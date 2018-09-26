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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
19' ГолИльюченко Станислав
20' Желтая карточкаРотер Бьёрн
28' Желтая карточкаИльюченко Станислав
32' Желтая карточкаAndreas Wiegel
39' Желтая карточкаШнелльхардт Фабиан
|
19'
0:1
20'
32'
Состав команд
16
Бутцен
Нильс
17
Вайль
Рихард
Магдебург 3-4-3
- Основной состав
- 30 Брунст Александер Вратарь
- 3 Хандке Кристофер Защитник
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 14 Шефер Штеффен Защитник
- 16 Бутцен Нильс Полузащитник
- 6 Ротер Бьёрн Полузащитник
- 17 Вайль Рихард Полузащитник
- 19 Нимайер Михел Полузащитник
- 9 Marcel Costly Нападающий
- 26 Marius Buelter Нападающий
- 7 Лохкемпер Феликс Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фейзич Ясмин Вратарь
- 5 Tobias Mueller Защитник
- 13 Эрдман Деннис Защитник
- 18 Игнёвски Александр Полузащитник
- 37 Бериша Мергим Полузащитник
- 8 Тюрпиц Филип Нападающий
- 11 Бек Кристиан Нападающий
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 27 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 29 Sebastian Neumann Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 10 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 9 Энгин Ахмет Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Давари Даниэль Вратарь
- 23 Регезель Янни Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 36 Гайаю Джозеф-Клод Полузащитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 13 Lukas Daschner
- Главный тренер: Ilia Gruev
Предыдущие игры
Магдебург (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 23.09.2018 Падерборн 4:4 Магдебург Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 21.07.2018 Магдебург 2:0 Дженоа ТМК
- 21.07.2018 Магдебург 0:0 Суонси ТМК
- 12.05.2018 Шпортфройнде Лотте 0:1 Магдебург Б3
- 05.05.2018 Магдебург 3:1 Кемницер Б3
- 28.04.2018 Галлешер 0:2 Магдебург Б3
- 21.04.2018 Магдебург 2:0 Фортуна Кёльн Б3
- 17.04.2018 Карл Цейсс 1:5 Магдебург Б3
- 13.04.2018 Веен Висбаден 1:2 Магдебург Б3
- 07.04.2018 Магдебург 2:0 Карлсруэ Б3
- 01.04.2018 Унтерахинг 0:1 Магдебург Б3
- 28.03.2018 Магдебург 2:2 Цвиккау Б3
- 25.03.2018 Магдебург 2:0 Оснабрюк Б3
- 11.03.2018 Магдебург 6:1 Ален Б3
Дуйсбург (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 18.08.2018 Дассендорф 0:1 Дуйсбург К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 15.07.2018 Вердер 1:0 Дуйсбург ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 31.03.2018 Дуйсбург 1:4 Кайзерслаутерн Б2
- 18.03.2018 Айнтрахт Бр 3:2 Дуйсбург Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
Последние игры между собой
Магдебург
Дуйсбург
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|7
|5
|1
|1
|18 - 11
|16
|2.
|Унион Берлин
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|3.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|10 - 10
|12
|4.
|Динамо Дрезден
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Арминия
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|6.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Бохум
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|8.
|Ян
|2:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|9.
|Дармштадт
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Санкт-Паули
|1:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Падерборн
|1:1
|7
|2
|4
|1
|16 - 13
|10
|12.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|13.
|Хайденхайм
|1:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|15.
|Зандхаузен
|1:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Дуйсбург
|1:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Магдебург
|0:1
|7
|0
|4
|3
|7 - 10
|4
Второй тайм
46'
Магдебург делает замену. Лохкемпер Феликс уходит с поля, а Бек Кристиан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
32'
Andreas Wiegel получил желтую карточку от судьи
28'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
20'
Ротер Бьёрн получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Ильюченко Станислав бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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