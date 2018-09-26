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Стадион: Теле2 Арена
0:1
31' ГолХольст Фредерик
|
31'
0:1
Состав команд
13
Фенгер
Мадс
13
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
34
Обаси
Чинеду
Хаммарбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 11 Родич Владимир Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 7 Имад Халили Полузащитник
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 14 Барни Юнес Полузащитник
- 16 Leo Bengtsson Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- 21 Oscar Krusnell
- 25 Davor Blazevic
- Главный тренер: Stefan Billborn
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 17 Фрик Пер Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 34 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- 28 Gustav Henriksson
- 31 Tim Roenning
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 23.08.2018 Карлштад Юнайтед 0:3 Хаммарбю К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 03.07.2018 Гуте 3:7 Хаммарбю ТМК
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 14.05.2018 Хеккен 5:0 Эльфсборг А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 23.10.2016 Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан
- 07.04.2016 Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 09.08.2015 Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 08.04.2015 Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 15.03.2015 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок
- 01.07.2010 Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок
- 15.08.2009 Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 04.04.2009 Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 23.09.2008 Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 23.04.2008 Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Хаммарбю
Эльфсборг
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|22
|15
|6
|1
|39 - 13
|51
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|23
|14
|6
|3
|37 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|1:2
|23
|13
|4
|6
|44 - 25
|43
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|23
|12
|3
|8
|37 - 27
|39
|6.
|Юргорден
|1:0
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|Хеккен
|22
|11
|4
|7
|43 - 22
|37
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|23
|10
|5
|8
|40 - 28
|35
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|22
|8
|4
|10
|21 - 25
|28
|11.
|Эльфсборг
|1:0
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|22
|7
|3
|12
|30 - 38
|24
|13.
|Броммапойкарна
|0:1
|23
|6
|1
|16
|14 - 49
|19
|14.
|Сириус
|23
|5
|4
|14
|24 - 51
|19
|15.
|Далкурд
|0:0
|23
|3
|6
|14
|26 - 43
|15
|16.
|Треллеборг
|0:0
|23
|3
|5
|15
|18 - 47
|14
Первый тайм
31'
Г О О О О Л - Хольст Фредерик бьет в цель!
19'
Хаммарбю делает замену. Сандберг Симон уходит с поля, а Матс Солхеим выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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