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Магдебург
0:1
Второй тайм: 59'
Дуйсбург
0'
0:1
19' Гол
Ильюченко Станислав
20' Желтая карточка
Ротер Бьёрн
28' Желтая карточка
Ильюченко Станислав
32' Желтая карточка
Andreas Wiegel
39' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
59'
Второй тайм
46'
Магдебург делает замену. Лохкемпер Феликс уходит с поля, а Бек Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Andreas Wiegel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Ротер Бьёрн получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Ильюченко Станислав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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