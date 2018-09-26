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Санкт-Паули
1:1
Второй тайм: 59'
Падерборн
0'
0:1
32' Гол
Цолински Бен
1:1
37' Гол
Диамантакос Димитрис
39' Желтая карточка
Tobias Schwede
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Tobias Schwede получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Диамантакос Димитрис бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Цолински Бен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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