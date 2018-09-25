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Стадион: Зрители: 3500
Грасcхоппер
0:2
Конец матча
Тун
0'
52' Желтая карточка
Пинга Аймери
52' Желтая карточка
Гларнер Штефан
0:1
89' Гол
Хунцикер Николас
0:2
90' Гол
Kenan Fatkic
90'+8
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Kenan Fatkic бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Зесигер Седрик выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Хунцикер Николас бьет в цель!
82'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
78'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
63'
Грасcхоппер делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Хеффрен Суарес выходит на его замену.
61'
Тун делает замену. Карлен Грегори уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Пинга Аймери получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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