14 Ian Sirelius Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 21 Оман-Перссон Роберт Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 11 Charbel Georges Нападающий
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 23.08.2018 Акрополис 1:2 Эребру К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 30.06.2018 IFK Askersund 3:8 Эребру ТМК
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
Сириус (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
Последние игры между собой
Эребру: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи. Клубы
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи. Клубы
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан
- 22.01.2017 Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи. Клубы
- 28.03.2015 Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи. Клубы
Эребру
Сириус
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 10
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|22
|15
|6
|1
|39 - 13
|51
|2.
|Норрчёпинг
|22
|13
|6
|3
|35 - 19
|45
|3.
|Хаммарбю
|22
|13
|5
|4
|41 - 25
|44
|4.
|Мальмё
|22
|13
|4
|5
|43 - 23
|43
|5.
|Хеккен
|22
|11
|4
|7
|43 - 22
|37
|6.
|Эстерсунд
|22
|11
|3
|8
|36 - 27
|36
|7.
|Сундсвалль
|22
|10
|5
|7
|40 - 27
|35
|8.
|Юргорден
|22
|10
|5
|7
|32 - 25
|35
|9.
|Эребру
|0:0
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|22
|8
|4
|10
|21 - 25
|28
|11.
|Гётеборг
|22
|7
|3
|12
|30 - 38
|24
|12.
|Эльфсборг
|22
|5
|7
|10
|21 - 28
|22
|13.
|Броммапойкарна
|22
|6
|1
|15
|14 - 48
|19
|14.
|Сириус
|0:0
|23
|5
|4
|14
|24 - 51
|19
|15.
|Далкурд
|22
|3
|5
|14
|26 - 43
|14
|16.
|Треллеборг
|22
|3
|4
|15
|18 - 47
|13
Второй тайм
60'
Эребру делает замену. Michael Omoh уходит с поля, а Скольд Виктор выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Сириус делает замену. Mohammed Saeid уходит с поля, а Оман-Перссон Роберт выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Mohammed Saeid получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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