Стадион: Эсприт-Арена
42' Желтая карточкаХавец Кай
42' Желтая карточкаАйхан Кан
42' Желтая карточкаБейли Леон
0:1
51' ГолФолланд Кевин
Второй тайм
53'
53'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
53'
52'
52'
Выглядело как неплохой момент. Бейли Леон из команды Байер Л закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
52'
52'
51'
Кор Доминик сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Фолланд Кевин
51'
Кор Доминик из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
50'
50'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Рензинг Михаэль из команды Фортуна сделал отличный сейв!
50'
Должен был быть гол! Хавец Кай имел отличный шанс, но Рензинг Михаэль не дал голу состоятся!
50'
49'
49'
49'
48'
Моралес Альфредо задерживает мяч рукой
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
47'
Раман Бенито выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
46'
Байер Л начинает контратаку
46'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Едвай Тин уходит с поля и его заменяет Вайзер Митчелл
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Фолланд Кевин из команды Байер Л играет слишком грубо. Моралес Альфредо оказался на газоне.
48'
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
44'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
44'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
43'
Матч возобновлен
42'
Бейли Леон получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
Айхан Кан получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
Хавец Кай получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Хавец Кай из команды Байер Л играет слишком грубо. Раман Бенито оказался на газоне.
39'
Штёгер Кевин из команды Фортуна в офсайде
38'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
38'
Раман Бенито из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
38'
Та Джонатан ошибается в защите.
38'
Едвай Тин наказан за толчок Раман Бенито
37'
37'
Хавец Кай возвращается на поле.
37'
37'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Хавец Кай получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Хавец Кай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Та Джонатан делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
34'
34'
33'
Как он промахнулся? Раман Бенито имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Раман Бенито и Штёгер Кевин из команды Фортуна.
33'
32'
32'
Раман Бенито из команды Фортуна сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Циммер Жан мяча так и не получил
32'
Фортуна начинает контратаку
32'
31'
31'
Та Джонатан из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает неудачный навес.
31'
31'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
30'
Моралес Альфредо возвращается на поле.
30'
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Альфредо получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Моралес Альфредо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Моралес Альфредо из команды Фортуна играет слишком грубо. Фолланд Кевин оказался на газоне.
28'
27'
26'
Венделл Боргес нарушает правила. Зоботка Марсель пострадал
26'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
26'
Кор Доминик из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
24'
24'
Шанс! Моралес Альфредо из команды Фортуна пробил головой, но мимо
24'
24'
Едвай Тин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
22'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
22'
Циммерман Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Телин Исаак наказан за толчок Айхан Кан
21'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Штёгер Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
20'
Раман Бенито имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
20'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает пас партнеру.
20'
Штёгер Кевин из команды Фортуна делает пас партнеру.
19'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Байер Л начинает контратаку
18'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Раман Бенито
18'
17'
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
14'
14'
14'
13'
13'
13'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Кор Доминик из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
12'
12'
11'
11'
11'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
9'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
9'
Плохо сыграл Айхан Кан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
9'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
8'
Моралес Альфредо из команды Фортуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
8'
8'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фолланд Кевин из команды Байер Л навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
7'
Хеннингс Роувен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
7'
7'
Градецки Лукаш вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Хеннингс Роувен. Отличный был шанс, чтобы забить!
7'
Моралес Альфредо из команды Фортуна делает передачу одноклубнику.
7'
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Зоботка Марсель из команды Фортуна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
5'
Должен был быть гол! Раман Бенито имел отличный шанс, но Градецки Лукаш не дал голу состоятся!
5'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Раман Бенито и Гисельман Нико из команды Фортуна.
5'
4'
4'
4'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна в офсайде
3'
3'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
3'
3'
Бейли Леон из команды Байер Л пробил со штрафного, но очень мимо цели.
2'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Едвай Тин
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 0:1 Байер Л
Фортуна
10% (17)
Ничья:
20% (34)
Байер Л
70% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
41.2% (70)
1:1 Ничья:
15.3% (26)
0:1 Байер Л:
11.8% (20)
0:2 Байер Л:
7.6% (13)
2:1 Фортуна:
5.3% (9)
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