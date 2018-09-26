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Стадион:
Сундсвалль
0:1
Перерыв
Юргорден
0'
0:1
23' Гол
Мрабти Керим
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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