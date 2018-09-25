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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Летцигрунд Зрители: 3500
0:2
Конец матча
52' Желтая карточкаПинга Аймери
52' Желтая карточкаГларнер Штефан
0:1
89' ГолХунцикер Николас
0:2
90' ГолKenan Fatkic
|
52'
52'
89'
0:1
90'
0:2
Состав команд
14
Лаванши
Нума
20
Нгой
Жульен
19
Пинга
Аймери
11
Бауи
Набиль
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
Грасcхоппер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 20 Нгой Жульен Нападающий
- 19 Пинга Аймери Нападающий
- 11 Бауи Набиль Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 24 Bujar Lika Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 17 Камбер Робин Полузащитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- Главный тренер: Финк Торстен
Тун 4-5-1
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 25 Биглер Кевин Защитник
- 37 Саланович Деннис Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 4 Miguel Rodrigues I
- 36 Dominik Schwizer
- 6 Kenan Fatkic
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 30.06.2018 Грасcхоппер 0:0 Виль ТМК
- 23.06.2018 Грасcхоппер 1:2 Арау ТМК
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз С
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 28.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер С
Тун (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
- 07.07.2018 Тун 1:0 Виль ТМК
- 29.06.2018 Тун 3:0 Раппершвиль-Йона ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 16.06.2018 Тун 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Тун: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун Суперлига
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун Суперлига
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун Суперлига
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун Суперлига
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 22.05.2016 Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига
- 03.04.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 31.10.2015 Грасcхоппер 1:2 Тун Суперлига
- 19.07.2015 Тун 3:5 Грасcхоппер Суперлига
- 29.04.2015 Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига
- 14.03.2015 Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2014 Тун 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 26.07.2014 Грасcхоппер 2:3 Тун Суперлига
- 27.06.2014 Тун 2:0 Грасcхоппер Товарищеские матчи. Сборные
- 16.04.2014 Грасcхоппер 0:5 Тун Суперлига
- 30.03.2014 Тун 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 04.12.2013 Тун 0:0 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
Грасcхоппер
Тун
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|7
|0
|0
|26 - 5
|21
|2.
|Тун
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|5.
|Люцерн
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|6.
|Лугано
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|7.
|Базель
|7
|2
|3
|2
|12 - 16
|9
|8.
|Грасcхоппер
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|9.
|Сьон
|7
|2
|0
|5
|12 - 16
|6
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|7
|1
|1
|5
|9 - 20
|4
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Kenan Fatkic бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Зесигер Седрик выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Хунцикер Николас бьет в цель!
82'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
78'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
63'
Грасcхоппер делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Хеффрен Суарес выходит на его замену.
61'
Тун делает замену. Карлен Грегори уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
52'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
52'
Пинга Аймери получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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