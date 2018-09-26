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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Второй тайм: 59'
0:1
32' ГолЦолински Бен
1:1
37' ГолДиамантакос Димитрис
39' Желтая карточкаTobias Schwede
|
32'
0:1
37'
1:1
39'
Состав команд
22
Шахин
Дженк
31
Цолински
Бен
27
Гуйе
Бабакар
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 5 Marvin Knoll Полузащитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 12 Мияичи Рио Полузащитник
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 25 Верман Хенк Нападающий
- 20 Richard Neudecker Нападающий
- 38 Florian Carstens
- 31 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Падерборн 4-4-2
- Основной состав
- 17 Цингерле Леопольд Вратарь
- 25 Драгер Мохамед Защитник
- 13 Шонлау Себастьян Защитник
- 5 Штродьек Кристиан Защитник
- 29 Коллинс Джамилу Защитник
- 37 Текпетей Бернард Полузащитник
- 8 Klaus Gjasula Полузащитник
- 21 Клеман Филипп Полузащитник
- 19 Tobias Schwede Полузащитник
- 31 Цолински Бен Нападающий
- 27 Гуйе Бабакар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ратайчак Михаэль Вратарь
- 33 Бёдер Лукас Защитник
- 2 Хюнемайер Уве Защитник
- 22 Антви-Аджей Кристофер Полузащитник
- 39 Sebastian Vasiliadis Полузащитник
- 9 Дюкер Юлиус Нападающий
- 7 Риттер Марлон Нападающий
- Главный тренер: Баумгарт Штеффен
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 25.02.2018 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Б2
Падерборн (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 23.09.2018 Падерборн 4:4 Магдебург Б2
- 16.09.2018 Кёльн 3:5 Падерборн Б2
- 31.08.2018 Падерборн 2:2 Бохум Б2
- 25.08.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Падерборн Б2
- 20.08.2018 Падерборн 2:1 Ингольштадт К
- 10.08.2018 Падерборн 2:0 Ян Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 15.07.2018 Падерборн 2:3 Норвич ТМК
- 12.05.2018 Фортуна Кёльн 2:4 Падерборн Б3
- 05.05.2018 Падерборн 3:1 Веен Висбаден Б3
- 28.04.2018 Карлсруэ 0:0 Падерборн Б3
- 21.04.2018 Падерборн 3:0 Унтерахинг Б3
- 14.04.2018 Оснабрюк 0:5 Падерборн Б3
- 07.04.2018 Падерборн 6:0 Карл Цейсс Б3
- 31.03.2018 Ален 0:5 Падерборн Б3
- 27.03.2018 Меппен 0:0 Падерборн Б3
- 23.03.2018 Вердер-2 0:2 Падерборн Б3
- 17.03.2018 Падерборн 2:0 Цвиккау Б3
- 10.03.2018 Ганза 2:3 Падерборн Б3
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Падерборн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
- 14.08.2017 Падерборн 2:1 Санкт-Паули Кубок
- 11.03.2016 Санкт-Паули 3:4 Падерборн Бундеслига 2
- 26.09.2015 Падерборн 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 24.01.2015 Падерборн 0:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи. Клубы
- 25.03.2014 Падерборн 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 04.10.2013 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2
- 01.04.2013 Санкт-Паули 2:2 Падерборн Бундеслига 2
- 21.10.2012 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 06.05.2012 Санкт-Паули 5:0 Падерборн Бундеслига 2
- 02.12.2011 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 09.05.2010 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2
- 20.12.2009 Падерборн 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 30.03.2008 Падерборн 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули
Падерборн
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|7
|5
|1
|1
|18 - 11
|16
|2.
|Унион Берлин
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|3.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|10 - 10
|12
|4.
|Динамо Дрезден
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Арминия
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|6.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Бохум
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|8.
|Ян
|2:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|9.
|Дармштадт
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Санкт-Паули
|1:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Падерборн
|1:1
|7
|2
|4
|1
|16 - 13
|10
|12.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|13.
|Хайденхайм
|1:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|15.
|Зандхаузен
|1:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Дуйсбург
|1:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Магдебург
|0:1
|7
|0
|4
|3
|7 - 10
|4
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Tobias Schwede получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Диамантакос Димитрис бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Цолински Бен бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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