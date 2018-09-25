Стадион: Шварцвальд Зрители: 24000
33' Желтая карточкаКох Робин
51' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
1:0
52' ГолНидерлехнер Флориан
56' Желтая карточкаНастасич Матия
68' Желтая карточкаМендиль Хамза
77' Желтая карточкаШаллаи Роланд
77' Желтая карточкаЮт Марк
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
93'
93'
92'
Шальке 04 начинает контратаку
92'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
90'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
89'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
89'
ШАНС! Мендиль Хамза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мендиль Хамза и Сердар Суат из команды Шальке 04.
88'
88'
87'
87'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
86'
86'
86'
85'
Хёфлер Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
84'
Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
84'
84'
83'
83'
83'
82'
82'
82'
81'
81'
81'
Тактическая замена. Эмболо Брель уходит с поля и его заменяет Бургшталлер Гвидо
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Хайнц Доминик бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
79'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Петерсен Нильс
78'
Матч возобновлен
78'
77'
Ют Марк получил желтую карточку от судьи
77'
Шаллаи Роланд получил желтую карточку от судьи
77'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
76'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
76'
76'
76'
75'
75'
75'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
74'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
74'
Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
74'
Терраццино Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
Шальке 04 начинает контратаку
71'
71'
71'
71'
71'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
69'
69'
Тактическая замена. Коноплянка Евгений уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
68'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Линхарт Филипп
68'
Мендиль Хамза получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
67'
67'
66'
Фрайбург начинает контратаку
65'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
64'
64'
63'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
63'
63'
Настасич Матия решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арит Амин
61'
61'
61'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
59'
59'
58'
Терраццино Марко бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
58'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
56'
56'
Настасич Матия получил желтую карточку от судьи
56'
Судья свистит. Настасич Матия атаковал сзади соперника. Это Нидерлехнер Флориан заработал своей команде штрафной
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
55'
Сане Салиф нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Тактическая замена. Тойхерт Седрик уходит с поля и его заменяет Ют Марк
53'
Нидерлехнер Флориан нарушает правила. Сане Салиф пострадал
52'
ГОЛ! Легко закончил атаку Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург, забив в пустые ворота!
52'
Гюнтер Кристиан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
52'
51'
Нидерлехнер Флориан возвращается на поле.
51'
Матч возобновлен
51'
Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Нидерлехнер Флориан
50'
49'
48'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
47'
47'
47'
46'
ШАНС! Настасич Матия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой справа.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
47'
Бенталеб Набиль отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
46'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Бенталеб Набиль пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург играет слишком грубо. Тойхерт Седрик оказался на газоне.
44'
44'
44'
44'
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург играет слишком грубо. Калиджиури Даниэль оказался на газоне.
42'
42'
41'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Мендиль Хамза нанес удар в каркас ворот!
41'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Тойхерт Седрик из команды Шальке 04 в офсайде
39'
39'
39'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
37'
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Кох Робин получил желтую карточку от судьи
32'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
32'
Сердар Суат из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
32'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
31'
Настасич Матия из команды Шальке 04 в офсайде
31'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
30'
29'
Петерсен Нильс задерживает мяч рукой
29'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Сердар Суат наказан за толчок Шаллаи Роланд
27'
27'
27'
ШАНС! Петерсен Нильс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
26'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Терраццино Марко
26'
25'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
23'
22'
22'
22'
21'
21'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Петерсен Нильс
20'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
19'
19'
Судья сигнализирует, что Шаллаи Роланд из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
19'
18'
Кюблер Лукас получил травму и заменен. Штенцель Паскаль выходит на поле.
18'
ШАНС! Хёфлер Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Терраццино Марко из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Петерсен Нильс не смог попасть в створ ударом издали
17'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Сане Салиф из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
14'
14'
13'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
12'
Кюблер Лукас возвращается на поле.
12'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Кюблер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Судья сигнализирует, что Тойхерт Седрик из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гульде Мануэль
11'
11'
ШАНС! Терраццино Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
9'
8'
8'
7'
7'
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Тойхерт Седрик из команды Шальке 04 в офсайде
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Калиджиури Даниэль, и мяч снова в игре
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Сердар Суат, и мяч снова в игре
4'
3'
Коноплянка Евгений задерживает мяч рукой
3'
2'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
2'
2'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 толкнул локтем оппонента. Это Шаллаи Роланд заработал фол
1'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Коноплянка Евгений заработал фол
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Фрайбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Шальке 04
Фрайбург
22% (38)
Ничья:
28.9% (50)
Шальке 04
49.1% (85)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шальке 04:
26.6% (46)
1:1 Ничья:
24.9% (43)
0:1 Шальке 04:
15.6% (27)
2:1 Фрайбург:
11.6% (20)
1:0 Фрайбург:
6.9% (12)
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