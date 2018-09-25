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Стадион: Зрители: 24000
Фрайбург
1:0
Конец матча
Шальке 04
0'
33' Желтая карточка
Кох Робин
51' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
1:0
52' Гол
Нидерлехнер Флориан
56' Желтая карточка
Настасич Матия
68' Желтая карточка
Мендиль Хамза
77' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
77' Желтая карточка
Ют Марк
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
93'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Шальке 04 начинает контратаку
Угловой
92'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Угловой
91'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
90'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
89'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
89'
ШАНС! Мендиль Хамза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мендиль Хамза и Сердар Суат из команды Шальке 04.
88'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Фрайбург
88'
Шанс! Ют Марк из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
88'
Арит Амин из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
87'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
86'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
86'
Шальке 04 контролирует мяч.
85'
Хёфлер Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
85'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
Удар от ворот произведет Фрайбург
84'
Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
84'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
84'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
83'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
82'
Шальке 04 контролирует мяч.
82'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Эмболо Брель уходит с поля и его заменяет Бургшталлер Гвидо
80'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Хайнц Доминик бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
79'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Петерсен Нильс
78'
Матч возобновлен
78'
Фрайбург контролирует мяч.
Желтая карточка
77'
Ют Марк получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Шаллаи Роланд получил желтую карточку от судьи
77'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
76'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
76'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
75'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
74'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Удар от ворот произведет Шальке 04
74'
Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
74'
Терраццино Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Шальке 04 начинает контратаку
71'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Коноплянка Евгений уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
68'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Линхарт Филипп
Желтая карточка
68'
Мендиль Хамза получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Фрайбург контролирует мяч.
67'
Шальке 04 контролирует мяч.
66'
Фрайбург начинает контратаку
65'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
64'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
64'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
63'
Удар от ворот произведет Фрайбург
63'
Настасич Матия решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арит Амин
61'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Фрайбург
61'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
60'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Удар от ворот произведет Фрайбург
59'
Шанс! Ют Марк из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
59'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
59'
Шальке 04 контролирует мяч.
58'
Терраццино Марко бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
58'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
58'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
57'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Терраццино Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Настасич Матия получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Настасич Матия атаковал сзади соперника. Это Нидерлехнер Флориан заработал своей команде штрафной
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
55'
Сане Салиф нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Тактическая замена. Тойхерт Седрик уходит с поля и его заменяет Ют Марк
Фол, нарушение
53'
Нидерлехнер Флориан нарушает правила. Сане Салиф пострадал
Описание гола
52'
ГОЛ! Легко закончил атаку Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург, забив в пустые ворота!
52'
Гюнтер Кристиан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
52'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
51'
Нидерлехнер Флориан возвращается на поле.
51'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
51'
Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Нидерлехнер Флориан
50'
Фрайбург контролирует мяч.
49'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
48'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
47'
Фрайбург контролирует мяч.
47'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Фрайбург
46'
ШАНС! Настасич Матия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
46'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой справа.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Бенталеб Набиль отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
46'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Бенталеб Набиль пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
45'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург играет слишком грубо. Тойхерт Седрик оказался на газоне.
44'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург играет слишком грубо. Калиджиури Даниэль оказался на газоне.
42'
Шальке 04 контролирует мяч.
42'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Мендиль Хамза нанес удар в каркас ворот!
41'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
40'
Тойхерт Седрик из команды Шальке 04 в офсайде
39'
Шальке 04 контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Фрайбург
39'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
38'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Фрайбург
37'
Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
37'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
36'
Фрайбург контролирует мяч.
36'
Фрайбург контролирует мяч.
35'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Кох Робин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Кох Робин из команды Фрайбург играет слишком грубо. Арит Амин оказался на газоне.
32'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
32'
Сердар Суат из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
32'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
31'
Настасич Матия из команды Шальке 04 в офсайде
31'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
30'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Петерсен Нильс задерживает мяч рукой
29'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Терраццино Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Сердар Суат наказан за толчок Шаллаи Роланд
27'
Фрайбург контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Шальке 04
27'
ШАНС! Петерсен Нильс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Терраццино Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Терраццино Марко
26'
Фрайбург контролирует мяч.
Офсайд
25'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Фрайбург контролирует мяч.
23'
Шальке 04 контролирует мяч.
23'
Шальке 04 контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Фрайбург
22'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
22'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Петерсен Нильс
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Шаллаи Роланд из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
19'
Удар от ворот произведет Шальке 04
18'
Кюблер Лукас получил травму и заменен. Штенцель Паскаль выходит на поле.
18'
ШАНС! Хёфлер Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Терраццино Марко из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
17'
Шальке 04 контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Шальке 04
17'
Петерсен Нильс не смог попасть в створ ударом издали
17'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Фрайбург контролирует мяч.
16'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Сане Салиф из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Шальке 04 контролирует мяч.
14'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
13'
Шальке 04 контролирует мяч.
Травма, повреждение
12'
Кюблер Лукас возвращается на поле.
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Кюблер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Тойхерт Седрик из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гульде Мануэль
11'
Удар от ворот произведет Шальке 04
11'
ШАНС! Терраццино Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Фрайбург контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Фрайбург контролирует мяч.
7'
Шальке 04 контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Шальке 04
6'
Фрайбург контролирует мяч.
6'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
5'
Тойхерт Седрик из команды Шальке 04 в офсайде
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Калиджиури Даниэль, и мяч снова в игре
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Сердар Суат, и мяч снова в игре
4'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Коноплянка Евгений задерживает мяч рукой
3'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
2'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 толкнул локтем оппонента. Это Шаллаи Роланд заработал фол
Фол, нарушение
1'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Коноплянка Евгений заработал фол
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Фрайбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Шальке 04
Фрайбург
22% (38)
Ничья:
28.9% (50)
Шальке 04
49.1% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
26.6% (46)
Ничья:
24.9% (43)
Шальке 04:
15.6% (27)
Фрайбург:
11.6% (20)
Фрайбург:
6.9% (12)
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