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Стадион:
Хаммарбю
0:1
Первый тайм: 45+'
Эльфсборг
0'
0:1
31' Гол
Хольст Фредерик
45'+3
Первый тайм
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Хольст Фредерик бьет в цель!
19'
Хаммарбю делает замену. Сандберг Симон уходит с поля, а Матс Солхеим выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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