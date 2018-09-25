Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 33500
1:3
Конец матча
0:1
20' ГолБренет Джошуа
36' Желтая карточкаСорг Оливер
0:2
49' ГолКадержабек Павел
52' Желтая карточкаУолас Соуза
54' Желтая карточкаФогт Кевин
1:2
55' ПенальтиФуллкруг Никлас
90' Желтая карточкаКадержабек Павел
1:3
90' ГолБельфодиль Исхак
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хоффенхайм вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
96'
96'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
96'
Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Асано Такума нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Асано Такума нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Асано Такума из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
95'
95'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
94'
Крамарич Андрей сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!
94'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
93'
93'
Ганновер 96 нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
93'
93'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
93'
Кобель Грегор из команды Хоффенхайм сделал отличный сейв!
93'
Хороший удар издали нанес Остшолек Маттиас, но отличный сейв сделал Кобель Грегор. Угловой.
92'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Остшолек Маттиас пострадал.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
Кадержабек Павел получил желтую карточку от судьи
91'
91'
Асано Такума из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
91'
Кобель Грегор из команды Хоффенхайм сделал отличный сейв!
91'
Должен был быть гол! Антон Вальдемар имел отличный шанс, но Кобель Грегор не дал голу состоятся!
90'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Бренет Джошуа наказан за толчок Бебу Ихлас
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
Асано Такума из команды Ганновер 96 направляет мяч в штрафную площадку, но Кобель Грегор выбегает и ловит мяч
89'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
89'
Сорг Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Бисакшич Эрмин наказан за толчок Асано Такума
88'
88'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
88'
87'
87'
87'
Как он промахнулся? Вайдандт Хендрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Виммер Кевин из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
86'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
86'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
86'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
85'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
84'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Гриллич Флориан имел все шансы забить, но Эссер Михаэль сделал отличный сейв!
84'
Плохо сыграл Антон Вальдемар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
83'
83'
83'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
82'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
82'
82'
81'
Хорошую попытку сделал Сцалай Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
79'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
79'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 в офсайде
79'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Фоссум Ивер
78'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
78'
Асано Такума из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
77'
ШАНС! Это должен был быть гол. Фуллкруг Никлас упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
77'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
77'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Уолас Соуза пробует нанести удар издали, но Кобель Грегор держит все под контролем
76'
76'
76'
Жоэлинтон получил травму и заменен. Бельфодиль Исхак выходит на поле.
75'
Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Крамарич Андрей пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
74'
74'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Асано Такума из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
74'
Ганновер 96 начинает контратаку
74'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм находит одноклубника четким пасом пяткой.
73'
Тактическая замена. Швеглер Пирмин уходит с поля и его заменяет Вайдандт Хендрик
73'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
72'
Хоффенхайм контролирует мяч.
71'
71'
71'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
71'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
69'
69'
Бисакшич Эрмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
68'
Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали
68'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
67'
Швеглер Пирмин наказан за толчок Жоэлинтон
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
65'
Тактическая замена. Бакалорц Марвин уходит с поля и его заменяет Асано Такума
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
Отличные скиллы показывает Фуллкруг Никлас, обводя своих соперников
65'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Бакалорц Марвин наказан за толчок Акпогума Кевин
63'
62'
62'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Фогт Кевин делает длинную передачу вперед
61'
Акпогума Кевин наказан за толчок Фуллкруг Никлас
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
60'
59'
Жоэлинтон задерживает мяч рукой
59'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
59'
58'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
56'
Хорошую попытку сделал Сцалай Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
56'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
56'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Г О О О О Л - Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 забивает с точки!
54'
Фогт Кевин получает желтую карточку за толчок соперника.
54'
ПЕНАЛЬТИ - Фогт Кевин из команды Хоффенхайм привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Фуллкруг Никлас.
54'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
53'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Сцалай Адам не смог попасть в створ ударом издали
53'
52'
Уолас Соуза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
52'
Безумный фол. Уолас Соуза грубо играет против соперника. Пострадал Биттенкорт Леонардо
52'
51'
Опасность предотвращена - Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм вступил в отбор удачно
51'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Биттенкорт Леонардо сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Кадержабек Павел изменил счет на табло!
49'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
49'
Судья сигнализирует, что Цубер Стивен из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
48'
48'
Цубер Стивен нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Сорг Оливер наказан за толчок Биттенкорт Леонардо
47'
47'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
46'
46'
Тактическая замена. Нелсон Райс уходит с поля и его заменяет Цубер Стивен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
45'
45'
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эссер Михаэль из команды Ганновер 96.
45'
45'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
44'
44'
44'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
43'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
42'
42'
Игра в одни ворота сейчас. Хоффенхайм доминирует и владеет мячом
42'
42'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Акпогума Кевин
40'
Нелсон Райс нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
39'
Биттенкорт Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
39'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Нелсон Райс
38'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Кобель Грегор делает длинную передачу вперед
38'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Бренет Джошуа мяч отрикошетил от ворот
37'
Плохо сыграл Сорг Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Сорг Оливер получил желтую карточку от судьи
36'
Назначен штрафной. Пострадал Биттенкорт Леонардо, его свалил Сорг Оливер.
36'
Виммер Кевин из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
36'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья свистит. Гриллич Флориан атаковал сзади соперника. Это Майна Линтон заработал своей команде штрафной
35'
Как он промахнулся? Биттенкорт Леонардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
35'
34'
Бакалорц Марвин пробует нанести удар издали, но Кобель Грегор держит все под контролем
34'
Виммер Кевин ошибается в защите.
33'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 пасует в штрафную, но Кобель Грегор выходит и ловит мяч.
33'
Сегодняшная посещаемость составляет 33500 болельщиков
32'
32'
Судья сигнализирует, что Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
31'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
30'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
29'
29'
Нелсон Райс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
29'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Антон Вальдемар делает длинную передачу вперед
27'
27'
27'
26'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
26'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 забрасывает мяч в штрафную.
26'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
25'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
24'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
24'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
24'
23'
23'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
23'
22'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Антон Вальдемар делает длинную передачу вперед
20'
Жоэлинтон сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Бренет Джошуа изменил счет на табло!
20'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
19'
18'
18'
18'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Бебу Ихлас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
17'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
17'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 забрасывает мяч в штрафную.
17'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
17'
Хорошую попытку сделал Фуллкруг Никлас. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Майна Линтон нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
16'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
15'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
15'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
14'
14'
Швеглер Пирмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Судья сигнализирует, что Майна Линтон из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
12'
Хоффенхайм контролирует мяч.
12'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
11'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Виммер Кевин
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Кобель Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ганновер 96 начинает контратаку
10'
Отличные скиллы показывает Жоэлинтон, обводя своих соперников
10'
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эссер Михаэль из команды Ганновер 96.
9'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Нелсон Райс из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
8'
8'
7'
7'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
7'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Отличные скиллы показывает Бебу Ихлас, обводя своих соперников
6'
6'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
6'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
4'
3'
Хорошую попытку сделал Биттенкорт Леонардо. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Судья сигнализирует, что Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
3'
Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
1'
Кадержабек Павел нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
1'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ганновер 96 1:3 Хоффенхайм
Ганновер 96
19.8% (34)
Ничья:
30.2% (52)
Хоффенхайм
50% (86)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Хоффенхайм:
33.7% (58)
1:1 Ничья:
26.7% (46)
0:1 Хоффенхайм:
9.3% (16)
2:1 Ганновер 96:
8.7% (15)
1:0 Ганновер 96:
5.2% (9)
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