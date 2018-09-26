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Стадион:
Фортуна
0:1
Второй тайм: 53'
Байер Л
0'
42' Желтая карточка
Хавец Кай
42' Желтая карточка
Айхан Кан
42' Желтая карточка
Бейли Леон
0:1
51' Гол
Фолланд Кевин
53'
Второй тайм
53'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
53'
Фортуна контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Фортуна
52'
Выглядело как неплохой момент. Бейли Леон из команды Байер Л закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
52'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
52'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Кор Доминик сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Фолланд Кевин
51'
Кор Доминик из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
Угловой
50'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
50'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Рензинг Михаэль из команды Фортуна сделал отличный сейв!
50'
Должен был быть гол! Хавец Кай имел отличный шанс, но Рензинг Михаэль не дал голу состоятся!
50'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
49'
Удар от ворот произведет Фортуна
49'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Моралес Альфредо задерживает мяч рукой
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
47'
Раман Бенито выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
46'
Байер Л начинает контратаку
46'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Едвай Тин уходит с поля и его заменяет Вайзер Митчелл
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
48'
Фолланд Кевин из команды Байер Л играет слишком грубо. Моралес Альфредо оказался на газоне.
48'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Байер Л контролирует мяч.
46'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
45'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
44'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Матч возобновлен
Желтая карточка
42'
Бейли Леон получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
42'
Айхан Кан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
42'
Хавец Кай получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
40'
Хавец Кай из команды Байер Л играет слишком грубо. Раман Бенито оказался на газоне.
Офсайд
39'
Штёгер Кевин из команды Фортуна в офсайде
38'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
38'
Раман Бенито из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
38'
Та Джонатан ошибается в защите.
Фол, нарушение
38'
Едвай Тин наказан за толчок Раман Бенито
37'
Байер Л контролирует мяч.
Травма, повреждение
37'
Хавец Кай возвращается на поле.
37'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Хавец Кай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Хавец Кай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Та Джонатан делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Байер Л контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Байер Л
33'
Как он промахнулся? Раман Бенито имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Раман Бенито и Штёгер Кевин из команды Фортуна.
33'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
32'
Фортуна контролирует мяч.
32'
Раман Бенито из команды Фортуна сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Циммер Жан мяча так и не получил
32'
Фортуна начинает контратаку
32'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Фортуна контролирует мяч.
31'
Та Джонатан из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает неудачный навес.
31'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
30'
Моралес Альфредо возвращается на поле.
30'
Удар от ворот произведет Фортуна
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Альфредо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Моралес Альфредо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Моралес Альфредо из команды Фортуна играет слишком грубо. Фолланд Кевин оказался на газоне.
28'
Байер Л контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Фортуна
Фол, нарушение
26'
Венделл Боргес нарушает правила. Зоботка Марсель пострадал
26'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
26'
Кор Доминик из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
24'
Удар от ворот произведет Байер Л
24'
Шанс! Моралес Альфредо из команды Фортуна пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
24'
Едвай Тин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
23'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
23'
Фортуна контролирует мяч.
22'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Циммерман Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Телин Исаак наказан за толчок Айхан Кан
21'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Штёгер Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
20'
Раман Бенито имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
20'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает пас партнеру.
20'
Штёгер Кевин из команды Фортуна делает пас партнеру.
19'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Байер Л начинает контратаку
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Раман Бенито
18'
Фортуна контролирует мяч.
17'
Байер Л контролирует мяч.
16'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Байер Л
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Байер Л контролирует мяч.
14'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Кор Доминик из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
12'
Едвай Тин из команды Байер Л делает отличный кросс...
12'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
12'
Байер Л контролирует мяч.
11'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
9'
Плохо сыграл Айхан Кан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Едвай Тин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
9'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
9'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
8'
Моралес Альфредо из команды Фортуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
8'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фолланд Кевин из команды Байер Л навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хеннингс Роувен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Угловой
7'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
7'
Градецки Лукаш вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Хеннингс Роувен. Отличный был шанс, чтобы забить!
7'
Моралес Альфредо из команды Фортуна делает передачу одноклубнику.
7'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
7'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Байер Л
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Зоботка Марсель из команды Фортуна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
5'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
5'
Должен был быть гол! Раман Бенито имел отличный шанс, но Градецки Лукаш не дал голу состоятся!
5'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Раман Бенито и Гисельман Нико из команды Фортуна.
5'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
4'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Фортуна контролирует мяч.
Офсайд
4'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Фортуна
3'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
3'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Бейли Леон из команды Байер Л пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Едвай Тин
2'
Байер Л контролирует мяч.
1'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фортуна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 0:1 Байер Л
Фортуна
10% (17)
Ничья:
20% (34)
Байер Л
70% (119)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
41.2% (70)
Ничья:
15.3% (26)
Байер Л:
11.8% (20)
Байер Л:
7.6% (13)
Фортуна:
5.3% (9)
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