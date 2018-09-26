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Стадион: Норрпортен Арена
0:1
Перерыв
0:1
23' ГолМрабти Керим
|
23'
0:1
Состав команд
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
23
Maic
Sema
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 16 Carlos Moros Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Pol Moreno Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 4 Мюрестам Давид Полузащитник
- 23 Maic Sema Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 21 David Haro Iniesta Полузащитник
- 25 Jonathan Morsay Нападающий
- 18 Берг Оливер Нападающий
- 1 Lloyd Saxton
- Главный тренер: Joel Cedergren
Юргорден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 3 Даниэльссон Маркус Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 15 Аугустинссон Йонатан Защитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Полузащитник
- 19 Беркрот Никлас Нападающий
- 20 Баджи Алиу Нападающий
- 9 Радетинац Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Вайо Томми Вратарь
- 4 Ларссон Якоб Защитник
- 2 Андерссон Йохан II Защитник
- 14 Besard Sabovic Полузащитник
- 7 Косица Дзенис Нападающий
- 11 Ринг Джонатан Нападающий
- 17 Hampus Finndell
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 22.08.2018 Нючепинг 3:2 Сундсвалль К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Сундсвалль 2:3 Эстерсунд А
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
Юргорден (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Сильвия 0:4 Юргорден К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
- 20.06.2018 Сандвикен 1:2 Юргорден ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден Аллсвенскан
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.11.2016 Сундсвалль 2:5 Юргорден Аллсвенскан
- 25.07.2016 Юргорден 1:3 Сундсвалль Аллсвенскан
- 31.10.2015 Юргорден 4:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 26.04.2015 Сундсвалль 0:2 Юргорден Аллсвенскан
- 06.08.2012 Сундсвалль 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 05.10.2008 Юргорден 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 04.05.2008 Сундсвалль 0:0 Юргорден Аллсвенскан
Сундсвалль
Юргорден
-
0 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|22
|15
|6
|1
|39 - 13
|51
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|23
|14
|6
|3
|37 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|1:2
|23
|13
|4
|6
|44 - 25
|43
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|23
|12
|3
|8
|37 - 27
|39
|6.
|Юргорден
|1:0
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|Хеккен
|22
|11
|4
|7
|43 - 22
|37
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|23
|10
|5
|8
|40 - 28
|35
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|22
|8
|4
|10
|21 - 25
|28
|11.
|Эльфсборг
|1:0
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|22
|7
|3
|12
|30 - 38
|24
|13.
|Броммапойкарна
|0:1
|23
|6
|1
|16
|14 - 49
|19
|14.
|Сириус
|23
|5
|4
|14
|24 - 51
|19
|15.
|Далкурд
|0:0
|23
|3
|6
|14
|26 - 43
|15
|16.
|Треллеборг
|0:0
|23
|3
|5
|15
|18 - 47
|14
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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